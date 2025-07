Julio tuvo que abandonar el ‘Desafío 2025’ y así reaccionó: “Tenía todavía mucho para dar”

Tras salir del 'Desafío 2025' Julio Cortés dejó la capitanía de Omega en manos de Katiuska - crédito Caracol Televisión/Youtube

Julio Cortés, atleta y modelo oriundo de Acacías, Meta, tuvo que decir adiós al Desafío siglo XXI, luego de no lograr culminar la prueba en la que enfrentó a Gio, Cris y Rata.

El capital de Omega se convirtió en el nuevo eliminado del reality de supervivencia.

Tras despedirse de la ciudad de las cajas, el también estudiante de educación física sorprendió al confiar el liderazgo a una de las mujeres de la casa, Katiuska.

En la categoría femenina, Isa del equipo Gamma también fue expulsada esa misma noche. Después de expresar que extrañará especialmente a Katiuska, resaltando su talento en la cocina y el compromiso con el equipo, el líder de los rosados fue el primero en abordar la situación.

“Creo que tengo mucho más potencial del que se vio. Antes de empezar la prueba me sentía superbien, la verdad, superbien. Como ese sinsabor de que no se me dieron las cosas, pero ese todo se lo he entregado a Dios y esa fue su voluntad, así que nada, asumí la de la mejor manera. Siento que no, tenía todavía mucho para dar. Mentalmente soy muy fuerte, eso lo sé que mentalmente soy muy fuerte“, mencionó el exconcursante en charla con Caracol.

Reconoció que experimenta un “sinsabor” porque las cosas no resultaron según sus expectativas e indicó que debió haberse mostrado más en cada reto, ya que considera que posee más capacidad de la que se reflejó durante su paso de tres ciclos en el reality de los colombianos. Envió además un saludo cordial a sus compañeros.

“Demostré que puedo convivir con muchas más personas, me desarrollé un poquito más en el habla. No era una persona que pronto hablara tanto. Me faltó desenvolverme muchísimo muchísimo, pero muchísimo más en las pistas. Creo que tengo un mucho más potencial del que se vio. Quiero ser actor de películas de acción, de de pelea, tipo Jean Claude Van Damme, tipo Arnold Schwarzenegger, lo admiro mucho”.

Durante el episodio, Claudia de Beta optó por retirarse voluntariamente de la competencia, permitiendo que Dani, la última mujer eliminada, se reincorporara. En un giro decisivo, Cris de Gamma consiguió salvarse del desafío a muerte al cumplir satisfactoriamente su reto como elegido de la semana.

“Se que voy a ser uno de los mejores actores de Colombia. Los voy a extrañar a todos, la verdad. No tengo a quien que no porque con todos me lo llevé superbien y nada. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad, al Desafío, por darme esa oportunidad”.

Este episodio del Desafío 2025 marcó la primera vez que integrantes de Gamma participaron en la prueba de eliminación por chalecos impuestos por otros equipos, y seis de los ocho competidores en riesgo pertenecían a Gamma.

Él es Julio, el eliminado del ‘Desafío Siglo XXI’ que sueña con ser actor

En un reciente capítulo, Julio Cortés relató: “Yo soy un chino de barrio, en la casa donde yo vivo, o sea en mi casa, no hay luz. Yo cargo mi celular donde mi vecina. Para mí esto es un palacio”. El joven de 29 años, oriundo de Acacías (Meta), compartió que tuvo que adquirir un celular económico únicamente para inscribirse y responder a la convocatoria del Desafío Siglo XXI.

A pesar de los limitados recursos con los que creció, Cortés logró abrirse camino gracias a su empeño personal. Con una marcada conexión espiritual y fe en la energía interior, combina estos valores con una exigente disciplina física. Sus rutinas abarcan crossfit, natación, parkour, OCR y running, lo que forjó en él una resistencia sobresaliente, tanto física como mental.

En redes sociales oficiales del programa, quienes lo conocen destacan su naturaleza sociable, su energía positiva y su espíritu noble. La vida del ahora capitán del equipo Omega va más allá de su oficio de salvavidas profesional. Desde niño, soñó con hacer parte de la competencia, motivado por los recuerdos junto a sus abuelos frente al televisor.

Hoy, para Julio Cortés, participar en el concurso significa cumplir promesas personales y perseguir su mayor meta: sacar a su madre de trabajar y emprender con su propio hotel y gimnasio, un horizonte que trasciende sus logros deportivos. Su historia no solo representa una oportunidad individual, sino que se convierte en un referente de superación para quienes encuentran inspiración en su camino.