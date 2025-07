Sofía Vergara y J Balvin formaron parte de un sonado encuentro de celebridades en Italia: hasta Anitta, Ricky Martin y Sting se sumaron

J Balvin y Sofía Vergara coincidieron en un crucero de lujo en Italia, al que se sumaron distintas celebridades internacionales - crédito @sofiavergara/Instagram

El próximo 10 de julio Sofía Vergara cumplirá 53 años de edad, hecho que no pasa desapercibido en la farándula internacional, especialmente por la manera en que la actriz y jurado de America’s Got Talent comenzó las celebraciones de manera anticipada, aprovechando el verano europeo.

La Toty dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que decidió tomar el crucero de lujo del The Ritz-Carlton Yacht Collection, que ofrece una experiencia exclusiva por destinos exóticos. El escogido por la colombiana, llamado Luminara, consiste en un paseo por el mar Mediterráneo que, al parecer, duró todo el fin de semana.

La embarcación zarpó desde Montecarlo y tuvo Roma como destino final, con paradas en Cannes, Calvi, Livorno, Portofino y Portoferraio. La actriz estuvo acompañada de familiares y amigos, entre los que se incluyen celebridades de primera línea en el ámbito internacional.

Entre los que se dieron a conocer gracias a las publicaciones de Sofía, se incluyen Naomi Campbell, Anitta, Ricky Martín, Naomi Campbell y J Balvin.

Por otra parte, Sofía no desaprovechó la oportunidad de presumir su figura, especialmente en algunas fotografías en las que, acompañada de Anitta, lució un vestido con estampados que aludían a las regiones de Italia. La prenda, ceñida a su cuerpo, dejaba a la vista un sostén negro.

Justamente la presencia de la cantante brasileña fue una de las más sorprendentes, pues días atrás se supo que fue hospitalizada por una infección bacteriana, y en su reaparición lo hizo con novedades en su rostro que tienen a sus fanáticos especulando sobre el procedimiento al que se sometió, especulando con un estiramiento facial o una rinoplastia por parte de la brasileña,

Sting, J Balvin y Ricky Martin dijeron presente en el crucero de Sofía Vergara

Todo apunta a que es apenas el inicio de las celebraciones por su cumpleaños. Prueba de ello es que el pasado lunes 30 de junio la colombiana y sus invitados disfrutaron de dos presentaciones en vivo.

La primera fue con el cantautor británico Sting, que interpretó para los presentes su icónica canción Every Breath You Take, de sus años con The Police; mientras que la segunda fue con J Balvin, que cantó sus éxitos y animó la noche mediterránea.

También estuvo presente Ricky Martin, que captó la atención de los seguidores tanto de Sofía como de Balvin, por sus interacciones con ambos. El puertorriqueño apareció cargando en sus piernas a la actriz en una fotografía que reunió a buena parte de los famosos que participaron del crucero, y luego tomó por sorpresa al reguetonero cuando se encontró con él y con Sofía en la embarcación.

“Esto es lo más random. Cuando uno ve a Sofía, luego se encuentra...” dijo Balvin en un video publicado de sus historias de Instagram, dirigiendo la cámara hacia Ricky Martin. El puertorriqueño respondió: “Tiene unas conexiones por ahí porque llegó en helicóptero”, algo con lo que Sofía coincidió. “No sabemos si fue helicóptero o submarino”, replicó la actriz a modo de broma, a lo que el reguetonero respondió “Pero llegamos”, provocando las risas de ambas celebridades.

Cabe recordar que semanas atrás, el reguetonero invitó a la propia Sofía Vergara a su fiesta de cumpleaños que se celebró en la localidad de Moltancino, en la Toscana italiana. Daddy Yankee, Zion o Jimmy Butler estuvieron incluidos en la lista de invitados.

Tras su presentación en el crucero, J Balvin se despidió y prosigue con sus compromisos en Europa por el Rayo Tour que lo mantendrán ocupado durante esta semana. Posteriormente, el paisa llegará a Estados Unidos para cantar en la clausura del Mundial de Clubes, en el estadio MetLife de East Rutherford.