La cantante mexicana Yeri Mua reveló que terminó con Simón Trujillo: habría sido por infidelidad

La cantante mexicana Yeri Mua explicó a sus seguidores que decidió terminar con Simón Trujillo, conocido como Sai, tras descubrir que él interactuaba con publicaciones de otras mujeres en Instagram.

“Mejor la dejas cuando empiezas a ver red flags (banderas rojas), que cuando te empiezan a hacer pendeja con las red flags. Ay, no. Ahí sí, eso es ser migajera”, expresó Yeri Mua en una transmisión en vivo, marcando el final de su relación con el artista.

Esta revelación, que generó una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales, puso fin a una historia que se había robado la atención de miles de fanáticos y medios digitales. La noticia sorprendió a quienes seguían de cerca la relación, que había comenzado con gestos públicos de afecto y viajes compartidos.

Cómo comenzó la relación de Yeri Mua y SAI

El vínculo entre Yeri Mua y SAI se forjó poco después de un episodio que llamó la atención durante un concierto de la cantante en el Pepsi Center de Ciudad de México. En ese evento, SAI subió al escenario invitado por la artista mientras ella interpretaba Nena Moxita, tema que canta junto a Uzielito Mix.

La escena se volvió viral: Yeri Mua lo “amarró” con una cuerda, le bailó de forma provocadora y le dio un beso, a lo que él respondió con un “mamacita” antes de retirarse. Este momento, ampliamente difundido en redes sociales, desató especulaciones sobre la naturaleza de su relación.

Tras el concierto, ambos compartieron imágenes y videos desde la casa de Yeri Mua, lo que aumentó los rumores. SAI publicó historias desde el cuarto de la cantante, y ella misma bromeó en redes sociales sobre tenerlo “secuestrado”, además de mostrarle platos típicos de su región.

Poco después, la pareja viajó a Palomino, en La Guajira, Colombia, donde fueron vistos paseando por la playa, tomados de la mano y posando para fotografías que aparecieron en la cuenta oficial de SAI. Estas muestras públicas de afecto reforzaron la percepción de un romance genuino, aunque algunos seguidores sospechaban que podría tratarse de una estrategia de marketing o una colaboración musical.

Sin embargo, en una transmisión en vivo desde Miami, Estados Unidos, Simón Trujillo confesó a Samuel Sánchez, conocido como Samulx, su entusiasmo por la relación: “En México porque allá me tienen amarrado (...) Uy, perro, estoy mal, estoy enamorado. Y yo no pensé cuando la conocí”. Al explicar cómo se conocieron, relató que fue a través de un amigo y de colaboraciones musicales con otros artistas mexicanos, lo que llevó a que Yeri Mua comenzara a seguirlo en redes y a que ambos iniciaran una interacción más cercana.

La relación no estuvo exenta de controversias. Yina Calderón, empresaria e influencer, cuestionó públicamente la autenticidad del romance y acusó a SAI de buscar fama a costa de Yeri Mua. La cantante respondió con contundencia, negando cualquier amistad con Yina y defendiendo a su pareja.

Por qué terminó la relación de SAI y Yeri Mua

El desenlace llegó cuando Yeri Mua decidió revisar las interacciones de SAI en Instagram. Según relató en una transmisión, “me metí a ver las viejas que sigue el SAI en el Instagram y vi que le dio like (me gusta) como a tres viejas y dos de ellas estaban medio así, medio encueradillas. Y yo dije, ‘Papacito, te pasé una y me lo vuelves a hacer’. Güey, para mí esto no va en serio. Para mí esto es una broma (...) la neta es que a mí me llueven los chacales (...) Yo le dije, ‘No te voy a pasar ni una porque yo no me voy a aventar una relación donde empiece con sus chingaderas’”.

La artista destacó que no toleraría ese tipo de conductas y que prefería cortar la relación antes de que se volviera tóxica: “¿Saben qué le hace falta SAI? Andar con una pinche bellaca, que lo trate de la chingada, que le ponga los pinches cuernotes y así se va a poner bien trucha con las viejas. Así va a aprender a no darle like a viejas encueradas. Pero yo no voy a ser la que se lo enseñe".

La decisión de Yeri Mua fue respaldada por muchos de sus seguidores, que recordaron las advertencias previas de la empresaria Yina Calderón y expresaron su apoyo en redes sociales: “DEJEMOS DE SEGUIRLO A ESE WEY 😡 las fans de Yeri le advertimos, QUITENLE la fama a ese, sólo quería fama de nuestra Yeri”; “Me encanta cuando YINA tiene toda la razón jajajajajaja amooooo y después dicen que habla 💩 y TODO SALE TAN CUAL 👏”; “La sayayina no falla🔥”; “Me encanta que al final todos tuvimos razón, se le dijo y no tardó mucho 😂😂😂”; “No es que Yina adivine nada , son cosas que OBVIAMENTE se sabe que pasarían , se llama sentido común”.

La propia Yeri Mua reflexionó sobre su decisión, preguntando a sus seguidores si estaba exagerando: “Díganme si estoy loca. Díganme si estoy mal (...) teniendo en cuenta que estoy bien pinche traumada, loca, esquizofrénica, ¿pero estoy mal o estoy bien?”.

Yeri Cruz Varela, conocida como Yeri Mua, se ha consolidado como una figura influyente en el mundo digital desde 2018, cuando, con 16 años, comenzó a ganar notoriedad por sus transmisiones en vivo y videos sobre maquillaje en Instagram, Facebook y YouTube. Por su parte, Simón Trujillo, hijo del actor bogotano Diego Trujillo, ha destacado en la escena del rap urbano colombiano bajo el nombre artístico de SAI.