Hora y dónde ver La velada del año, Westcol y The Grefg serán la pelea estelar

El evento será en el estadio La Cartuja, en España - crédito @IbaiLlanos

Desde hace cinco años, Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más reconocidos en el mundo, realiza una velada de boxeo en la que enfrenta a varios influenciadores hispanohablantes.

En 2025, el evento será en el estadio La Cartuja, en Sevilla, España, en donde más de 70.000 espectadores observaran siete peleas y la presentación de artistas internacionales.

En el evento estelar se enfrentarán el español David Cánovas Martínez, más conocido como The Grefg, un youtuber que cuenta con más de 19 millones de suscriptores en YouTube, contra el colombiano Luis Fernando Villa, más conocido como Westcol.

La cartelera de la velada

The Grefg y Westcol estarán en la pelea principal del evento - crédito @IbaiLlanos

Cabe mencionar que todos los involucrados en las peleas son creadores de contenido, que enfocan su trabajo en redes sociales o plataformas de streaming como YouTube, Instagram, Twitch o Kick, por lo que la mayoría son presentados con sus nombres artísticos.

La primera pelea será entre el español Peereira y el mexicano Rivaldios, que tienen una polémica personal del pasado; después se enfrentarán Perxitaa (streamer), contra el youtuber Gaspi, de Argentina.

El primer encuentro femenino será entre Abby contra Roro, en un combate que llama la atención por la diferencia de altura, puesto que la diferencia es de más de 20 centímetros (1.73 cm y 1.50 cm, respectivamente).

Las creadoras de contenido pelearán en la velada de Ibai Llanos - crédito @IbaiLlanos

El cuarto enfrentamiento será entre los fisiculturistas Andoni y Carlos Belcast, que competirán en un peso similar al de la categoría de peso completo en las divisiones tradicionales de boxeo.

La mexicana Alana y la española Ari Geli protagonizarán la quinta pelea del evento, mientras que el evento coestelar será entre dos creadores de contenido que han peleado de manera semiprofesional, Viruzz y Tomás Mazza.

La jornada finalizará con el cruce entre The Grefg y Westcol, que en la actualidad son considerados los creadores de contenido más populares de España y Latinoamérica.

El colombiano está en España para participar de la velada de Ibai Llanos - crédito @Ibai/YouTube

Después de cada pelea de boxeo, se presentarán ante el público diferentes artistas, entre los que están confirmados se destaca la presencia de Myke Towers, Grupo Frontera, Eladio Carrión, De la Rose, Los del Río, Melendi y Aitana.

A esta lista se podrían sumar más nombres, puesto que en las veladas del pasado los creadores han invitado a artistas para que canten durante su entrada. En el caso de Westcol se han generado rumores sobre la presencia de Blessd o Arcángel en su ingreso al ring.

Hora y dónde ver La velada del año

Los mexicanos hacen parte de los artistas invitados para la velada - crédito LMP

El viernes 25 de julio se llevará a cabo la ceremonia de pesaje, en la que todos los creadores de contenido tendrán que presentarse ante la báscula y confirmar que están en el control de peso pactado previamente.

En caso de que alguno de los involucrados no este dentro de los límites de peso, hay posibilidades de que la pelea pueda ser cancelada.

Al día siguiente, el 26 de julio, la velada comenzará sobre las 8:00 p. m. hora de España y podrá ser vista a través de los canales de Twitch y YouTube de Ibai Llanos de manera gratuita. En horario de Colombia, el evento comenzará sobre la 1:00 p. m.

Antes del evento, Westcol reconoció que no es el favorito de las apuestas, pero prometió a sus seguidores y detractores que los sorprenderá demostrando lo preparado que estará para pelear.

“Yo entiendo perfectamente que el día de la velada a mí me van a abuchear mucho, eso no tiene nada que ver con que me guste o no España. Al primero que lo voy a sorprender es a él (The Gref), apoyo las verdades y vamos a dar una buena pelea”, indicó el colombiano.