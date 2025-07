Aida Cortés reveló que está soltera: “Ahora voy a ser más selectiva”

La cantante confirmó su soltería tras su ruptura con Ryan Roy - crédito @aidacortes/Instagram

La modelo y cantante Aida Cortés compartió detalles sobre su situación sentimental, su proceso de transformación personal y profesional, y los retos que ha afrontado en su incursión en la música, luego de dejar atrás el contenido para adultos.

En una entrevista en el programa Lo sé todo, del Cana 1, Cortés reveló que actualmente está soltera, pero destacó que no se encuentra disponible ni en búsqueda de pareja. Expresó que la elección de tener una relación estable es un proceso importante al que espera darle prioridad solo cuando esté realmente preparada.

“Estoy soltera, pero no disponible porque siento que tener un novio es un proyecto muy importante y muchas veces, cuando estás trabajando, como que te llega cualquiera y lo aceptas, pero no es la persona de tu vida. Entonces, cuando yo esté puesta para encontrar esa persona de mi vida, además que voy a ser mucho más selectiva, siento que no estoy buscando novio ni esperando por eso en este momento. Pero cuando esté preparada para hacer ese proyecto en mi vida y le vaya a dar la prioridad que merece, lo voy a hacer”, indicó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La modelo y cantante anunció el fin de su relación con Ryan Roy - crédito @ryanroy/Instagram

Aida Cortés contó que su ruptura más reciente se produjo hace poco tiempo, aproximadamente una semana antes de la entrevista: “Hace poquito (terminó su antigua relación), hace como una semanita más o menos, muy reciente, pero pues no era el momento para estar juntos”.

Su expareja, con quien compartía contenido en redes sociales, es el artista urbano Ryan Roy, integrante de The Winning Team, un colectivo musical conformado por Luisa Fernanda W, Itzza Primera, Legarda y DJota, conocido por canciones como Nutella. El grupo fue fundado por el cantante fallecido Legarda en 2018. Tras la muerte del reguetonero, el grupo volvió a integrarse en 2025 y lanzó el sencillo Te extraño.

La artista aseguró que la decisión fue mutua, tomada desde el cariño y el respeto, y que cada uno sigue adelante enfocado en proyectos personales: “En este momento cada uno está en sus cositas y es súper válido y súper bonito también, entonces yo estoy recibiéndolo de la mejor manera o, bueno, en mi caso fue una decisión muy consciente y desde el amor, o sea, una charla de lo más tranquilo como ‘hey, ya no le demos más largas a esto que no nos está funcionando’”.

Tras una reciente separación, la cantante enfatizó que su prioridad es su desarrollo profesional, alejándose de relaciones sentimentales - crédito @ryanroy/Instagram

Aida Cortés abordó también el desafío de reinventarse fuera de la industria de contenido para adultos. Compartió que la transición hacia la música no ha estado exenta de obstáculos, siendo uno de los principales la superación de estigmas y la necesidad de mostrarse al público bajo una nueva faceta.

“Ahorita estamos de artistas independientes, con nuestro equipo de trabajo, soñando, creando proyectos, sacando música muy constante, creciendo en las plataformas digitales juiciosas que saben que eso es de lucha, que eso es de muchísima disciplina, muchísimo amor. Entonces, estamos en el mejor momento de mi vida, diría yo que es una transición súper complicada, es apasionante, es retadora (...) No cualquiera daría el salto de hacer un cambio así, hacerlo bien y que esté estructurándose de una manera correcta y bonita, porque es muy difícil. Los estigmas, todo, pero creo que lo hemos atravesado muy bien, lo hemos sabido manejar”, contó para el medio citado.

La artista destacó la importancia de la planificación financiera y la organización para poder dar pasos firmes en su nuevo camino profesional. Explicó que antes de retirarse de OnlyFans ya había asegurado sus ahorros, inversiones y planes de negocio, lo que le permitió afrontar el salto a la música sin las presiones típicas de empezar de cero: “Desde el momento que yo tomé la decisión, yo ya tenía todo organizado. Tenía no solo mis ahorros, sino mis inversiones, mis proyectos, mis empresas, muchas cosas organizadas”.

La artista resaltó la importancia de la estabilidad financiera para reinventarse - crédito @aidacortes/Instagram

Aida Cortés considera que una de sus principales virtudes es identificar los momentos para cerrar etapas de vida: “Hay que saber cuándo retirarse y creo que esa es la mayor virtud mía. Yo ya cumplí mi ciclo ahí y lo hice increíble. Ahorita como artista también siento que estoy dando lo mejor de mí y me lo estoy disfrutando y me lo merezco demasiado”.