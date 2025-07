Expareja de Sebastián Vega contó cómo es su relación con Lina Tejeiro y si en realidad es su “archienemiga”

Natalia Castillo habló de Lina Tejeiro y cómo es su relación - crédito @linatejeiro y @castillonatalia/IG

La creadora de contenido, modelo fitness y empresaria Natalia Castillo fue novia de Sebastián Vega hace varios años y juntos tuvieron al primer hijo del actor, Matias Vega. Cuando ellos empezaron a salir en los medios de comunicación, estaba sonando la historia de amor de Sebastián junto a la actriz Lina Tejeiro, con la cual habían terminado hace un tiempo, pero que dio mucho de qué hablar.

En el momento en que Vega y Castillo iniciaron su relación, él ya no estaba con Lina ni era su última pareja, pero el tema se volvió mediático porque Tejeiro mencionó en algunas entrevistas que se sentía afectada por la situación y por el hecho de que él había formado una familia con otra persona. Tejeiro aseguró que fue su primer gran amor y el hombre por el que se fue de su casa cuando era joven.

Esto provocó que varias personas comenzaran a opinar sobre un supuesto triángulo amoroso, atacaran a Natalia en redes sociales y surgieran rumores sobre una rivalidad entre Castillo y Tejeiro, pero eso nunca se confirmó ni tampoco fue algo de lo que se hablara en gran medida con el tiempo.

Ahora, Natalia Castillo decidió retomar el tema en un video publicado en sus redes sociales en donde está probando Coraje, la pestañina de la marca de Lina Tejeiro, porque decidió comprarla, utilizarla y contarle al público cómo le parecía, mientras contaba qué había sucedido entre las dos, sí actualmente hay alguna incomodidad y aprovechó para enviarle un mensaje a la actriz colombiana.

“Hoy a hacer unboxing de la pestañina de mi archienemiga Lina Tejeiro y les contaré por qué. Bueno, yo me compré el kit, ¿será bueno o no? No lo sé. Vamos a ver", empezó diciendo la modelo, mientras mostraba la caja y los artículos de belleza que vende la actriz.

Aunque las relaciones entre figuras públicas suelen estar marcadas por rumores, especulaciones y, a veces, antiguos roces que se convierten en anécdotas con el paso de los años, Natalia Castillo decidió romper el silencio y hablar con total sinceridad sobre el comentado episodio de su juventud que involucró a Lina Tejeiro.

En el clip, Natalia arrancó usando el encrespador de pestañas que vende Lina y mientras tanto mencionó el pasado de las dos, indicando que, en efecto, hubo una situación tensa, pero no como el público pensó que había sucedido.

“Dicen las malas lenguas que nosotras hace unos años nos odiábamos, e inclusive que nos mechoniamos. Y la realidad es que no confirmo, pero tampoco niego”, dijo Castillo.

La chispa del conflicto, según explicó, habría tenido su origen en el terreno sentimental, ya que ambas compartieron relación con el mismo hombre, el actor Sebastián Vega. Además, detalló que, cuando conoció a aquel amor, él ya había tenido una relación previa con Lina, pero ella no lo sabía.

“La verdad, cuando yo tenía 20 años no la podía ni ver y sé que el sentimiento era mutuo. (...) Tuvimos un novio en común, precisamente mi primer gran amor, el papá de mi hijo. La primera vez que yo me enamoraba en la vida. Cuando yo lo conocí, él tenía una exnovia que no era ella, con la que duró poquito, pero era la exnovia. Entonces ella era la ex ex, pero nunca me contó que había tenido una relación larga, y yo acababa de llegar al país. Entonces, poco sabía de aquí”, confesó Natalia Castillo.

La tensión entre ambas se fue haciendo más evidente con el tiempo, según contó la creadora de contenido, porque hubo entrevistas de Lina en las que se notaba afectada por la situación, y esto hizo que en varios eventos sociales en los que coincidieron hubiera un cruce de miradas inevitable.

“Después me empezaron a mandar como entrevistas de ella afectada. Después nos empezamos a ver en eventos y nos mirábamos así”, dijo, imitando una mirada seria y distante.

