“Cálculo de la UPC para 2026 es insuficiente”: Afidro propone ajustes técnicos y nuevas fuentes de financiación

La UPC es el monto que define los recursos para la atención en salud de cada afiliado y su ajuste para 2026 es crucial por la crisis financiera del sistema - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

La definición del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2026, que determinará los recursos destinados a la atención en salud de cada ciudadano, se ha convertido en un tema crucial para la sostenibilidad del sistema de salud colombiano.

En un contexto marcado por un aumento significativo en las peticiones y quejas de los usuarios, y por las dificultades financieras que enfrentan los actores del sector, la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) hizo un llamado urgente a la construcción de un consenso técnico y participativo.

La UPC y su impacto en la atención en salud

Afidro advierte que el cálculo basado únicamente en la inflación no cubre los costos reales ni las necesidades del sistema de salud - Luisa Gomzalez/REUTERS

La UPC es el monto que el Estado reconoce por cada afiliado al sistema de salud para financiar la prestación de los servicios incluidos en el Plan de Beneficios en Salud. Este valor, actualizado anualmente, busca cubrir las necesidades médicas de la población afiliada a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Para 2026, la discusión sobre su cálculo cobra especial relevancia debido al contexto financiero crítico que vive el sistema. Según la Contraloría General de la República, las peticiones, quejas y reclamos (PQR) en salud pasaron de 1,3 millones en 2023 a 1,6 millones en 2024, lo que representa un incremento del 23%.

A su vez, el informe de la organización de pacientes Retorno Vital reveló que los tiempos de espera para recibir medicamentos pueden llegar hasta 250 días y una cita médica puede tardar hasta tres meses en ser asignada.

Afidro advierte sobre el cálculo actual de la UPC

Pacientes reportan demoras de hasta 250 días para medicamentos y tres meses para citas médicas, según Retorno Vital - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

Afidro, que agrupa a las principales compañías farmacéuticas de investigación en el país, sostiene que la metodología actual para definir la UPC no responde a las dinámicas reales del sistema. Ignacio Gaitán, presidente del gremio, subrayó:

“La UPC 2026 no puede calcularse con base exclusivamente en la inflación, ya que esta no refleja de forma adecuada las necesidades ni la dinámica propia del sistema de salud. Además, no se trata solo de incrementar el valor de la UPC, sino de garantizar un cálculo adecuado, técnico, con consenso y voluntad. Tener trazabilidad y garantizar eficiencia. Actualmente, la UPC no cubre el costo real de los servicios que requieren los ciudadanos, debemos crear nuevas fuentes de financiación frente a lo cual ya estamos haciendo propuestas”.

El gremio también alertó sobre la cartera acumulada que afecta a sus afiliados, estimada en 4,6 billones de pesos a finales de 2024, lo que repercute en el acceso oportuno a los tratamientos y en la operación de los distintos actores del sistema.

Propuestas para fortalecer el sistema de salud

Afidro propone mesas técnicas, métodos de cálculo dinámicos, mayor transparencia y nuevas fuentes de financiación como bonos sociales y regalías - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Frente a este panorama, Afidro plantea una serie de acciones estratégicas que buscan corregir las falencias estructurales y garantizar el acceso oportuno a los servicios:

Espacios de diálogo técnico : mesas de trabajo entre Gobierno, aseguradoras, prestadores y expertos para construir soluciones basadas en evidencia.

Métodos de cálculo dinámicos : modernizar la UPC para que considere la demanda creciente, los cambios epidemiológicos y el envejecimiento de la población.

Transparencia y trazabilidad : mejorar la disponibilidad y claridad de la información financiera para optimizar el uso de los recursos.

Nuevas fuentes de financiación : explorar mecanismos innovadores como bonos de impacto social, alianzas público-privadas, seguros inclusivos, obras por impuestos y el uso de regalías.

Corresponsabilidad y eficiencia: compromiso de todos los actores para reducir ineficiencias, contener costos y priorizar el gasto en calidad.

Llamado a un consenso sectorial

El gremio llama a consenso entre Gobierno, EPS, prestadores y pacientes para garantizar atención oportuna y sostenible - crédito Carlos Ortega/EFE

Gaitán enfatizó que el reto no solo requiere voluntad técnica, sino también política y social: “Aunque los retos son importantes, con voluntad política, consenso y el compromiso de los sectores implicados, es posible impulsar reformas estructurales positivas que garanticen una atención en salud digna, oportuna y sostenible. Invitamos a todos los líderes y actores del sector a sumarse a un enfoque propositivo y colaborativo que apueste por soluciones reales y duraderas con foco en los pacientes”.

El 30 de julio se llevará a cabo una reunión clave en la que se espera que los diferentes actores del sistema discutan los ajustes necesarios para la UPC 2026, con el objetivo de lograr un modelo que responda a las necesidades actuales y futuras de los usuarios.