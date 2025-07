Así va la aprobación de los alcaldes en Colombia, según encuesta de Guarumo: Carlos Fernando Galán y Alejandro Eder, los menos respaldados

Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Dumek Turbay, Alejandro Char - crédito Colprensa

La firma Guarumo, junto con Ecoanalítica, presentó los resultados de una encuesta sobre la gestión de los alcaldes de seis capitales del país: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y Cartagena.

Además de evaluar los niveles de aprobación, el estudio incluyó una pregunta sobre si los ciudadanos estarían dispuestos a votar por un candidato presidencial sugerido por cada uno de los mandatarios locales.

Álex Char encabeza el listado

En Barranquilla, el alcalde Álex Char obtuvo el nivel más alto de aprobación entre los alcaldes evaluados. El 86,1% de los encuestados dijo aprobar su gestión, el 10,7% la desaprobó y el 3,2% no respondió o indicó no saber.

En su cuenta de X, Alejandro Char se pronunció sobre los resultados que obtuvo en la encuesta de Guarumo.

“Una vez más, agradecido con Dios y con todos los barranquilleros que día a día respaldan nuestra gestión. No bajaremos la guardia; seguiremos trabajando muy duro por una Barranquilla a otro nivel”, afirmó Char.

En cuanto a la posibilidad de votar por un candidato presidencial respaldado por Char, el 64,3% respondió afirmativamente. Un 27,9% expresó que no votaría por ese candidato, mientras que el 7,8% se ubicó en la categoría de no sabe o no responde.

Jaime Beltrán y Dumek Turbay ocupan el segundo y tercer lugar

En Bucaramanga, el alcalde Jaime Beltrán cuenta con una aprobación del 65,5%. La desaprobación fue del 22,3% y el 12,2% no respondió.

Frente a la pregunta sobre un posible respaldo electoral, el 16,9% dijo que sí votaría por un candidato presidencial apoyado por Beltrán. Un 61,8% no lo haría y el 21,3% no se pronunció.

En Cartagena, el alcalde Dumek Turbay obtuvo una aprobación del 65,2%, una desaprobación del 29,5% y un 5,3% de encuestados que no emitieron respuesta.

Al consultar sobre si votarían por un candidato apoyado por Turbay, el 24,8% respondió que sí, el 57,7% dijo que no y el 17,5% no contestó.

Federico Gutiérrez, cuarto en aprobación

En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez fue aprobado por el 62,6% de los encuestados. El 30,5% desaprobó su gestión, mientras que el 6,9% no emitió opinión.

Ante la posibilidad de votar por un candidato presidencial respaldado por él, el 38,9% manifestó que sí lo haría, el 45,5% que no y el 15,6% no respondió.

Carlos Fernando Galán, con 46,2 de aprobación

En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán obtuvo una aprobación del 46,2%, uno de los niveles más bajos entre los seis mandatarios incluidos en la medición. El 49,1% de los encuestados expresó desaprobación y el 4,7% no respondió.

Consultados sobre si votarían por un aspirante presidencial recomendado por Galán, el 15,3% respondió afirmativamente, el 64,9% dijo que no lo haría y el 19,8% no se pronunció.

Alejandro Eder en Cali, con cifras similares

En Cali, el alcalde Alejandro Eder fue aprobado por el 45,7% de los encuestados. Un 43,7% dijo desaprobar su gestión y un 10,6% no respondió o manifestó no saber.

Respecto a la influencia que tendría Eder en una eventual elección presidencial, el 13,1% indicó que votaría por el candidato que él recomiende, el 64,7% respondió negativamente y el 22,2% no emitió opinión.

Comparativo general

Según los datos recogidos por Guarumo y Ecoanalítica, Álex Char es el alcalde con mayor aprobación (86,1%), seguido por Jaime Beltrán (65,5%), Dumek Turbay (65,2%) y Federico Gutiérrez (62,6%). En la parte baja de la lista figuran Carlos Fernando Galán (46,2%) y Alejandro Eder (45,7%).

La pregunta sobre la posibilidad de votar por un candidato presidencial respaldado por los mandatarios revela una diferencia con respecto a los niveles de aprobación.

Álex Char tiene el mayor respaldo en ese escenario con 64,3%. Lo siguen Federico Gutiérrez (38,9%), Dumek Turbay (24,8%), Jaime Beltrán (16,9%), Carlos Fernando Galán (15,3%) y Alejandro Eder (13,1%).