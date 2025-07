Concejal de Cúcuta contó la verdad de por qué su hijo lo habría agredido con un cuchillo: “Tenía que forcejear con el carro y con mi hijo tirándome puñaladas”

Guillermo León fue atacado por su propio hijo en el interior de una camioneta en la capital de Norte de Santander - crédito guillermoleonbaez/Instagram

El ataque contra Guillermo León Báez, concejal de Cúcuta por el Partido de La U, ocurrió mientras se desplazaba junto a su hijo en una camioneta Toyota Hilux por el anillo vial de la ciudad.

El cabildante fue herido con arma blanca durante lo que las autoridades describieron como una disputa intrafamiliar.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La agresión, que tuvo lugar en horas de la mañana del martes 29 de julio, en el interior del vehículo, provocó que el concejal perdiera el control y se saliera de la vía.

Según detalló la prensa local, el responsable del ataque habría sido el propio hijo del funcionario, que lo hirió de gravedad antes de que la camioneta quedara fuera de la carretera.

El cabildante fue herido por su propio hijo al interior de una camioneta - crédito guillermoleonbaez/Instagram

Videos grabados por testigos muestran a ambos ocupantes con sangre en la ropa al momento en que habitantes del sector se acercaron para brindar socorro.

Varios de ellos actuaron con rapidez y ayudaron a trasladar a Báez a un centro asistencial, consciente de la gravedad de la situación que enfrentaba.

Más tarde, Guillermo León Báez explicó públicamente las circunstancias que rodearon el incidente. Según relató, todo sucedió al recoger a su hijo en la universidad, momento en el cual el joven, quien padece esquizofrenia, cruzó por un episodio relacionado con su condición de salud mental.

“Tengo un hijo que tiene problemas de esquizofrenia, lo recogí de su estudio, lo llevaba por la vía Los Patios por el anillo vial. De un momento a otro, de ataque de la enfermedad, empezó a atacarme con un arma blanca, con un cuchillo. Yo iba manejando, perdí el control, tenía que forcejear con el carro y con mi hijo tirándome puñaladas”, contó el cabildante.

Guillermo León contó que se encuentra en recuperación de las heridas que sufrió con arma blanca - crédito Captura video

Báez describió que intentó frenar el vehículo y controlarlo para protegerse, pero la magnitud de la crisis lo superó. “Y agregó: “Afortunadamente logré controlarlo. Lo controlé, me le tiré a la silla de atrás. El cinturón de seguridad casi no me deja mover; el cinturón de seguridad fue un tema complejo, porque yo me iba a salir hacia la izquierda, pero el cinturón no lo pude abrir en el momento. Por fortuna, logré voltearme del carro y controlar a mi hijo para que no me siguiera cortando”, agregó el concejal de Cúcuta.

Según el relato de Guillermo León, se encuentra en recuperación de las heridas generadas con el arma blanca, pero está estable y fuera de peligro.

“Por fortuna no afectaron mis órganos. Todos sabemos las circunstancias, de que es por un tema psiquiátrico”, concluyó el cabildante.

Por su parte, la familia del concejal también publicó un video refiriéndose a la situación: “Mi hermano ha sido afectado por mi sobrino Andrés Guillermo, quien padece de una enfermedad mental. En nombre de toda nuestra familia, queremos agradecerles a todos aquellos que han estado muy pendientes, que nos han ayudado con sus oraciones. Quienes han dado comentarios negativos, también, que Dios los bendiga. Mi hermano está estable”, se escucha decir al hermano del concejal.

Guillermo León fue atacado con arma cortopunzante presuntamente por su hijo crédito Imagen Ilustrativa Infobae/guillermoleonbaez/Instagram

El incidente no solo puso en riesgo la vida del concejal, sino que también evidenció la vulnerabilidad de las familias que conviven con personas que padecen trastornos mentales severos. La esquizofrenia, una enfermedad que afecta la percepción, el pensamiento y el comportamiento, puede desencadenar episodios impredecibles y, en ocasiones, violentos, como el que se vivió en esta ocasión.

El contexto en el que se produjo el ataque ha generado un debate en la opinión pública sobre la atención a la salud mental en Colombia y la necesidad de fortalecer los mecanismos de apoyo a las familias que enfrentan situaciones similares. La esquizofrenia, según datos del Ministerio de Salud, afecta a un porcentaje significativo de la población y requiere de un abordaje integral que incluya tratamiento médico, acompañamiento psicológico y redes de apoyo social.