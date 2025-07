Así eran las celdas y reclusorio del colombiano que perdió sus extremidades por una bacteria tras ser detenido por migración en EE. UU.

El colombiano despertó de un coma y se enteró que su cuerpo estaba amputado - crédito Alex Brandon/AP Foto

Sin poder acceder a una explicación clara sobre las causas de sus graves lesiones, Álex Valencia, joven colombiano de 23 años, dio una nueva entrevista para detallar relató cómo su vida cambió tras perder el conocimiento en un centro de detención en Alaska y despertar con amputaciones en su cuerpo.

Sus nuevas declaraciones fueron brindadas a Blu Radio, y allí responsabilizó a las autoridades norteamericanas por su situación, como consecuencia de falta de atención oportuna en la institución donde permaneció varios días tras un altercado doméstico que lo llevó a prisión.

En sus palabras, tras la detención, el dijo que solicitó que lo llevaran a un hospital luego de sentirse mal. “Empecé a sentir mareos, me sentía disociado. Ellos no acudieron hasta cuando yo me vi en el piso”, recordó.

Entonces no supo más. Cuando despertó, Valencia supo que perdió un brazo, un pie y un dedo de la mano derecha sin recibir información adecuada de las autoridades estadounidenses, mientras que su familia tuvo que lidiar con una comunicación precaria.

Álex Valencia fue diagnosticado con fascitis necrosante, una bacteria que afecta gravemente los tejidos del cuerpo - crédito redes sociales/Facebook y Visuales IA

Testificó que las autoridades responsables del centro solo respondieron que el joven se encontraba bien y prefería no recibir visitas, y negaron en repetidas ocasiones solicitudes de contacto y de atención médica por parte de allegados.

Condiciones deficientes

El relato de Valencia evidencia condiciones de detención deficientes en el centro de Fairbanks, donde fue recluido tras el altercado que lo llevó a ser capturado.

Describió su celda como un espacio sin higiene y con mobiliario en mal estado: “La cama era una base de metal oxidada. En la puerta hermética se veía un fluido raro, no sabía si era agua, orina o algo peor. No funcionaba el lavamanos”.

De acuerdo con lo narrado, la alimentación consistía en restos de comida provenientes directamente de los funcionarios: “A mí me daban sobras prácticamente de los mismos policías. Yo recibía pocas, unas salchichas como ya pasadas de día, papas de las que uno come, refrituras normales, y solamente me dejaron bañar una sola vez en todo el tiempo que yo estuve recluido (…) Y en todo ese tiempo no me dieron ni siquiera agua”.

Valencia denunció que durante su estadía en el centro de detención no pudo bañarse en, al menos, 12 días - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras doce días de estar recluido, solo después de perder la conciencia, recibió asistencia médica urgente. Los galenos, según le dijeron, habrían podido salvar sus extremidades si hubiese recibido hidratación a tiempo, dijo al medio radial.

“Incluso cuando yo estaba aquí en el hospital, el doctor le hubiese dado, aunque sea agua, en todo el tramo de tiempo que estuvo, usted se hubiera podido salvar, porque usted hubiera podido matar la bacteria mediante su sudor y mediante su orina”, replicó Valencia, citando a un médico tras su ingreso en estado crítico.

La versión tanto de Valencia como de su familia apunta a posibles negligencias institucionales que derivaron en infecciones bacterianas graves.

El medio conoció que los médicos diagnosticaron fascitis necrosante y que fue necesario amputarle extremidades para preservar su vida.

“Yo estuve casi dos meses en un coma inducido. Cuando yo empiezo a recobrar lucidez, que yo empiezo a sentirme nuevamente en mí, me veo yo sin mi pierna, sin una parte del pie derecho, sin mi brazo izquierdo y sin mi dedo. A mí simplemente me tocó como aceptar la realidad. No tuve tiempo ni de llorar ni de lamentarme”, relató el joven durante la entrevista.

Mientras Valencia sigue luchando desde una clínica, su familia enfrenta dificultades adicionales. Su madre, Sandra Isabel Valencia, expuso en el programa que el intento de obtener una visa humanitaria para viajar desde Colombia fue rechazado por las autoridades estadounidenses.

“Si ellos lo llevan en el primer momento que lo ven mal, esto no estaría pasando (...) Él tiene ilusión de esa prótesis, de caminar”, comentó, mientras pedía apoyo del Gobierno colombiano para repatriar a su hijo y poder acompañarlo durante la recuperación.

En medio de las complicaciones médicas y las dificultades financieras que trajo su hospitalización, Valencia apeló por ayuda estatal y ciudadana.

“Pues la verdad yo invito mucho a la Cancillería. Si tienen el gran corazón y la bondad de poder ayudar, estaría bienvenido para mí la verdad, porque en estos momentos no cuento con muchas ayudas en la financiera (…) Me están ayudando a gestionar, pero ya monetario no tengo muchas personas que me ayuden. Invito a la Cancillería, invito, no sé, a cualquier persona que tenga primero la capacidad de ayudar, segundo un gran corazón, el cual le permita proveerme a mí algún tipo de ayuda, para mí sería muy bienvenido”.

El colombiano fue llevado al Hospital Regional de Anchorage, en Alaska, para recibir tratamiento especializado - crédito Anchorage Regional Hospital

La carta enviada por la madre al Consulado de Estados Unidos en Colombia describe la gravedad de la situación de su hijo: hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos, tras presentar neumonía y luego de someterse a una traqueotomía, permanece con sedación y bajo tratamiento intensivo.

El documento familiar detalló que Alex Valencia fue trasladado al Hospital Regional de Anchorage por la necesidad de cuidados especializados, en una situación que calificaron de urgente y humanitaria.

Sobre las posibilidades de buscar justicia, Valencia manifestó su interés en interponer una demanda. “He pensado en alguna acción legal, la verdad me tuvo en una situación demasiado aberrante ahí en ese lugar, me gustaría con algún abogado llegar a hacer un tipo de demanda”, dijo.