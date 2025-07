La Segura e Ignacio Baladán se refirieron a las dudas sobre la paternidad de su hijo Lucca: “Ufff, otro rumor más”

La creadora de contenido utilizó un audio viral de redes para hacer referencia a la información falsa - crédito @chismealetoso/IG

Todo parece indicar que las bromas entre Natalia Segura, conocida como “la Segura” y su esposo, Ignacio Baladán, han pasado a un segundo plano para que los medios de comunicación se centren en su primogénito.

De acuerdo con la prensa peruana, el pequeño Lucca podría no ser hijo del chef uruguayo, pues aseguran que un detalle en el color de los ojos del niño pone en duda su paternidad.

Estos rumores sirvieron para que en una videollamada entre la pareja, aprovecharan la oportunidad para lanzarles unos cuantos dardos a la prensa peruana.

La pareja La Segura e Ignacio Baladán muestra unión en la crianza de su hijo - crédito la_segura / IG

“Uff, otro rumor, total mentira. Por principio de cuentas, no se me trata con respeto y mucho menos con verdad”, fue la frase con la que “la Segura” respondió a la ola de especulaciones que surgieron tras la publicación de un video que abordaba la paternidad de su pequeño retoño.

La noticia principal gira en torno a la reacción de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y su esposo, Ignacio Baladán, tienen frente a la controversia que generó el video en el que ella afirmaba que su pareja no era el padre de su hijo.

En ese clip, la vallecaucana aseguró que el también creador de contenido no era el padre de su hijo Lucca, argumentando que el color verde de los ojos del menor era la prueba.

Hijo de La Segura enterneció las redes sociales - crédito @la_segura/IG

Aunque sus declaraciones pretendían entretener a sus seguidores con contenido de humor y sarcasmo para muchos, el comentario fue interpretado de diversas maneras y provocó un gran revuelo tanto en la farándula nacional como internacional.

"La Segura" citó como ejemplo algunos titulares de medios peruanos, entre ellos, uno que decía: “La Segura rompió el silencio, Baladán no es el papá de su hijo”.

Ante la magnitud de la controversia, la influencer decidió aclarar la situación a través de sus historias de Instagram, utilizando un audio viral para desmentir los rumores y expresar su molestia por la falta de veracidad en la información difundida sobre ella.

La respuesta de Ignacio Baladán también quedó registrada. La Segura compartió una videollamada con su esposo, en la que ambos aparecían riendo ante los comentarios y rumores que circulaban en redes sociales sobre la supuesta no paternidad del uruguayo.

La primera imagen de los padres junto a su hijo recien nacido - crédito @la_segura/Instagram

En tono sarcástico, la influencer escribió: “Aquí con el padrastro de mi hijo, porque papá no es el que engendra sino el que cría jajaja”.

Los retos que ha enfrentado La Segura con su salud mental

Inicialmente, la creadora de contenido indicó que ha sido uno de los momentos más hermosos que ha tenido, pero “emocionalmente he estado amazugada”. Agregó que su dolor crónico en la espalda y ha asistido a diferentes especialistas que han practicado diferentes procedimientos “pero lo mío es muy complejo, tengo un diagnóstico raquidiomedular, por dos impactos de bala”.

La Segura contó los problemas de salud mental que tiene desde que tuvo a su pequeño hijo - crédito @laredcaracol/IG

Posteriormente, reveló los quebrantos que ha tenido especialmente con su salud mental, pues no ha sido fácil al momento de cargar a su bebé: “Te agotas emocionalmente. No siempre estás bien. Cuando di a luz, en los tiempos en que cargaba muchísimo a mi bebé, se me empezó a inflamar la zona donde tengo un retiro de proyectil. No puedo por mi dolor, no sé qué tengo”, agregó a sus declaraciones.

Finalmente, indicó que ha sacado fuerzas de donde puede, pero la situación con el paso de los días se hace mucho más compleja y esto la llena de tristeza. “Ese era el miedo mío de antes de ser mamá. ¿O sea, cómo voy a afrontar el ser mamá con mi condición? Y obviamente lo he logrado y lo voy a seguir logrando toda la vida. Y hay personas que quizás están peores que yo y lo hemos logrado porque somos mamás. Pero obviamente sí me pega”.