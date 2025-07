Mujer advierte a turistas y residentes de Santa Marta sobre extrañas afectaciones epidérmicas tras ir a la playa “me arde la piel, me pica, me fastidia”

Expertos advierten sobre riesgos sanitarios tras detectarse brotes cutáneos y síntomas gastrointestinales en bañistas, atribuidos a contaminación bacteriana y presencia de microplásticos en el agua marina - crédito Kayak

Una serie de testimonios recientes de turistas y residentes de Santa Marta ha advertido sobre una inusual proliferación de brotes cutáneos tras bañarse en distintas playas del área, entre ellas, Gaira, El Rodadero, Playa Salguero, Irotama y Cabo Tortuga.

Las reacciones en la piel, que incluyen ronchas, picazón intensa, enrojecimiento y ardor, han sido reportadas en redes sociales por decenas de personas en las últimas jornadas vacacionales.

Estas alertas han desatado preocupación tanto en la comunidad local como en las autoridades sanitarias, quienes investigan posibles incrementos extremos en los niveles de bacterias y contaminantes en el agua marina de la zona.

Mishell Dayana Pedrozo, madre samaria, narró al medio su experiencia tras acudir el 6 de julio a la playa junto a sus hijas a Caracol Radio.

Pedrozo detalló que “nosotros nos fuimos. Yo estaba sentada en la arena, ellos se me metieron al mar. Hasta ahí todo iba bien. Pues como todo yo fui a disfrutar del agua, entonces yo me metí a bañarme con ellos. Y en ese momento yo sentí que me picaba la piel y yo le dije, ‘Nene’, o sea, a mi esposo ‘me arde la piel, me pica, me fastidia’”.

Tras permanecer en el agua, tanto ella como las niñas comenzaron a manifestar molestias en la piel que, con el paso de las horas, se transformaron en ronchas extendidas y comezón severa.