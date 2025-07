Conductor de aplicación en Bogotá denunció que falso sacerdote lo robó: “Uno sale a ganarse la vida y termina sin nada”

El conductor afectado logró recolectar videos y fotografías del falso religioso que lo hurtó en Bogotá - crédito Freepik y cortesía

Un conductor de aplicación en Bogotá que utiliza las plataformas Didi, Uber y Yango como forma de empleo, denunció haber sido víctima de robo por parte de un hombre que se hizo pasar por sacerdote.

Según su testimonio, y en diálogo con Infobae Colombia, la víctima que optó por mantenerse en el anonimato comentó que los hechos se presentaron el miércoles 16 de julio de 2025, cuando recibió una solicitud de servicio en la parroquia Santa Clara, ubicada en la localidad de Chapinero, norte de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El conductor relató que recogió a un hombre “bien presentado, con sotana y alzacuello”, que actuaba y se expresaba como un cura.

“El tipo tenía toda la pinta de sacerdote, conocía frases y pasajes bíblicos. Hablaba sobre las parroquias de la zona, sobre teología y sobre trabajos en el extranjero”, aseguró el afectado.

La ruta desde la parroquia de Santa Clara hasta la iglesia de La Porciúncula no demoró más de 20 minutos. En medio del recorrido el falso cura le ofreció un empleo como conductor a la víctima, y para hacer atractiva la oferta laboral le dijo que le pagarían más de $4 millones al mes - crédito Google Maps

El falso sacerdote contó una historia en la que ofrece un empleo al conductor: lo llevó a probarse un traje

Durante el recorrido, que tenía como destino la iglesia de la Porciúncula en la calle 72, el pasajero no solo se presentó como sacerdote, sino que le propuso al conductor una supuesta oferta laboral para trabajar con él transportando personal de la parroquia.

“Me ofreció el trabajo, empezó a preguntarme si era una persona juiciosa, a contarme que pagaban muy bien, me endulzó el oído”, explicó el ciudadano, ingeniero de profesión y cuya actividad económica ayuda al sostenimiento de su familia.

La confianza que generó el supuesto religioso fue clave para ejecutar el robo. El pasajero sugirió parar en una tienda de ropa formal con el argumento de buscar uniforme para el conductor que, motivado por la posible contratación, accedió.

Mientras el afectado se probaba un traje en el vestier de la tienda, el sospechoso aprovechó la oportunidad para llevarse su billetera, su celular —un Motorola G60—, $200.000 en efectivo, $100.000 adicionales que tenía en una cuenta Nequi y todos sus documentos personales, incluyendo cédula, licencia de conducción y tarjeta de propiedad de su moto.

El conductor pudo determinar que el delincuente fue sumamente observador: “Durante el recorrido, él observaba muy bien cómo desbloqueaba mi celular, estaba pendiente de cada movimiento. Al parecer, en algún momento logró ver el patrón de seguridad”, explicó la víctima.

El punto donde el conductor (que estaba usando la aplicación Yango en ese momento) fue a recoger al falso sacerdote es el mismo en donde queda el templo maronita en Bogotá para rezarle a San Chárbel: la parroquia de Santa Clara (Parroquia Nuestra Señora del Líbano) - crédito Google Maps - San Chárbel/Facebook - Cristian Bayona/Colprensa - Corazones.org y Sabersinfin.com/Página web

A esto se suman los daños colaterales, pues tras el robo tuvo que bloquear cuentas y rehacer sus papeles. “Sin documentos, se me ha dificultado salir a trabajar estos días. El proceso de recuperar todo es costoso y lleva tiempo”, denunció.

Conductor víctima de robo de falso sacerdote en Bogotá se llevó una sorpresa cuando fue hasta la parroquia

Al regresar a la parroquia Santa Clara para intentar identificar al ladrón, el conductor acudió a una oficina de atención contigua, donde dos señoras le brindaron ayuda y le indicaron que escribiera un correo para solicitar la revisión de las cámaras de seguridad.

Revisando las grabaciones, el personal reconoció que el supuesto sacerdote había estado deambulando por las instalaciones y que también estuvo cerca de robar el celular de una de las trabajadoras.

Este el falso sacerdote que robó al conductor de aplicación y casi se lleva de paso el celular de una de las empleadas dentro de la parroquia de Santa Clara, en Bogotá - crédito cortesía

El hombre, que dijo tener entre 40 y 48 años y afirmó ser originario de Manizales, demostró manejar detalles de la liturgia y vínculos con parroquias capitalinas. Esto, aseveró el conductor, reforzó el engaño.

El ciudadano que confió en el “religioso”, aseguró que la actuación del impostor fue cuidadosa y convincente, alternando frases de la Biblia con anécdotas y supuestos logros personales y familiares: “Incluso me dijo que había estudiado en Francia y tenía contactos en la diplomacia, conocía la jerga y el ambiente religioso”.

Cura de mentiras se esfumó tras robar a conductor de aplicación en Bogotá

El robo ocurrió en plena zona comercial. Tras el hurto, el afectado intentó obtener ayuda en la tienda, pero el delincuente ya había desaparecido con el argumento de atender una llamada.

“Todo fue muy rápido. Cuando salí, ya no estaba. Al parecer le pidió a la tienda una bolsa adicional diciendo que era para mi ropa, y no se supo si también hurtó algo ahí”, comentó el afectado por el accionar delincuencial del hombre que, en apariencia no genera desconfianza, y más por su dominio de la palabra de Dios.

La denuncia fue formalizada ante las autoridades, y el conductor resaltó el impacto emocional y económico que enfrenta: “Uno sale a ganarse la vida y termina sin nada. Necesitamos que las aplicaciones y la Policía estén más atentas para evitar que esto le pase a otros”.

En Rionegro, Antioquia se conoció un caso similar, en el que el falso sacerdote pidió el servicio desde el sector de Alto de La Capilla, con destino a una iglesia en Las Delicias - crédito Vanguardia MX

El conductor recomienda a sus colegas aumentar la precaución y denunciar de inmediato cualquier hecho sospechoso para frenar a quienes se aprovechan de la buena fe y la necesidad de trabajo de los demás.

Víctima de falso sacerdote sospecha que el caso puede tener relación con un hecho similar en Antioquia meses atrás

El ciudadano desde Bogotá afirmó que luego de los hechos, y tras revisar el artículo titulado Ladrón se hizo pasar por sacerdote para robarle a un conductor de aplicación (publicado por Infobae Colombia el 20 de diciembre de 2024), decidió escribir con el deseo de poder dar con el contacto de este usuario afectado, y que también se gana la vida de igual forma que el joven capitalino.

En dicha ocasión, un antioqueño fue víctima de robo luego de que un hombre se hiciera pasar por sacerdote para ganarse su confianza, tras su narración de los hechos a MiOriente.

De acuerdo con el relato de la víctima, el falso religioso, vestido con sotana y utilizando lenguaje propio del oficio (tal y como sucedió en Bogotá), se acercó al conductor mientras realizaba un servicio de transporte en el municipio de Rionegro.

El sujeto le solicitó llevarlo a una parroquia cercana y, durante el trayecto, se mostró amable y conversador, contando historias relacionadas con actividades eclesiásticas y mencionando supuestos compromisos comunitarios. Una vez en confianza, el hombre pidió detener el vehículo bajo la excusa de recoger un paquete.

El supuesto sacerdote le ofreció trabajo como conductor personal a la víctima, pero tras su tono amable y la ofertas laboral lo único que consiguió el chófer fue quedarse sin su iPhone y $300.000 que llevaba consigo - crédito Pexels

En ese momento, aprovechó para robar al conductor, despojándolo de su teléfono celular, dinero en efectivo y documentos personales.

La víctima denunció que el ladrón utilizó detalles propios de la vida religiosa para no generar sospechas y hacerlo sentir seguro. Tras el hurto, el joven alertó a las autoridades y compartió su experiencia para advertir a otros conductores sobre esta modalidad delictiva que utiliza la falsa imagen de sacerdotes para cometer robos.

Las autoridades investigan el caso y recomiendan a quienes prestan servicios de transporte mantener medidas de precaución, especialmente ante solicitudes inusuales de pasajeros que busquen generar confianza a partir de imágenes religiosas o de autoridad espiritual.