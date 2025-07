María Cecilia Botero reveló que fue víctima de desprestigio con IA: “Aunque soy yo, no soy yo”

En una entrevista en el programa Con Nombre Propio Podcast, María Cecilia Botero abordó las consecuencias de la utilización no autorizada de su imagen para la difusión de anuncios comerciales falsos - crédito Con Nombre Propio Podcast / YouTube

El fenómeno de la utilización indebida de imágenes de figuras públicas se encuentra en el centro de la conversación digital tras las recientes experiencias de la actriz María Cecilia Botero, considerada uno de los grandes referentes de la televisión y el teatro en Colombia.

Con una carrera que supera varias décadas, Botero se ha destacado por interpretar papeles tanto cómicos como dramáticos, consolidando su reputación dentro de la industria audiovisual nacional.

En la actualidad, la imagen de la actriz se ha visto implicada en una polémica originada por el uso de inteligencia artificial, lo que ha generado un intenso debate en redes sociales acerca de los riesgos y desafíos que representa esta tecnología.

En una entrevista en el programa Con Nombre Propio Podcast, María Cecilia Botero abordó las consecuencias de la utilización no autorizada de su imagen para la difusión de anuncios comerciales falsos.

La actriz remarcó que situaciones como estas afectan la percepción de autenticidad en el ecosistema digital - crédito Más allá del silencio/YouTube

Según detalló, el contenido manipulado emplea herramientas avanzadas de ia para presentar a la artista promocionando productos cosméticos, sin que ella haya participado ni otorgado consentimiento alguno. “Qué miedo. Empieza a pasar eso de: ‘¿será real o no será real?’”, afirmó la actriz, al comentar su sorpresa y preocupación al descubrir publicaciones en Facebook donde aparece presuntamente recomendando cremas para la piel.

“En Facebook andan saliendo cosas mías, como si yo estuviera promocionando unas cremas para la cara, pero esa no soy yo, nunca lo he hecho (...) Qué descaro, o sea, están utilizándome para vender cosas que no tienen nada que ver conmigo”, expresó durante la entrevista.

La actriz se ha desempeñado en diferentes papeles de renombre que la han llevado a ser reconocida en el país y el mundo - crédito Colprensa

El uso de la inteligencia artificial para crear contenidos apócrifos vinculados a celebridades ha abierto un espacio de incertidumbre tanto para los propios artistas como para el público. La experiencia de Botero pone de relieve no solo la facilidad con la que puede replicarse una imagen, sino los peligros inherentes en la manipulación de identidades para fines publicitarios fraudulentos. La actriz remarcó que situaciones como estas afectan la percepción de autenticidad en el ecosistema digital, generando dudas entre seguidores y consumidores acerca de la veracidad de los mensajes que circulan en las plataformas sociales.

Uso responsable de las nuevas tecnologías

El impacto de estos anuncios falsos trascendió a los círculos profesionales y alcanzó el ámbito personal de la actriz. Según relató María Cecilia Botero, su entorno más cercano experimentó confusión ante la aparición de estos contenidos. “Mis amigas que me han conocido toda la vida me mandan y me dicen: ‘Ay, ¿cuál es esa crema que estás anunciando?’, y yo: ‘¿Cuál crema?’. Mis amigas: ‘Esta’, y me mandan el pantallazo. Ahí les digo que no soy yo, aunque soy yo, no soy yo. Ese miedo me da”, compartió. Esta situación evidencia no solo el alcance de la desinformación, sino el desconcierto que pueden sembrar los avances tecnológicos aplicados sin control ni regulación.

Con una carrera que supera varias décadas, Botero se ha destacado por interpretar papeles tanto cómicos como dramáticos - crédito Colprensa

Durante la entrevista en el pódcast, la actriz insistió en la urgencia de dialogar sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías, especialmente en lo referente a imágenes y datos personales de figuras públicas. Botero enfatizó que la apropiación de la imagen de una persona para finalidades lucrativas, sin permiso, representa un riesgo directo para la reputación personal y profesional, además de abrir la puerta a fraudes y engaños que afectan tanto a los afectados como a los consumidores.

La aparición de este tipo de montajes, elaborados con inteligencia artificial, ha desencadenado una amplia discusión en la opinión pública sobre los límites éticos y legales de la utilización de material digital asociado a celebridades. La experiencia relatada por María Cecilia Botero se suma a una creciente lista de casos en los que personalidades públicas ven cómo su notoriedad es utilizada para validar productos o empresas, sin ninguna intervención real de su parte.