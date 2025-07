Gustavo Bolívar le respondió a alias 19, quien cuestionó su ayuda a la Primera Línea en Bogotá: “Se me quita un peso de encima”

Gustavo Bolívar se refirió a las declaraciones de alias 19 por supuestas ayudas a la Primera Línea - crédito Prosperidad Social/Policía Nacional

Las primeras declaraciones públicas de Sergio Andrés Pastor, conocido como alias 19 y líder de la Primera Línea en el sector de Las Américas, en el occidente de Bogotá, han generado varias reacciones en el país.

Uno de ellos fue el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, que se pronunció sobre los supuestos respaldos del congresista a los manifestantes durante el Paro Nacional de 2021.

“A nosotros Gustavo Bolívar no llegó al portal a decirnos: ‘Tomen cascos y caretas’. Eso es mentira, también es una imagen política y una estrategia aprovechando el momento de caos que hubo”, dijo alias 19 en el pódcast Más allá del Silencio.

El líder de la primera línea reveló que no recibió ayudas por parte de Gustavo Bolívar - crédito Más allá del silencio podcast / YouTube

Al respecto, el excongresista y hoy precandidato presidencial del Pacto Histórico señaló que las declaraciones del hoy procesado comprueba que no habría existido un vínculo entre el exfuncionario con el grupo ilegal.

“Dicen que quedo mal parado porque no llevé cascos allá, pero sí se llevaron a todas partes. No fui personalmente yo, pero los mandamos (...) por lo menos se me quita un peso de encima que la persona que más barbaridad cometió y que fue en ese portal en el que mataron a una persona con una cuerda, pues que él diga que no me vieron, no me conocen y nunca me aparecí por allá, para mí antes es mejor”, explicó el exdirectivo en diálogo con Semana.

Incluso, el exsenador recordó que, en su momento, anunció una recolecta para adquirir elementos destinados a proteger a los jóvenes manifestantes frente a los abusos de la Fuerza Pública durante el estallido social.

“Yo publiqué en su tiempo las facturas de las compras y las cuentas se las entregué a la Corte”, agregó al citado medio de comunicación.

Gustavo Bolívar, exdirector de Prosperidad Social - crédito DPS

Esta iniciativa, lanzada durante las protestas, generó una fuerte polémica y derivó en demandas e investigaciones en su contra. No obstante, el propio Gustavo Bolívar aclaró que el objetivo era “salvaguardar la vida de los integrantes de la primera línea”.

Actualmente, Gustavo Bolívar figura como uno de los nombres más destacados dentro del Pacto Histórico de cara a las elecciones de 2026.

Las pullas de alias 19 al Gobierno Petro

En el programa digital Más allá del Silencio, dirigido por el periodista colombiano Rafael Poveda, Sergio Andrés Pastor, alias 19, hizo varios cuestionamientos al Gobierno del presidente Gustavo Petro, al considerar que no se les ha cumplido varias promesas realizadas durante el estallido social.

“Ellos saben que parte de que el Gobierno Petro esté en el poder fue por el sacrificio que hicieron los jóvenes a nivel nacional, por toda esa gente que salió y rompió el miedo”, explicó Pastor en el programa citado.

El papel de estos excomandantes durante las jornadas de protesta de 2021 desencadena acciones legales, profundizando el debate sobre la conducta policial - crédito Colprensa

Incluso, aseveró que su imagen fue ‘manchada’ y que, al cumplir con su pena de prisión, ya no serán vistos “con los mismos ojos”. “Hay mucha gente que realmente piensa que somos los malos”, mencionó.

Adicionalmente, considera que varios políticos se habían aprovechado de las personas que estaban en la primera línea, e insistió en que la ayuda genuina provenía de los vecinos, quienes apoyaban a los jóvenes enfrentados a la Fuerza Pública. “Por eso se me hace absurdo que digan que la gente decía que nosotros atracábamos personas y las golpeábamos, cuando la misma gente se daba cuenta de lo que estaba pasando”, sostuvo.

En la actualidad, alias 19 cumple una pena de 12 años y nueve meses de prisión, junto con Marcela Ivonne Rodríguez Parra, Johan Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez, por los delitos de tortura y concierto para delinquir.

Fotografía de archivo de la captura de Sergio Andrés Pastor alias 19 condenado por ser hallado culpable de torturar a un carpintero que confundieron con un policía en 2021. (Crédito: Fiscalía General de la Nación)

La sentencia, emitida el 4 de julio de 2025, incluyó una multa de 1.270,86 salarios mínimos legales mensuales y la inhabilitación de los acusados para ejercer cargos y derechos públicos durante el tiempo de la condena.

El caso reunió pruebas que mostraron la retención de un hombre señalado de pertenecer a la Policía Nacional. El tribunal concluyó que este ciudadano fue secuestrado, torturado e interrogado dentro de un campamento de manifestantes.

Durante el tiempo que permaneció retenido, la víctima fue despojada de sus pertenencias, maniatada, atada a un poste y sometida a agresiones físicas y psicológicas, amenazas con gasolina y palos, y presión para obtener confesiones sobre su presunta condición de infiltrado.