Roban la oficina de José Gómez Daza, director de Las Noticias de Telecaribe, en Barranquilla: saquearon su computador y otros elementos de valor

El periodista aseguró que no permitirá que este hurto lo intimide ni detenga su compromiso con la información que entrega a través del canal Telecaribe

El periodista y director del noticiero Las Noticias de Telecaribe, José Gómez Daza, se convirtió en la más reciente víctima de la delincuencia en Barranquilla, luego de que desconocidos irrumpieran en su lugar de trabajo durante la madrugada del lunes 7 de julio, un hecho que la víctima presume, es un intento de silenciar su labor.

“Esto no nos va a intimidar. Nuestro trabajo lo vamos a seguir haciendo tal como lo venimos haciendo. Con independencia, comprometidos siempre con la verdad”, afirmó Gómez Daza a medios locales.

El robo ocurrió en el edificio Lusaley, en el norte de la capital atlanticense, cuando los asaltantes forzaron la puerta principal del inmueble y se dirigieron exclusivamente a la oficina de Gómez Daza, dejando intactos los demás espacios. Entre los objetos sustraídos figuran un computador marca Apple, un DVR de las cámaras de seguridad y una planta eléctrica pequeña.

“Pues, un robo, aparentemente un hurto, donde se llevan un computador Mac y se llevan una planta eléctrica pequeña, una cuantía mínima, o sea, creo que no cuesta mucho, y dejaron otra cámara, dejaron otro computador, dejaron un Mac”, contó el director del medio.

Imágenes del hurto en la oficina de José Gómez Daza: los asaltantes sustrajeron un computador marca Apple, un DVR de las cámaras de seguridad y una planta eléctrica pequeña

En el lugar funcionan tres oficinas, pero solo la de Gómez Daza fue atacada por los delincuentes. El periodista subrayó que los antisociales se llevaron el DVR de grabación de las cámaras de seguridad, que según él, se encontraba cuidadosamente oculto.

¿Cómo dieron con el DVR? Estaba oculto, se llevan un DVR que es un distractivo, y se llevan el verdadero. O sea, donde estaba toda la información de la entrada de ellos, supongo”, explicó.

La puerta principal quedó completamente destruida tras el ingreso de los ladrones. Gómez Daza recordó que es la segunda vez que hacen lo mismo y no descartó que el robo esté vinculado a su labor periodística.

“Nada más se metieron en mi oficina y dejaron todo el resto como estaba”, agregó.

Aunque todo apunta a un hurto, el periodista no descarta otras hipótesis. “Únicamente voltearon mi oficina. Si están buscando algo, pues yo les puedo informar, me llaman, y yo con mucho gusto les doy información porque no hago nada oculto”, precisó.

El director de Las Noticias de Telecaribe subrayó que, aunque en el lugar del hurto hay tres oficinas, solo la suya fue saqueada por los delincuentes

El director del noticiero, que ya había sufrido un primer robo el 26 mayo de 2020, aseguró que, lejos del valor material del saqueo, lo que le preocupa es “que pretendan de alguna u otra forma, de pronto, silenciarnos. Solo eso”.

A pesar de la situación, Gómez Daza enfatizó que no permitirá que este hecho lo amedrente ni detenga su compromiso con la información que entrega a través del canal Telecaribe.

Las autoridades de Barranquilla investigan si el ingreso de los ladrones se produjo en la madrugada del sábado o del lunes, ya que durante el fin de semana el noticiero Las Noticias no opera para Telecaribe. El pasado sábado 5 de julio dos trabajadores permanecieron en la sede hasta las 3:00 p. m., momento en el que todo se encontraba en orden.

Ataques contra periodistas en Colombia

El hurto al director de noticias de Telecaribe se suma al más reciente atentado contra el periodista Gustavo Chica, afiliado a Caracol Radio, luego de que en la noche del sábado 5 de julio un grupo de hombres armados disparó contra el comunicador y su esposa cerca de su vivienda en San José, capital del departamento de Guaviare.

En la noche del sábado 5 de julio se reportó un atentado en contra del reconocido y veterano periodista radial Gustavo Chica

El comunicador, que dirige Guaviare Estéreo —emisora afiliada a Caracol Radio—, fue trasladado junto a su compañera sentimental a un centro asistencial cercano.

El Grupo Prisa, propietario de la emisora, responsabilizó del atentado a un grupo armado ilegal descendiente de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, y vinculó el hecho a la labor periodística de Chica en el territorio.