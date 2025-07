Crisis de salud en Bogotá: registran ‘eternas’ filas para acceder a medicamentos en el sur de la ciudad

Largas filas durante la madrugada para acceder a medicamentos en el sur de Bogotá - crédito Iván Valencia/Bloomberg

A pesar de las bajas temperaturas y la presencia de lluvias, numerosos pacientes y sus familiares se conglomeraron desde las primeras horas del martes 1 de julio frente a un dispensario de medicamentos en el barrio Restrepo, en el sur de Bogotá, aguardando la posibilidad de obtener fármacos necesarios para el tratamiento de diversas enfermedades.

La escena en el dispensario incluía adultos mayores, personas con diferentes tipos de discapacidad y cuidadores, muchos de ellos presentes en el lugar desde la 1:00 a. m. debido a la urgencia y a la falta de garantías para acceder a los medicamentos.

El descontento y la frustración se han agudizado entre los asistentes, quienes afirmaron que la respuesta recibida por parte de las autoridades encargadas de la distribución de medicamentos se mantiene inalterada: la falta de stock persiste y las puertas continúan cerradas para quienes más lo necesitan.

De acuerdo con testimonios de los afectados, quienes relataron al medio regional CityTV que, pese a exponer su integridad al esperar durante la madrugada en condiciones climáticas adversas, los intentos por acceder a los medicamentos terminan, una y otra vez, sin resultados positivos.

Ciudadanos denuncian que permanecen durante horas en el dispensario del barrio Restrepo sin recibir la medicina- crédito Iván Valencia/Bloomberg

Entre los requisitos exigidos para procesar la entrega de medicamentos, varios familiares denunciaron que los pacientes gravemente enfermos deben acudir personalmente al punto de distribución, a pesar de no existir certeza sobre la disponibilidad de los productos requeridos.

Esta condición implica que personas con movilidad reducida o dificultades de salud adicionales deben desplazarse en vano, lo que incrementa los riesgos para su bienestar.

Uno de los adultos mayores entrevistados manifestó: “Llevo cuatro meses viniendo a este punto, haciendo filas desde la 1:00 a.m., exponiendo mi seguridad, pidiendo favores para que me traigan, para que me acompañen, y la respuesta siempre es la misma: que no hay medicamentos. Solo viene uno acá a perder tiempo, a aguantar frío y a que le digan que no hay medicamentos”, expresó ante las cámaras de CityTV, evidenciando el impacto emocional y físico que la falta de acceso ha generado.

A las dificultades para la adquisición de medicamentos se suma la carencia de servicios básicos en el dispensario. A pesar de las extensas horas que los pacientes deben esperar y de las condiciones particulares de salud que algunos presentan, no se les ha garantizado el acceso a sanitarios.

Según los relatos de quienes padecen a diario el problema, consideran que la crisis de acceso a medicamentos es cada vez más grave y vulnera sus derechos básicos a la salud y al bienestar - crédito Iván Valencia/Bloomberg

Esta situación agrava las complicaciones médicas de quienes, por su estado físico, no pueden soportar esperas prolongadas sin acceso a un baño.

Más testimonios

De acuerdo con información brindada por el programa matutino El ojo de la noche, la situación se agrava debido a la recurrente escasez de insulina y otros medicamentos fundamentales para el manejo de enfermedades crónicas.

Desde las 11 p. m., personas de la tercera edad relataron al medio que la espera puede extenderse hasta el amanecer, sin garantías de recibir el tratamiento que necesitan.

Un adulto mayor manifestó: “Estoy aquí esperando mi medicina desde anoche, y me dicen que está pendiente, que no la hay. No es justo que jueguen con la salud de la gente”, testimonio que refleja la frustración y el desgaste emocional compartidos por quienes dependen del dispensario para su salud.

Personas de la tercera edad relataron al medio que la espera puede extenderse hasta el amanecer, sin garantías de recibir el tratamiento que necesitan - crédito Colprensa

La atención brindada por el personal del centro es otro de los focos de denuncia por parte de los usuarios, según el programa mencionado. Tras horas de espera, la mayoría no logran acceder a la totalidad de los medicamentos prescritos. Esta deficiencia, además del trato considerado deficiente, intensifica el malestar generalizado entre los pacientes de edad avanzada.

Ciudadanos afectados insisten en que la situación exige intervención urgente por parte de las autoridades y del Gobierno.