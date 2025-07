El impactante relato de un hombre que fue víctima de violencia intrafamiliar: “Me dijo que cortáramos a su hijo”

Juan Pablo Pedraza contó su caso de presuntos maltratos y abusos por parte de su expareja Heidi Morales - crédito Vamos Pa Eso/Instagram

Aunque es claro que la violencia intrafamiliar es una problemática que afecta, en su gran mayoría a mujeres, generalmente a manos de sus parejas, lo cierto es que hay un porcentaje de la población masculina que padece este flagelo, muchas veces en silencio por miedo a ser juzgados o al no saber la ruta de atención para ellos.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional, citados por el concejal Julián Sastoque, hasta el 11 abril de 2025, los casos de violencia intrafamiliar en Bogotá habían crecido un 23,6% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Hasta el 11 de abril se reportaron 11.263 denuncias, una cifra que supera los registros de 2024. Del total de denuncias presentadas en 2025, 8.463 corresponden a mujeres, lo que representa el 73% de las víctimas.

Bajo este panorama, para Juan Pablo Pedraza ha sido extremadamente difícil llevar el proceso penal que enfrenta con su expareja, Heidi Morales, que según la versión del hombre, es la responsable de una cadena de maltratos físicos y verbales, no solo contra él, también hacia sus pequeños hijos.

Su versión de la tormentosa relación la entregó al pódcast Vamos Pa’ Eso, que dirige el abogado Juan José Castro, en la que detalló cómo una mujer físicamente atractiva, trabajadora y amorosa, mostró su “verdadero rostro” cuando él no habría accedido a sus macabras peticiones.

“Me enamoro de ella por su forma de ser, que es una forma muy enganchadora con las personas, tiene el don de la palabra, tiene un carisma muy grande, muy entretenido, lo que en las personas inicialmente genera mucha confianza (...)”, dijo inicialmente.

La mujer, oriunda de Rionegro (Antioquia), le confesó a Juan Pablo su pasado de presuntos maltratos físicos a los que era sometida tanto ella como su hijo a manos de su expareja, “Christian”, razón por la que acudió a la justicia para garantizar protección para ella y su hijo. Un día, Juan Pablo comenzó a ver comportamientos particulares en la mujer, que terminaban por incidir en las palabras de su hijo.

“Ya tenía un niño cuando yo la conozco (...) En este momento tiene cinco años (...) El niño siempre decía que quería matar a su papá (...) Ella lo predestinaba al hecho, ella lo hacía diciéndoles: ‘Tu papá te pego cierto’, no era como una mera pregunta de decir: ‘¿Cómo te fue con tu papá?’”, complementó en la entrevista.

El hombre afirmó sentirse desamparado en el caso de violencia intrafamiliar contra su expareja - crédito Jim Lo Scalzo/ EFE

Aunque Juan Pablo estuvo al margen de los problemas judiciales que enfrentaba Morales y su expareja, constantemente la veía redactando todo tipo de recurso legal para garantizar sus derechos presuntamente vulnerados por el hombre.

Según su relato en la entrevista, al pasar de los meses de relación, Juan Pablo afirmó que estaba listo para ser padre, situación que en un principio no estuvo de acuerdo la mujer, pero que luego se dio. Así nació su hijo.

Lo crítico del caso ocurrió cuando hubo un enfrentamiento entre Juan Pablo y Christian, en el que este último intentó agredirlo junto con otra persona.

En el altercado entre Juan Pablo y Christian, en presencia de los dos hijos de la mujer, hubo vidrios rotos, patadas y estrujones, pero, según Juan Pablo, al momento en que llegó Heidi, la actitud del hombre cambió radicalmente.

“Él empieza a gritarme: ‘esta mujer está loca, Juan Pablo no le haga caso, ella es una loca, por favor no le siga el juego. Empezó a darme unas señales de lo que él ya había vivido”, detalló el hoy denunciante y denunciado.

No obstante, la petición que le hizo Heidi posterior a enfrentamiento con Christian lo dejó “pasmado”. “Ella me dice que antes de entrar a Medicina Legal, que cortemos al hijo de ella, no me dijo con qué instrumento o herramienta (...) Con el objetivo de enviar a la cárcel a Christian”, contó.

Heidi Morales afirmó que tenía contacto con grupos armados ilegales que podían gestionar documentación falsa para sacar al hijo de Juan Pablo del país - crédito Consejería Comisionada de Paz

Además, de esto, según la versión de Juan Pablo, la mujer le habría pedido que se dejara golpear de ella para tener más contundencia en el proceso legal contra su expareja. “Yo entré en shock, yo no sabía qué hacer, nunca había vivido violencia intrafamiliar, nunca”, comentó.

Tras la negativa de Juan Pablo a las aberraciones que le propuso, Heidi cambió radicalmente su actitud, por lo que los maltratos de todo tipo comenzaron y se intensificaron. “Comenzó a darle baños fríos a su hijo cuando no se comportaba bien. A mí me comenzó a lanzar objetos, me levantaba de la cama a patadas (...)”, afirmó.

Luego, según él, comenzó una presunta campaña de difamación en su contra, en la que afirmaba que ella y sus hijos eran víctima de violencia por parte de Juan Pablo.

Asimismo, Heidi, —que también amenazaría a su expareja con maniobras de grupos armados al margen de la ley, de los cuales ella supuestamente tendría contacto—, contrademandó a Juan Pablo, razón por la que él afirma que está a punto de ser encarcelado. “Hoy estoy a punto de irme a la cárcel por el delito de ser un buen padre, de querer responder por mi hijo”, lamentó en la entrevista.

Ahora, Juan Pablo se enfrenta a un sistema que, según él, no le da voz a los hombres que son víctimas de violencia de género. Fue despojado de su negocio y sus bienes materiales debido a las presuntas acciones de Heidi, y carga con el prejuicio y estigma de funcionarios que llevan su caso, que aún no tendrían protocolos claros para manejar este tipo de violencias en el género masculino.