Andrea Valdiri recibió amoroso mensaje de cumpleaños por parte de su novio: “Eres única y maravillosa”

La relación entre Andrea Valdiri y Juan David Sepúlveda se hizo pública en abril pasado, y desde entonces comparten su amor con sus seguidores - crédito @sepulv.jjd/Instagram

A lo largo de 2025 Andrea Valdiri se centró en sus proyectos personales, aunque también dio de qué hablar a mediados del año, cuando le dio su apoyo a La Jesuu como parte de su retorno a La casa de los famosos Colombia.

Esta intervención se tradujo en tensiones con Yina Calderón, que terminaron derivando en que ambas aceptaran enfrentarse en el Stream Fighters organizado por Westcol y programado para realizarse el próximo 18 de octubre en el Coliseo Medplus de Bogotá.

Mientras se prepara para el combate, uno de los más esperados de dicha velada, la barranquillera celebra este miércoles 23 de julio su cumpleaños número 34, y compartió con sus 9,6 millones de seguidores algunos de los momentos que pasó junto a su familia, incluyendo tanto a sus hijas Isabella y Adhara como a su actual pareja, Juan David Sepúlveda.

Este no dudó en felicitar a su amada y, a través de su cuenta de Instagram, compartió algunas de las fotos de la celebración, junto a un afectuoso mensaje para reconocerla en su día especial.

Juan David Sepúlveda, novio de Andrea Valdiri, le dedicó un cariñoso mensaje por su cumpleaños - crédito @sepulv.jjd/Instagram

“Dios te llene de mucha salud y felicidad en este día tan especial amada mía. Gracias por llenar nuestras vidas de amor y alegría, eres única y maravillosa. TE AMO, te admiro y te respeto... feliz cumpleaños y larga vida para ti mi Pechiche hermosa”, dice la descripción de la publicación, a la que Andrea correspondió con un “Te amo” que no pasó desapercibido para sus seguidores.

Por otra parte, la propia Valdiri compartió un estado en la misma red social en la que daba las gracias a sus seres queridos y su público por acompañarla en cada paso, dejando ver una perspectiva más madura sobre lo que ha conseguido con su popularidad en redes sociales.

Andrea Valdiri compartió un mensaje de agradecimiento con motivo de su cumpleaños 34 - crédito @andreavaldirisos/Instagram

“Hoy celebro 34 años de vida… Y lo primero que hago es darle gracias a Dios. Gracias por mi salud, por mi familia hermosa, por los sueños que se han cumplido y por los que siguen en camino. Hoy me siento más plena, más fuerte y más consciente de lo afortunada que soy. Tengo amor, tengo propósito y tengo una comunidad que me acompaña, me inspira y me abraza cada día. Gracias por estar. Gracias por tanto", expresó en la descripción que acompañaba una serie de fotografías que ilustran cómo celebró su cumpleaños.

Además, en sus historias de Instragram, Valdiri mostró el obsequio que le dio su novio: con un cartel en el cuarto de una habitación de parte de su “ternerito”, la influenciadora mostró que se trataba de una habitación adornada con rosas, a lo que se sumó un reloj de lujo que el mismo Juan David le colocó en su muñeca.

La barranquillera mostró el obsequio que recibió de su novio, por su cumpleaños - crédito @andreavaldirisos/Instagram

Él es Juan David Sepúlveda, el nuevo novio de Andrea Valdiri

La pareja fue vista por primera vez en el Carnaval de Barranquilla, llamando la atención luego de que fueran vistos besándose en público, lo que generó una gran atención en las redes sociales.

Según trascendió en las semanas posteriores, Juan David es un empresario paisa que, a diferencia de Valdiri, se mantiene alejado de la vida pública.

En los meses posteriores, Valdiri compartió en sus cuentas oficiales imágenes y videos en los que se evidenció la cercanía y el cariño que siente por Sepúlveda. De hecho, en junio la influenciadora reposteó una publicación de su novio que, producto de su impacto como celebridad de plataformas digitales, alcanzó rápidamente más de 30.000 seguidores, con apenas dos publicaciones en su perfil, ambas en compañía de Valdiri.

Como muestra del amor y el compromiso entre ambos, la pareja se realizó tatuajes con las iniciales del otro. Valdiri se los colocó en su brazo, mientras que Juan David optó por tatuarse el rostro de la influenciadora y bailarina.