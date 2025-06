Gustavo Petro negó cualquier relación con alias Fito y culpó a excanciller de rumores sobre encuentro: “Es otra leyvada más”

El presidente negó cualquier relación con alias Fito - crédito Dolores Ochoa/AP Foto y Ministerio de Defensa de Ecuador

Después de que en medios ecuatorianos circulara el rumor sobre el presunto encuentro entre el capo del narcotráfico alias Fito y el presidente Gustavo Petro en una residencia de lujo en la ciudad de Manta, el jefe de Estado colombiano finalmente se pronunció sobre el tema.

En una publicación en su cuenta de X, el mandatario aseguró que no tuvo ningún contacto con el narcotraficante, además de insinuar que los rumores podrían venir del exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva, que también ha generado polémica tras la revelación de audios en los que buscaría tumbar al presidente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Gustavo Petro, que se encuentra en Sevilla, España, participando de la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, aseguró que ya sostuvo un encuentro con su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa para fijar hojas de ruta en la lucha contra el narcotráfico en las zonas fronterizas de ambas naciones

“Esta especulación en prensa ecuatoriana es otra leyvada más, pero hecha por otros. Hoy me reuní con el presidente del Ecuador y tratamos sobre la coordinación de fuerzas públicas para perseguir el delito en Putumayo y Sucumbíos (sic)”, señaló Gustavo Petro.

El presidente Gustavo Petro negó cualquier relación con el capo ecuatoriano alias Fito - crédito red social X

Asimismo, el presidente aseguró que, contrario a las especulaciones adelantadas por los medios ecuatorianos, cuenta con una ‘coartada’ para justificar sus desplazamientos y encuentros mientras se mantuvo en el país vecino.

“No tengo ni idea quien es el tal Fito. Como todo presidente que visita un pais extranjero, siempre soy cuidado permanentemente, dia y noche por la fuerza pública del país hermano. Basta ya de falsedades de la extrema derecha (sic)”, concluyó el jefe de Estado.

Las palabras del presidente Gustavo Petro se dan después de que se conociera sobre la recaptura de Adolfo Macías Villamizar, conocido como alias Fito, líder de Los Choneros y figura central del crimen organizado en Ecuador.

Después de su aprehensión, se desató una serie de reacciones oficiales y especulaciones mediáticas que involucran al presidente, incluida la difusión de versiones sobre un supuesto encuentro entre el mandatario colombiano y el líder criminal.

Petro siguió para la provincia de Manabí luego de asistir a la ceremonia de posesión del presidente Daniel Noboa - crédito @EjercitoECU/X - Karen Toro/Reuters

Las versiones sobre la presunta reunión entre Petro y Fito surgieron a finales de mayo de 2025, coincidiendo con el viaje oficial del presidente colombiano a Ecuador para asistir a la toma de posesión de Daniel Noboa el 24 de mayo. Tras la captura de Fito, medios ecuatorianos retomaron la hipótesis de un posible contacto entre ambos, lo que obligó a las autoridades a responder públicamente.

El ministro del Interior de Ecuador, John Reimberg, abordó el tema en una entrevista con Noticiero 7 de Ecuador TV el 27 de junio de 2025. Durante la conversación, que se extendió por casi media hora, Reimberg detalló el operativo que permitió localizar a Fito, quien había escapado de la cárcel del Litoral en Guayaquil en enero de 2024 y permaneció prófugo durante cerca de un año y medio. El ministro relató que el criminal fue hallado en un búnker equipado con todas las comodidades para él y su familia.

Al final de la entrevista, Reimberg fue consultado sobre el presunto encuentro entre Fito y el presidente colombiano. Reformulando las versiones que circulaban, el ministro explicó: “De Gustavo Petro lo que sabemos es que estuvo en Manta. Estuvo durante toda su estadía dentro de una casa. No podemos asegurar porque se ha dicho que ”Fito” había ido. Se había dicho que ciertos actores políticos había ido en compañía de él”. Añadió que “hoy no puedo asegurarlo y no puedo decir que eso fue así”, aunque confirmó que las autoridades ecuatorianas “van a investigar”.

Petro estuvo dos días en una casa del exclusivo barrio de Marina Blue en Manta, misma ciudad donde se escondía alias Fito - crédito Ministerio de Defensa de Ecuador y Ovidio González/Presidencia de la República

Ese mismo día, en una entrevista con Radio Sucesos, Reimberg volvió a referirse al tema. Explicó que “el presidente Petro vino a la posesión. Luego salió directamente hacia Montecristi, hacia Manta (...) Llegó a una casa de lujo, permaneció ahí dos días. Nunca salió, ni siquiera a comer. Estuvo ahí encerrado. Decir con quién se reunió, no lo puedo decir”. Según el medio ecuatoriano Primicias, la residencia donde se alojó Petro se encuentra en el exclusivo sector de Marina Blue en Manta.

El itinerario de Gustavo Petro en Ecuador incluyó su llegada a la ciudad de Manta el 24 de mayo, donde permaneció hasta el 26 de ese mes. Durante ese periodo, no trascendieron detalles sobre su agenda ni sobre las personas que lo acompañaron.

La aeronave presidencial colombiana permaneció estacionada en el aeropuerto Eloy Alfaro de Manta hasta el lunes 26 de mayo de 2025, y se confirmó que el mandatario contó en todo momento con protección de guardia privada.

Uno de los aspectos que más llamó la atención en Colombia fue la actitud de Petro tras la segunda vuelta de las elecciones ecuatorianas, celebradas el 13 de abril de 2025. El presidente colombiano no reconoció la victoria de Noboa y ordenó a la canciller Laura Sarabia retractarse de un mensaje de felicitación que ya había publicado.

Posteriormente, Petro asistió a la ceremonia de posesión y, en un movimiento inesperado, continuó su viaje hacia Manta, sin que se ofrecieran explicaciones adicionales sobre el motivo o los detalles de su estadía.

El costo de este desplazamiento, que no fue considerado un acto oficial, ascendió a 24.040 dólares (aproximadamente 97 millones de pesos colombianos), según reportó Bluradio. La suma cubrió los gastos del viaje a la provincia de Manabí, cuya capital es Manta y donde se encuentra la ciudad vecina de Montecristi.