Así operan las bandas dedicadas al hurto de vehículos en Bogotá

Un testimonio divulgado por la Policía Metropolitana de Bogotá puso en el centro de la discusión la alarmante facilidad con la que bandas organizadas logran robar vehículos en la capital colombiana.

Desde la prisión, un hombre condenado por hurto describió, con notable frialdad y sin rodeos, los mecanismos internos y las estrategias que empleaba su grupo para ejecutar estos delitos.

“Distinguí a un muchacho y él me dijo que si quería trabajar con él y pues la verdad, me parece como fácil. Y así empezamos. Dos compañeros mirábamos, tocamos el carro que si no sonaba la alarma, pues mejor. Ya con unas máquinas especiales nos acercamos, golpeamos el carro, le rompemos la chapa”, narró el sujeto sobre la forma en la que cometía los hurtos de vehículos.

El modus operandi descrito resulta perturbadoramente simple, pero efectivo. La estrategia comenzaba cuando alguien “daba el patazo”, término que alude al informante que alertaba sobre un vehículo mal estacionado o descuidado.

Una vez identificado el objetivo, dos miembros de la banda se acercaban disimuladamente al coche y lo tocaban ligeramente para verificar si contaba con la alarma activa. El hombre narró que si no se activaba ningún sistema de seguridad, procedían con herramientas especializadas para violentar la cerradura.

De acuerdo con el relato del joven, el proceso no requería más de dos integrantes activos, dado que, mientras uno entraba al automóvil para encenderlo rápidamente, el otro vigilaba y alertaba sobre posibles riesgos que frustraran el hurto, como transeúntes cercanos o la presencia policial.

Según el testimonio, la técnica empleada les permitía robar los vehículos en apenas dos o tres minutos, lo que evidencia un alto nivel de destreza y preparación.

Las zonas de operación no eran elegidas al azar, los integrantes de esta red solían dirigirse a lugares estratégicos como hospitales, barrios residenciales poco transitados, galerías comerciales y zonas de rumba.

“Llegamos más que todo a hospitales, a barrios que serán solos, Galerías Usaquén, Chapinero, Puente Aranda”, describió para luego hacer énfasis en que en las zonas de rumba los ciudadanos suelen ser más descuidados con sus vehículos.

El horario preferido para actuar eran las horas de la noche y la madrugada, momento en el que la vigilancia disminuía y los dueños de vehículos solían descuidar más sus pertenencias.

El testimonio dio cuenta, también, de que hay modelos de vehículos que pueden ser hurtados con mayor facilidad. El sujeto narró que, si bien con su técnica pueden acceder a todo tipo de vehículos, las marcas Chevrolet, Kia y Hyundai son las más propensas a ser accedidos por delincuentes.

No obstante, el éxito de los robos dependía de frecuentemente del descuido y exceso de confianza por parte de los dueños, quienes consideraban que por dejar sus carros aparcados frente a sus casas, en la calle o en lugares aparentemente seguros, “no iba a pasar nada”.

El relato también evidenció un fenómeno preocupante: los conductores suelen subestimar el riesgo de dejar sus automóviles en la vía pública, aun cuando hay múltiples opciones de parqueaderos cuya tarifa es mucho menor que el costo potencial de perder el vehículo.

De hecho, el hombre, que aseguró estar arrepentido, hizo un llamado a los ciudadanos a aprovechar los parqueaderos, remarcando que es preferible pagar una pequeña suma diaria que correr el riesgo de ser víctima de estos robos organizados.

Este testimonio, difundido como parte de una campaña pedagógica policial, busca despertar la conciencia ciudadana sobre los peligros reales de confiar en demasía en la aparente seguridad de las calles de Bogotá.

Además, puso en evidencia la existencia de bandas perfectamente estructuradas que no solo identifican las zonas y horarios propicios, sino que también dominan los procedimientos y conocimientos técnicos necesarios para vulnerar la seguridad vehicular en tiempo récord.