Anamar, exparticipante del ‘Desafío’ presentó a Ethan, su hijo recién nacido: esto se sabe de la llegada del pequeño

Anamar, exparticipante del 'Desafío', habló del problema que tiene con sus implantes mamarios - crédito @anamar.rpo/Instagram

Anamar, exparticipante del Desafío XX confirmó el 10 de abril de 2025 que estaba en la dulce espera de su primogénito, con un emotivo mensaje; sin embargo, en medio de la emoción también aprovechó la oportunidad de enviarle un dardo contundente a Renzo, supuesto padre del bebé.

“Hoy comparto con ustedes el secreto más hermoso que he guardado en mi corazón durante 5 meses. Mi familia sigue creciendo”, escribió en la publicación, que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios de apoyo, agregó que no ha sido fácil el camino y que “ha estado lleno de pruebas, silencios, lágrimas, pero también de un amor infinito, fe inquebrantable y una esperanza que nunca se apagó”.

Anamar confirmó que nació el pequeño Ethan - crédito @anamar.pro/IG

Desde que confirmó su estado de gestación, Anamar no se había vuelto a referir al proceso hasta ahora, hasta que el 26 de julio confirmó el nacimiento de su retoño, acompañado de una fotografía y un tierno mensaje que lo presentaba: “Hola tíos y tías”, escribió en una historia de Instagram que mostraba las manos de su hijo recién nacido, Ethan, entre cobertores de la clínica.

La imagen, sin rostros visibles, marcó el anuncio público del nacimiento del pequeño, un acontecimiento que la exconcursante de Desafío XX había mantenido en reserva.

Sin embargo, un hecho que ha llamado la atención de los seguidores de la exparticipante del Desafío XX fue la denuncia que hizo la también auxiliar de vuelo sobre una supuesta situación de violencia intrafamiliar durante la convivencia con Renzo, también exconcursante del programa.

Anamar, exparticipante del 'Desafío', no pierde el tiempo en la clínica en la que está hospitalizada, pues aprovechó para hacer contenido - crédito @anamar.rpo/Instagram

A raíz de estas declaraciones y de las intervenciones públicas de Renzo, se presume que él es el padre biológico de Ethan, aunque hasta el momento no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el nacimiento del niño.

En medio de esta situación, Anamar tomó la decisión de asumir en solitario la crianza de su hijo. En una entrevista concedida a La Red, la exdesafiante expresó: “Mi rol de papá y mamá es como un poco difícil, pero creo que ya me estoy preparando para serlo. Va a tener una mamá maravillosa, voy a ser el papel del dos si es necesario. No le va a faltar amor, tiene muchos tíos, mi familia ya lo ama y lo estamos esperando con muchas ansias. Para adelante con toda, porque las mamás lo pueden todo”.

Qué dijo Renzo sobre el embarazo de Anamar

El modelo y exparticipante del 'Desafio XX' exige una prueba de paternidad que confirme que él es el padre - crédito La Red/X

El hombre inicialmente no le creyó, sosteniendo que no sería la primera vez que Anamar usaba un pretexto de este tipo para retenerlo, pero no tardó en asimilar que era algo real. Renzo dijo en la charla que la mujer le hizo saber que no tenía intenciones de seguir adelante con la gestación, luego de la manera en que terminaron su relación.

“Yo a ella le respondo. Le doy un mensaje en el cual le digo que vamos pa’lante, que tienen todo mi apoyo y que, bueno, lastimosamente las cosas fueron así, pero el bebé no tiene nada que ver en esto. Entonces ahí como que dejamos las cosas medio bien. Yo estaba pendiente de los controles, aportaba económicamente, pero siento que ella quiere seguir manipulando todo para seguir haciéndome quedar mal”, señaló.

Adicionalmente, Renzo confirmó que Anamar está embarazada, pero dejó en duda que sea el padre, motivo por el que exige una prueba de paternidad. “Ella está embarazada, pero no sé si sea mío porque ha mentido, ha cometido errores y ha dejado incertidumbres en el aire.

Entonces sí debería haber una prueba de paternidad para confirmarlo. Si es así, yo voy a afrontarlo”, aseguró.