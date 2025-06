Asodefensa se fue contra sindicato que demandó curul de Miguel Uribe Turbay, pese a estar en estado crítico: “Es una conducta errada”

Asodefensa aseguró que no es ética la acción promovida por el sindicato - crédito @ANIABELLO_R/X/Prensa Senado/Captura video

Mientras el senador Miguel Uribe Turbay permanece internado en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe de Bogotá por cuenta del atentado en su contra el 7 de junio, una controversia se desató entre sindicatos del sector público por la acción legal emprendida en su contra.

De hecho, en la mañana del domingo 29 de junio, sectores sindicales del Ministerio de Defensa cuestionaron fuertemente la demanda elevada por el sindicato Sinsergen ante el Consejo de Estado, en medio de una situación que, según consideran, es insufrible para la familia del legislador.

María Clara Baquero, presidenta de la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Ministerio de Defensa (Asodefensa), expresó que rechazarán de manera categórica cualquier acto que afecte la dignidad humana en situaciones delicadas.

“Demandar la curul de una persona como el senador Miguel Uribe Turbay, que se encuentra lamentablemente en cuidados intensivos sin ninguna posibilidad de defenderse, es gravísimo, pero más aún que un sindicato que nace para defender derechos y dignidad humana no puede hacer esto, por eso no estamos de acuerdo”, señaló la dirigente sindical durante una entrevista con La W.

En sus declaraciones, Baquero consideró que estas acciones resultan especialmente dolorosas para el ámbito sindical, dado que implican un desconocimiento del respeto y la solidaridad que deben imperar en momentos críticos.

De acuerdo con lo por la representante gremial, Baquero insistió en la importancia de solidarizarse con la familia del senador y criticó profundamente la postura adoptada por Sinsergen, calificándola de completamente errada.

Desde el conjunto de sindicatos presentes en el Ministerio de Defensa, la reacción fue unánime para rechazar el procedimiento de Sinsergen ante el Consejo de Estado.

Baquero fue enfática en afirmar que “este es un crimen atroz y no importa que sea el senador Miguel Uribe o Juanito Pérez, es un crimen y hay que guardar silencio esté o no de acuerdo con el senador. Este protagonismo y esta acción jurídica, aunque sea legal, no es correcta”, señaló la represente al medio radial.

La presidenta de Asodefensa amplió su reflexión resaltando que la libertad sindical implica obligaciones éticas tan fundamentales como la defensa de derechos.

Según Baquero, la sensibilidad y el respeto deben ser los pilares de toda organización sindical, trazando un paralelismo con el cuidado parental: “Un sindicato tiene que ser tan sensible como una madre y tan respetuoso como un padre”.

Para la dirigente, traspasar estos límites traiciona la esencia de la representación sindical, según destacó en diálogo con W Fin de Semana, y manifestó que nunca debe perderse de vista la integridad y la dignidad de las personas, aun cuando existan diferencias políticas o jurídicas.

Las críticas de Asodefensa se suman a las críticas expuestas por el Ministerio de Defensa que se distanció de las acciones emprendidas por el sindicato Sinsergen-Defensa.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la cartera ministerial señaló que “frente a recientes actuaciones del sindicato Sinsergen – Defensa, organización que agrupa a servidores públicos civiles del sector, el Ministerio de Defensa Nacional se permite aclarar que sus declaraciones o acciones no representan ni comprometen, en ningún caso, la posición institucional de esta Cartera”.

El comunicado del Ministerio también reiteró su “compromiso indeclinable con la Constitución, la ley, la separación y autonomía de los poderes públicos, así como con el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas”.

La respuesta del Ministerio de Defensa se centró en la solidaridad con las víctimas de la violencia, enfatizando que “sabemos que la democracia y la paz se construyen con firmeza, pero también con verdad y con solidaridad hacia las víctimas (...) Por ello, rechazamos toda forma de violencia que promueva el sufrimiento o el odio, físico o psicológico, venga de donde venga. Ninguna corriente social o política, jamás será justificada”.