Jóvenes de 18 a 28 años en Colombia podrán recibir certificaciones laborales gratuitas por parte del Sena

Desde la Escuela Nacional de la Calidad del Café, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lanzó una convocatoria gratuita y virtual, dirigida a personas entre 18 y 28 años, con el fin de certificar conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas a lo largo de la vida.

De acuerdo con la entidad, la Certificación Nacional no constituye un proceso de formación, sino un mecanismo de reconocimiento de saberes previos, ya sean obtenidos en el trabajo, el hogar, de manera empírica o mediante autoaprendizaje.

A partir de eso, el Sena ofrecerá 2.000 cupos para certificar el talento joven del país, respaldando la calidad y pertinencia de este proceso. Durante el evento de lanzamiento, realizado de forma presencial y virtual en Armenia, se presentaron los beneficios, requisitos y el listado de competencias disponibles para la certificación.

“La certificación que realicé con el Sena me ha ayudado mucho porque me dio una oportunidad de participar en una hackatón donde fui uno de los ganadores. La entidad educativa ha sido fundamental en todo porque apoya a las personas que no tienen recursos para desarrollar sus pasiones y cumplir sus sueños”, relató Yhonier Edilson Arias García, joven certificado con de la entidad.

Requisitos y proceso de participación

El proceso de inscripción estará abierto hasta el jueves 24 de julio. Los jóvenes interesados no necesitan experiencia laboral formal ni certificados académicos; basta con tener entre 18 y 28 años y haber desarrollado habilidades en áreas como:

Servicio al cliente

Venta de productos y servicios

Atención integral a la primera infancia

Cuidado de personas mayores

Apoyo en cocina

Mesa y bar

Panificación

Apoyo en limpieza

Producción de prendas de vestir

Apoyo logístico en almacenamiento

Apoyo en transporte de mercancías

Mantenimiento de motocicletas

Para participar, solo se requiere el documento de identidad y una constancia que acredite al menos seis meses de experiencia, según explicó Mario Rincón, coordinador nacional del Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales del Sena: “Para participar en la certificatón, solo se necesita el documento de identidad y una constancia de que cuentan con mínimo seis meses de experiencia”. Los interesados deben hacer clic aquí.

Según el Sena, el objetivo de la iniciativa es fortalecer el perfil profesional de las juventudes colombianas, facilitar su acceso al mundo laboral y promover su reconocimiento como actores clave del desarrollo económico y social. Con la Certificatón Nacional, la entidad reafirmará su compromiso con la juventud, la equidad de oportunidades y la construcción de trayectorias laborales sólidas y dignas.

Cómo es el proceso de certificación

El proceso de certificación se alinea en el Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP), cuyo propósito es facilitar que los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida sean reconocidos con calidad, pertinencia, equidad y oportunidad. Esto permite el acceso y la movilidad en las vías de cualificación del Sistema Nacional de Cualificaciones (SNC), así como el mejoramiento de la cualificación y la empleabilidad de las personas.

El RAP se rige por principios como el aprendizaje a lo largo de la vida, la diversidad, la igualdad, la inclusión, la flexibilidad y la transparencia. Esos principios garantizan que el proceso contemple la pluralidad étnica y cultural, genere condiciones equitativas, facilite el acceso sin distinción de condición física, social, educativa, laboral, credo, raza, género o procedencia, y adapte sus mecanismos a los contextos de cada persona.

Entre los objetivos del Reconocimiento de Aprendizajes Previos se encuentran formalizar los aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida, promover su valoración social, cultural y laboral, facilitar la movilidad laboral y entre vías de cualificación, mejorar la empleabilidad y apoyar procesos de reconversión laboral. Asimismo, el RAP debe estar armonizado con los demás componentes y vías de cualificación del SNC, para asegurar la coherencia y cohesión del sistema.

La evaluación y certificación de competencias utiliza como referencia las normas de competencia, tanto sectoriales como internacionales, adoptadas y adaptadas en Colombia por las entidades competentes. La evaluación consiste en demostrar conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes, expresadas en términos de resultados de aprendizaje, bajo criterios de aseguramiento de la calidad y conforme a los lineamientos del Ministerio del Trabajo y los componentes del SNC.