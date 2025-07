Exparticipante del ‘Desafío′ cargó contra el capitán del equipo Beta de la edición 2025: “Está enfermo”

El Desafío a Muerte terminó con la eliminación de dos participantes, hecho que generó revuelo en redes sociales - crédito Emisión Desafío/Caracol Televisión

La eliminación de Pineda en el Desafío Siglo XXI 2025 de Caracol Televisión causó revuelo entre los televidentes, que a través de las redes sociales lamentaron su salida luego de que no pudiera imponerse en el Desafío a Muerte.

La polémica surgió tras una escena en la que Abrahan, tras recibir la capitanía de manos de Magic, decidió colocar el chaleco de sentencia directamente a Pineda, omitiendo el sorteo que sí aplicó para los demás integrantes.

El participante no pudo superar la prueba, y aunque Abrahan se disculpó con Pineda y este le respondió que entendía que se trataba de un juego, los ataques en redes sociales contra el capitán de Beta fueron notorios en las horas posteriores. Y entre las que cuestionaron su forma de proceder se incluyó Valkyiria, ganadora del Desafío en 2022.

La exconcursante utilizó sus redes sociales para lanzar un severo cuestionamiento al liderazgo ejercido por parte del participante en los episodios recientes del programa, generando debate entre los televidentes.

“A mí la verdad no me gusta como tirar, ni hablar mal de los participantes, porque precisamente yo estuve allá y yo sé que a uno le da duro. Cuando uno sale, uno se da cuenta de que la gente lo trata mal o que hablaron mal o lo que sea. A uno le da duro“, indicó inicialmente.

No obstante, Valkyiria describió la actitud de Abrahan como “insoportable”, para acto seguido atacar al participante. “Tiene un ego no sé de cuántos metros, tiene un ego gigante. O sea, mi Jesús, Dios Padre Todopoderoso lo hizo y se sentó a descansar porque le quedó perfecto según él”, afirmó de manera sarcástica.

Añadió, parafraseando un dicho popular que, “la mejor manera de conocer a alguien de verdad es darle un tris de poder”, y remató con la frase “El hombre está loco, está enfermo de poder”.

La decisión de Abrahan no solo incomodó a la exconcursante, sino que también generó controversia dentro del propio equipo Beta. Gero cuestionó abiertamente la nominación de Pineda, mientras que Claudia le reprochó al capitán sus “aires de grandeza”.

Para Valkyria, el argumento de Abrahan para sentenciar a Pineda resultó insuficiente, ya que se basó principalmente en la condición física del participante, quien utiliza una prótesis en lugar de pierna.

“Eso es lo que me tiene molesta, que habló un montón de cosas en la suite, presionó a la otra como imponiendo su su opinión y dando a entender que es que Pineda era débil. Y él sí está diciendo que Pineda es débil por su prótesis porque no, o sea, no tiene ningún otro argumento”, comentó.

En su análisis, Valkyria defendió la entrega y el esfuerzo que Pineda demostró en las pruebas, considerando que estos factores deberían pesar más que cualquier limitación física al momento de tomar decisiones tan determinantes dentro del reality.

La postura de la exconcursante ha sido respaldada por varios seguidores del programa, quienes también han expresado su desacuerdo con la forma en que Abrahan ha ejercido su liderazgo desde que asumió la capitanía del equipo Beta.

Pineda manifestó que su eliminación sí fue algo personal

Durante el Desafío Sin Filtro, la plataforma de Caracol Televisión ditu mostró la convivencia de Sathya y Pineda una vez salieron de la competencia al quedar eliminados en el Desafío a Muerte que tuvo lugar en el Box Negro durante el capítulo 6.

En este encuentro, la Superhumana cuestionó a su compañero acerca de la decisión que tomó Abrahan, capitán de Beta, de mandarlo a defender su cupo en el programa, teniendo en cuenta que hasta ahora se encontraban atravesando por el primer ciclo de la producción.

“Yo se lo dije a él y a todos. No hemos de decir que esto no es personal, porque sí es personal, y no quiere decir con esto que yo lo estoy tomando mal, pero sí es personal porque usted dentro de su cabeza y su estrategia tomó la decisión de mandarme a mí hoy”, expresó Pineda.