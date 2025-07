Creador de contenido hizo el horóscopo de ‘Tropicoqueta’, el álbum de Karol G, y así reaccionó la cantante

Acuario – Ivonny Bonita: la canción que define a este signo es Ivonny Bonita porque es un himno a la autenticidad. Acuario no necesita validación, solo libertad. Es irreverente, independiente y firme en su camino. “Ella vive su vida como quiere, no busca aprobación. Va por la calle mirando al frente, no para los lados”, aseguró el modelo.