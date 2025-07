Hallan bar en Bogotá donde explotaban sexualmente a mujeres que engañaban con falsas ofertas laborales: “Mami, el trabajo donde yo fui no fue para trabajar de mesera”

La red obtenía una renta criminal de 100 millones de pesos al mes, y cada víctima podía ser obligada a prestar hasta cinco “servicios” sexuales diarios - crédito Colprensa

Las autoridades de Bogotá hallaron un bar en la localidad de Barrios Unidos donde se explotaban sexualmente a mujeres jóvenes y adolescentes: el negocio, que tenía una apariencia común y corriente, era operado por una banda criminal que mediante falsas ofertas de trabajo contactaba a sus víctimas.

De acuerdo con un informe de Noticias RCN, el grupo reclutaba y secuestraba a menores de edad y jóvenes contactándolas a través de Facebook y WhatsApp con falsas ofertas de empleo como meseras o aseadoras en un café bar. Al llegar, las víctimas eran despojadas de sus pertenencias, amenazadas y sometidas a todo tipo de vejámenes, quedando al descubierto la brutalidad que se escondía tras la promesa de un trabajo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La estructura de la organización quedó al descubierto tras más de ocho meses de investigación. Allí, las autoridades identificaron a alias Richis, de 48 años, como presunto dueño del bar y líder de la banda. Junto a él, alias Jessica, de 25 años, ejercía como administradora y cajera; alias Fuyol, de 34 años, se encargaba de la seguridad; y alias La mona, de 38 años, era señalada como la principal reclutadora. Según el informe, la red obtenía una renta criminal de 100 millones de pesos al mes, y cada víctima podía ser obligada a prestar hasta cinco “servicios” sexuales diarios, precisó el noticiero.

Una de las víctimas, una menor de edad, contó que logró escapar cuando fue obligada a salir con uno de los clientes, aprovechando ese momento para huir de una situación de vida o muerte - crédito Europa Press

Las crudas confesiones de las víctimas

Noticias RCN accedió al testimonio de una de las jóvenes que fue víctimas de esta red de trata: la mujer relató a su madre fue engañada y forzada, exponiendo la magnitud de la red de explotación sexual que operaba desde hace al menos dos años en la capital del país

“Mami, el trabajo donde yo fui no fue para trabajar de mesera, allí me prostituyeron. Allí me obligaron a acostarme con muchos hombres”, contó la mujer.

El testimonio de la joven, recogido por el noticiero, detalla que ella intentó defenderse, pero fue arrinconada y amenazada con un arma. Los agresores le advirtieron: “Usted de aquí sale. Si no hace lo que le decimos, sale muerta”. La menor logró escapar cuando fue obligada a salir con uno de los clientes, aprovechando ese momento para huir de una situación de vida o muerte.

Entre los capturados hay dos mujeres: alias Jessica, de 25 años, ejercía como administradora y cajera; y alias La mona, de 38 años, era señalada como la principal reclutadora - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El 8 de julio de 2025, las autoridades capturaron a los integrantes de la banda, que estaban repartidos en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Chapinero y Barrios Unidos. Sin embargo, un juez ordenó su liberación, argumentando falta de motivos y hechos en la documentación de captura. Esta decisión provocó indignación y desesperanza entre las víctimas y sus familias.

“Mi hija en este momento tiene pesadillas, ella no puede dormir, presenta la crisis a cada rato. Esto le afectó, lógico, demasiado, hizo que su enfermedad tuviera otro diagnóstico”, confesó la madre de la víctima al mencionado noticiero.

¿Cómo denunciar la explotación sexual en Colombia?

En Colombia, existen diversos canales virtuales y líneas telefónicas para denunciar la explotación sexual, especialmente cuando involucra a niñas, niños, adolescentes o redes de trata de personas:

Canales virtuales y digitales

1. Línea 141 - ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)

Atiende casos de explotación sexual, abuso infantil, maltrato y más.

Gratuita a nivel nacional: 141

https://www.icbf.gov.co/linea-141

También disponible por chat en el sitio web.

2. <b>CAIVAS y URI virtuales – Fiscalía General de la Nación</b>

Denuncias sobre delitos sexuales, trata de personas y violencia intrafamiliar: https://www.fiscalia.gov.co

Opción: “Denuncia en línea”

También puedes usar el canal de atención virtual: https://adenunciar.policia.gov.co

3. Policía Nacional – Plataforma “A Denunciar”

Canal digital para reportar delitos como trata de personas y explotación sexual: https://adenunciar.policia.gov.co

4. Ministerio del Interior – Línea contra la Trata de Personas

https://www.libresdelatrata.gov.co

Correo: libresdelatrata@mininterior.gov.co

WhatsApp: (+57) 310 570 2437

5. Fiscalía – Dirección de Derechos Humanos

Denuncias sobre explotación sexual, reclutamiento ilícito, trata.

Correo: atencionusuario@fiscalia.gov.co

6. Te Protejo – Red PaPaz

explotación sexual infantil en línea: https://www.teprotejo.org Canal especializado para denunciar

También hay app disponible en iOS y Android.

Líneas telefónicas complementarias

Línea 123 : Policía Nacional – atención inmediata.

Línea 122 : Fiscalía General de la Nación.

Línea 018000 112 440 : Fiscalía – atención general.

Línea 01 8000 91 8080: ICBF – atención ciudadana.