Westcol reveló que sus amigos apuestan en su contra en la pelea de ‘La Velada del Año 5’ con TheGrefg

El 26 de julio, el estadio Cartuja, de Sevilla (España), será el escenario de La Velada del Año 5, el evento organizado por Ibai Llanos que, por primera vez, se celebrará fuera de Madrid y Barcelona, y que enfrentará en su combate principal al colombiano Westcol y al español TheGrefg.

La cita, que se desarrollará en horario nocturno debido a las altas temperaturas previstas en la ciudad andaluza, ha generado expectativa entre los seguidores de los creadores de contenido y del boxeo de exhibición.

La narrativa que rodea el enfrentamiento entre TheGrefg y Westcol ha cobrado fuerza en redes sociales, donde se comenta la supuesta superioridad física del español.

Según la percepción en redes, TheGrefg ha mostrado una preparación más rigurosa, mientras que el paisa habría optado por un enfoque menos disciplinado, permitiéndose ciertos lujos y fiestas durante el proceso.

Esta diferencia ha influido incluso en el entorno de Westcol, cuyos amigos han considerado apostar en su contra, convencidos de que el español parte con ventaja.

“Yo creo que tengo que cambiar de amigos. Me tienen triste. En vez de animar a uno, me dicen: ‘Oye, West, ¿y si apostamos a que tú pierdes y te dejas noquear?’. Están pensando en el dinero solo, no en lo épico, en lo que podría ser”, expresó el creador de contenido durante una transmisión en directo, evidenciando la desilusión que le provoca la actitud de su círculo cercano ante el combate más esperado del año.

A pesar de la presión y las dudas sembradas por su entorno, Westcol mantiene la confianza en sus capacidades y no se deja intimidar por las provocaciones de su rival. “Ese Grefg le quiere meter mucho miedo a uno. Subió ahora un vídeo prendiendo fuego, quiere meterme presión, pero yo no me voy a dejar”, afirmó el paisa, que ha sido objeto de constantes indirectas por parte de TheGrefg a través de las redes sociales.

El español, por su parte, expresó en su canal de Twitch que su estrategia para el combate será eminentemente defensiva: “Yo en el combate voy a ser muy defensivo, o sea, yo probablemente no vaya a pegarle a Westcol en ningún momento, voy a mantener la distancia y seguramente vaya a estar caminando hacia atrás todo, todo, todo el rato, dudo incluso que vaya a pegarle. Normalmente iré a esquivar, a mantener la distancia y pues me vais a ver poco agresivo en la Velada, ya lo adelanto porque también es un poco lo que espera mi rival y demás. Mi idea es eso, estar más defensivo, ir hacia atrás, mantener la distancia como me han dicho mis entrenadores y esa va a ser un poco la estrategia, ya la veréis el 26 de julio”.

La Velada del Año 5 no solo destaca por el enfrentamiento entre TheGrefg y Westcol. El evento, que reunirá a millones de espectadores en todo el mundo, contará con un cartel de artistas internacionales como Myke Towers, Melendi y Grupo Frontera, consolidando su estatus como uno de los mayores espectáculos del año en el ámbito de la creación de contenido.

Además, la velada incluirá otras seis peleas con historias y rivalidades propias, como las de Abby y RoRo, Pereira y Rivaldios, Gaspi y Perxitaa, Mazza y Viruzz, o Alana y Ari Geli.

Ibai Llanos prometió superar todas las expectativas con un cartel renovado y varias sorpresas, mientras los participantes continúan mostrando su preparación y lanzando mensajes a sus rivales a través de las redes sociales.

Dónde se podrá ver la Velada del Año 5

La Velada del Año 5 será transmitida en directo a través del canal de Twitch de Ibai Llanos, plataforma oficial del evento. Para quienes deseen asistir de forma presencial podrán hacerlo en el estadio La Cartuja, en Sevilla (España), aún hay entradas disponibles, aunque las más económicas ya se agotaron. Los tiquetes aún disponibles tienen precios que van desde los 139 hasta los 190 euros.