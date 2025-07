Madre de la joven asesinada en Soacha entrega detalles del feminicidio: “No sé quiénes son los hombres que la mataron”

Arelys Olivero Triana, madre de Angie Paola, concedió una entrevista en la que relató que la joven fue hallada sin vida un día antes de cumplir 31 años- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El feminicidio de Angie Paola Olivero Triana, ocurrido el viernes 18 de julio de 2025 en el conjunto residencial Balcones del Sol II en Soacha, Cundinamarca, ha conmocionado e indignado a la comunidad local.

Infobae Colombia confirmó con la Policía Metropolitana de Soacha que los hechos se conocieron pasadas las 4:50 p. m., hora en la que agentes de la institución llegaron al domicilio se encontraron una escena de terror: la víctima estaba amordazada con sus manos y pies atados, con evidentes signos de violencia.

Arelys Olivero Triana, madre de Angie Paola, concedió una entrevista al periódico Q’hubo en la que relató que la joven fue hallada sin vida un día antes de cumplir 31 años. La mujer contó que ella y su nieto fueron los que encontraron el cuerpo tras notar la ausencia de Angie en sus rutinas diarias y la falta de respuesta a llamadas y mensajes.

Las principales críticas de Arelys apuntan hacia la vigilancia del conjunto residencial: la madre de la joven asesinada cuestionó la actuación de la guarda de seguridad que permitió el ingreso de los presuntos agresores, que, según su percepción, mostraban una actitud sospechosa.

“No sé quiénes son los hombres que mataron a mi hija. Ella nunca me dijo que se relacionara con ellos. Lo único que sé es que la guarda debió tener un poquito de suspicacia. ¿Cómo permite ingresar a esos tipos, que se les notaba que llevaban gorras y tapabocas?”, manifestó Arelys Olivero para el citado medio.

La preocupación de Arelys surgió cuando Angie no fue a recoger a sus hijos, no respondió mensajes y tampoco acudió a su trabajo, donde confeccionaba jeans. “Ella no fue por sus hijos, no respondió los mensajes, no llegó al jardín por la niña. Yo sentí que algo estaba mal. Me fui a su trabajo, me dijeron que tampoco había llegado. Entonces supe que algo grave pasaba”, recordó la mujer.

Además, la madre se mostró sorprendida al enterarse de que algunos vecinos escucharon gritos, pero ninguno intervino.

Ella era Angie Paola Olivero

Angie Paola Olivero era una joven que había terminado segundo semestre de enfermería en la Institución Campo Alto, sede Santa Lucía, con la esperanza de ofrecerles un mejor futuro a sus tres hijos: un adolescente de 13 años, un niño de nueve y una niña de tres, mencionó el periódico Q’hubo.

Angie se había mudado a Soacha hacía seis meses, tras dejar el barrio Inglés en Tunjuelito, donde creció. Su madre la describe como una mujer alegre, llena de vida y dedicada a sus hijos: “La recuerdo con sus ojotes, tenía más ojos que una papa criolla. Feliz, alegre, siempre bailaba, cantaba. Le fascinaba la vida porque ella quería vivir para sus hijos, salir adelante para ellos”, dijo para el periódico.

La incertidumbre sobre la identidad y paradero de los responsables persiste. Arelys relató a Q’hubo que solo un agente de la Policía de la Sijin se ha comunicado con la familia, pero no ha recibido información concreta sobre los avances en la investigación.

“Nadie me da respuestas. Solo un señor de la Policía de la Sijín se estuvo comunicando con nosotros, pero nadie da cuenta si encontraron a esos desgraciados. Solo sé que iban con gorras, por lo que tenía tapabocas, eran altos; dicen que son venezolanos”, afirmó.

Las unidades de la Sijín y el CTI trabajarán juntas para poder dar en los próximos días con los señalados autores materiales del crimen, en un nuevo caso que ha vuelto a poner sobre el tablero la realidad que viven cientos de mujeres en el territorio nacional y el continente, debido a los casos de violencia intrafamiliar y de género que pueden desembocar, en algunos escenarios, en feminicidios.

“Necesito resultados, hechos. Que esto no quede impune. Pasan más tiempo y esos tipos se nos van a esconder, se nos van a volar. Por favor, investiguen, hagan justicia”, reclamó su madre en la entrevista con el citado periódico.