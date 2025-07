Exnovia de Altafulla publicó un video besándose con él: la mujer explicó con qué intención lo hizo

María Ángel compartió imágenes íntimas con el ganador de ‘La casa de los famosos Colombia‘ - crédito @mariangelrr__/Instagram

Una mujer, identifica como María Ángel, intentó frenar la ola de comentarios que desató tras publicar un video en el que aparecía besando a Andrés Altafulla, el cantante y reciente ganador de la segunda temporada del reality La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN.

La publicación, que rápidamente se viralizó, reavivó la atención sobre la vida sentimental del artista barranquillero y puso en el centro del debate la relación que mantiene con la modelo e influencer paisa Karina García, su actual pareja y compañera en el reality.

El episodio comenzó cuando María Ángel compartió en sus redes sociales un video que recopilaba imágenes de momentos íntimos junto al artista barranquillero. De fondo sonaba Quizás en otra vida, una de las canciones de Altafulla, y el mensaje que acompañaba el clip era directo: “Yo tenía que reaccionar a la salida de Un coleto como yo, sé que ninguna superará Yo x ti”.

La publicación obligó a la joven a dar explicaciones y a enfrentar críticas en redes sociales - crédito @sitegustaelchismesigueme/TikTok

Esta última referencia aludía a un sencillo que, según la joven, el cantante le habría dedicado años atrás. La publicación coincidió con el lanzamiento de Un coleto como yo, tema que Altafulla compuso en honor a Karina García, lo que avivó las especulaciones sobre la intención detrás del video.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Muchos usuarios se preguntaron si las imágenes correspondían a un reencuentro reciente o si formaban parte del pasado: “Se notó que no fue formal porque ni la mencionó en el programa”, “Ella quiere pegarse de la fama de Kary y Alti”, “Quedó mal, no había necesidad”, “Esta mujer quiere foco”.

La presión llevó a María Ángel a publicar un segundo video, esta vez para aclarar la situación y disculparse públicamente: “Estoy aquí porque tengo que hablar sobre el video que subí anoche. La verdad es que a mí no me gusta decir o arrepentirme de lo que hago, pero sí tengo que admitir que estuvo muy mal de mi parte”.

La joven reconoció que la publicación fue un error impulsivo y aclaró que no busca notoriedad ni ganar seguidores - crédito @brigethopiniones/TikTok

En su mensaje, la mujer admitió que la publicación fue un error impulsivo, motivado por una noche de copas: “Tengo que aclarar y pedir disculpas (...). Ayer, con dos o tres copas de más, lo subí sin medir las graves consecuencias que esto podía traer, con las cuales estoy aquí, siendo responsable y dando la cara”.

Destacó que no mantiene contacto con Altafulla desde antes de su ingreso al reality y que la relación nunca fue formal: “Quiero decir que no hablo con él desde antes de que entrara al programa y que tampoco fue una relación formal. Quiero decirles también que este video, como pueden ver, es demasiado viejo. O sea, son mis recuerdos”.

Además, insistió en que sus redes sociales son personales y que no busca notoriedad ni seguidores: “Quiero que entiendan que no me interesa ni tampoco me importa el mundo de la farándula, ganar seguidores, etcétera, porque mis redes sociales no se basan en eso, no trabajo con eso, todo lo contrario, son superpersonales, cero fin de lucro”.

La pareja, formada durante ‘La casa de los famosos Colombia’, sigue compartiendo momentos juntos y sumando seguidores en redes sociales- crédito @buendiacolombia/Instagram

A pesar de sus intentos por frenar la difusión, el video ya había sido replicado por varias páginas y cuentas, lo que hizo imposible controlar su alcance. María Ángel reconoció que intentó eliminar el contenido, pero ya era demasiado tarde: “Luego lo eliminé, evidentemente ya es demasiado tarde porque hay otras páginas que lo están difundiendo”.

“Entonces, tampoco quiero que se vea como que estoy peleando por algún lugar opuesto o porque sí; es un rotundo no. Entonces, nada, gente. Paz y amor y espero que, como todo lo que pasa en las redes sociales, se les olvide rápido“, culminó la mujer.

Mientras tanto, Andrés Altafulla continúa disfrutando de un momento profesional destacado tras su victoria en La casa de los famosos Colombia. Su relación con Karina García, iniciada durante el reality, ha sorprendido a quienes pensaban que el romance no trascendería las cámaras. En la actualidad, la pareja cuenta con millones de seguidores que celebran su estabilidad y los planes que han construido fuera del programa.