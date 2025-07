“Guajira”, del Desafío ‘The Box’, respondió a las críticas que recibe desde que se volvió presentadora: “Tú sabrás si te da felicidad o miedo”

Kelly Ríos, mejor conocida como Guajira, explora una nueva faceta profesional - crédito @kellyrios27/Instagram

Desde antes de que diera inicio la nueva temporada del Desafío Siglo XXI en Caracol Televisión, Kelly Ríos, conocida como Guajira, se refirió a su participación en la temporada 2023 donde perdió contra Aleja.

De acuerdo con la hoy presentadora digital del formato de competencias físicas, ella sigue creyendo que fue la verdadera ganadora del reality.

“La verdad, lo no tan chévere, sobre todo el 2023… Debo ser muy franca, yo hasta el día de hoy yo soy la ganadora de ese desafío. Hay un tema de suerte que esto va a generar incomodidad. La suerte existe”, polémica, que ha persistido desde la final femenina del programa, se reavivó luego de que “Guajira”, en una entrevista para el programa Lo más viral, de Noticias Caracol.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Karoline y Jerry, Kevyn y Guajira y, Darlyn y Sensei los finalistas del 'Desafío XX' - crédito @desafiocaracol/Instagram

Al parecer, los seguidores del programa no están muy contentos con la presencia de “Guajira” en la transmisión que muestran a través de la plataforma Ditu apenas concluye el programa en la red de Caracol Televisión.

Esto llevó a que Kelly Ríos recibiera cientos de comentarios negativos sobre su nueva faceta como presentadora, tema del que ya se había referido en el pasado en otra publicación.

En esta ocasión, la respuesta de la exparticipante del Desafío se produjo en medio de una ronda de preguntas y respuestas, donde un seguidor le preguntó sobre la manera en la que enfrenta las críticas.

La nueva presentadora digital del Desafío del Siglo XXI respondió a cómo reacciona a las críticas - crédito @kellyrios27/Ig

“Todo lo que me deseas se regresa multiplicado a ti setenta veces, ya tú sabrás si eso te da felicidad o miedo; por otra parte, cuando le quitas la atención al circo se acaba el show. Yo le deseo cosas bonitas a todos. (...) Gracias por sentirme tanto. Este año el camino cambió, y, aunque no estoy en El Desafío como participante, sigo en la TV. La vida me sigue desafiando, pero de otras formas. Gracias por seguir aquí conmigo en todas mis versiones”, expresó Kelly Ríos.

La exparticipante del programa contó que se siente contenta de poder formar parte de esta nueva temporada desde otro ambiente - crédito @kellyrios27/IG

Antes de que el programa viera la luz a través de las pantallas de los televisores, “Guajira” compartió con sus seguidores una reflexión sobre lo que pensaba de las críticas que le hacían sobre su ahora talento para presentar junto a Esteban Hernández. Incluso, hubo quienes dijeron que este mensaje era para Aleja también, que había contestado a sus declaraciones en Lo más viral.

La exparticipante del formato de competencia cuerpo a cuerpo, inició su mensaje aludiendo a las experiencias recurrentes de tener que justificar el bienestar personal frente al juicio ajeno. “Imagínate ir por la vida pidiéndole disculpas a cada persona que le incomode lo bueno que te pasa. Para mí es un absurdo”, afirmó, haciendo alusión a la percepción de que sobresalir o avanzar en la vida genera incomodidad en otros.

La deportista dejó clara su postura frente a los comentarios negativos por esta nueva faceta - crédito @chismealetoso/IG

A partir de esa postura, Guajira enfatizó el valor del esfuerzo y la perseverancia como elementos clave detrás de cada logro personal. “Si algo bueno llega a tu vida es porque lo sembraste con acciones, esfuerzo, fe, energía limpia. Y lo mereces. No te disculpes con nadie por tu brillo”, señaló en su intervención, invitando a sus seguidores a reconocer los méritos propios sin sentir culpa ante quienes puedan sentirse afectados por los triunfos ajenos.

Durante su declaración, Guajira dejó claro que compartir el éxito debería ser un acto natural, orientado exclusivamente hacia quienes pueden apreciarlo de manera genuina: “Bendiciones. Ni se explican ni se esconden, simplemente se comparten con las personas que vibran igual que uno”. Así, hizo énfasis en la importancia de rodearse de personas que valoren la luz y la energía positiva que genera el esfuerzo personal.