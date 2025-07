Cony Camelo se fue contra RCN por hacerla ver como la “villana” en ‘MasterChef Celebrity’

Cony Camelo reveló que la producción de ‘MasterChef Celebrity’ 2024 la posicionó como la 'villana' del ‘reality’ - crédito Canal RCN

La participación de Cony Camelo en Masterchef Celebrity 2024 no solo generó reacciones divididas entre el público, sino que desató una fuerte crítica por parte de la actriz al canal RCN, responsable de la producción del programa.

En una entrevista reciente con el pódcast La sala de Laura Acuña, Camelo relató cómo, a su juicio, fue manipulada por la edición del reality para ocupar el rol de antagonista de la temporada, en un formato que considera diseñado para provocar quiebres emocionales entre los participantes.

La actriz, recordada por su papel en la telenovela Los Reyes, calificó su experiencia en el programa como “una de las más difíciles” de su carrera. Afirmó que llegó a la competencia sin haber visto previamente el formato y creyendo que se trataba de un espacio centrado exclusivamente en habilidades culinarias.

“Yo cometí un grave error, yo nunca me había visto MasterChef, yo no soy una buena televidente. Yo pensé que era un reality de cocina”, explicó. Para ella, la estructura del programa prioriza los conflictos personales por encima del talento gastronómico: “Pero era un reality, los realities unas personas a las otras".

Uno de los puntos clave en su paso por el programa fue el enfrentamiento con el humorista Franko Bonilla, que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la edición 2024.

Según Camelo, este conflicto sirvió de base para que la producción construyera un relato en el que ella aparecía como la “villana”, en ausencia de otro participante que encarnara ese rol. A esto se sumó, según su testimonio, el uso de fragmentos descontextualizados de sus reacciones, lo que reforzó una imagen negativa ante la audiencia.

“En parte sí, sin duda yo después me encontré con uno de los realizadores, con lo que no podíamos tener relación y el me confesó a mi: ‘claro sí, la vaina era a ti joderte’”, afirmó la actriz durante la entrevista.

La competencia culminó el 17 de diciembre de 2024 con la coronación de Paola Rey como ganadora, tras superar un reto de tres tiempos —entrada, plato fuerte y postre— ante los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adriá Marina.

En la final también compitieron Vicky Berrío, Carolina Cuervo y Martina “La peligrosa”. Aunque Cony Camelo no alcanzó la etapa final, su paso por el programa fue uno de los más discutidos, tanto por su desempeño en la cocina como por su fuerte carácter.

La eliminación de Camelo se produjo en noviembre, luego de presentar un plato de pasteles de pavo que no cumplió con las expectativas del jurado. En ese episodio, la actriz se mostró visiblemente nerviosa y admitió sentirse “colapsada” por la presión del formato.

También se había ausentado en una ocasión anterior por problemas de salud, lo que, conforme a las reglas del concurso, la obligó a portar el delantal negro —símbolo de riesgo de eliminación— al reincorporarse.

Su salida generó una ola de reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideraron justa la decisión por razones técnicas, otros criticaron la manera en que fue retratada en pantalla.

A pesar del malestar generado, Camelo reconoció que la experiencia también representó un proceso de aprendizaje. “A mí me salió carísimo, emocionalmente, psicológicamente, pero también trajo muchos frutos, muchas transformaciones muy interesantes, entonces sí es un gana-gana”, dijo en sus redes sociales, aunque admitió que el paso por el programa le permitió fortalecerse frente a situaciones adversas. “Siento que todos esos malos comentarios me prepararon para afrontar cosas más grandes. Ahora sí estoy lista para ser una persona muy famosa”, reveló en una entrevista con Buen Día, Colombia.

No obstante, dejó claro que no volvería a participar en un formato similar, al que calificó como emocionalmente desgastante y manipulado desde la edición. “Ni a bate me volvería a medir a un formato tan exigente como MasterChef Celebrity", añadió la actriz al medio citado.