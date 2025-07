Hija de Marbelle se quejó de la inseguridad en las calles de Bogotá: “Tener miedo de sacar el teléfono en cualquier esquina”

La joven así lo expuso a través de su cuenta de Instagram - crédito @rafaellamusik/IG

Rafaella Chávez ha hecho una carrera en el mundo del entretenimiento gracias a su talento para el canto, que demostró cuando interpretó a su propia madre en la novela Amor sincero.

Asimismo, ha demostrado que es una gran actriz, con varios papeles a corta edad.

Sin embargo, la hija de Marbelle no ha tenido una carrera fácil, pues dejó la casa de su madre a una corta edad para conocer cómo eran los gastos y el costo que tenía conseguirlos con esfuerzo.

Recientemente, a través de sus redes sociales expresó su inconformidad sobre la inseguridad en Bogotá, donde siente que los atracos han tenido un aumento exponencial.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La joven grababa con su celular y le hicieron una recomendación - crédito @rafaellachavezmusik/IG

En una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la joven compartió que sacó su teléfono para grabar el contenido en el que expresó su punto de vista y contó: “Se me acerca un señor, pensé que me iba a robar y me dice: ‘Señorita, mucho cuidado, no saque ese teléfono’”, relató Rafaella, la hija de Marbelle.

La joven artista describió así la sensación de “tener miedo de sacar el teléfono en cualquier esquina” en las calles de la capital del país, además de una prevención sobre lo que puede ocurrir si contesta una llamada.

Pero el hombre no fue el único que le advirtió, pues otros dos hombres que pasaron cerca de ella le hicieron la misma recomendación, teniendo en cuenta que motorizados o personas a pie le podrían arrebatar el teléfono.

Rafaella se mostró preocupada por la inseguridad en Bogotá - crédito @rafaellamusik/IG

Con más de 900.000 seguidores en Instagram, la publicación de inmediato generó opiniones con mensajes que respaldaban sus declaraciones: “Es un pecado tener un celular, una moto que te pase por el lado ya es señal de alerta”; “creo que es el pan de cada día, en el norte, en el sur, en cualquier parte y ni hablar del transporte público”; “lo peor de todo es cuando no llevas nada de valor e igual le sales a deber”, entre otros.

Inseguridad en Bogotá bajó: denuncias aumentaron

El análisis de la Encuesta de Percepción y Victimización 2024 muestra que la percepción de inseguridad en la capital alcanzó su punto más alto en 2021, cuando el 87,7% de los encuestados manifestó sentirse inseguro.

Para 2023, este indicador descendió al 69,3%, y en 2024 la tendencia se mantuvo a la baja, consolidando una reducción de 18,4% respecto al nivel crítico de 2021. Este descenso, aunque significativo, no elimina la preocupación ciudadana, ya que una proporción considerable de habitantes sigue considerando la inseguridad como un problema grave.

Los cabildantes han cuestionado la poca presencia de uniformados en las calles - crédito Alcaldía de Bogotá

El estudio desglosa la percepción de inseguridad por género. En 2023, el 79,6% de las mujeres reportó sentirse insegura, cifra que bajó a 72,8% en 2024. Entre los hombres, la percepción pasó de 72,1% en 2023 a 65,3% en 2024. Estos datos reflejan una mejora, pero también evidencian que la sensación de vulnerabilidad persiste, especialmente entre las mujeres.

El panorama varía según las localidades. Chapinero, Teusaquillo y La Candelaria encabezan la lista de barrios con mayor percepción de inseguridad, con 55,7%, 59,8% y 60,1% respectivamente. En contraste, Barrios Unidos, Antonio Nariño y Kennedy registraron las mayores mejoras, con 75,2%, 74,5% y 73,4% de reducción en la percepción negativa, según los datos de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Tres individuos, identificados por las autoridades como miembros de la banda delincuencial “Los Flacos”, fueron señalados como los responsables del asalto - crédito @denunciasciudadanasbogota / IG

El panorama en Cundinamarca, sin embargo, es distinto. En los 16 municipios de Cundinamarca que participaron en la encuesta, el 55,8% de los encuestados indicaron que la inseguridad había aumentado, mientras que solo el 8,2% reportó una disminución en la inseguridad.

“La integración de los municipios de Cundinamarca a la medición permite tener una visión más amplia de los problemas de seguridad en la región”, afirmó Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, al presentar los resultados de la Encuesta de Percepción y Victimización (EPV) 2024.