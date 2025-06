Mafe Carrascal anunció que por segunda vez gana y hace rectificar a Juan Diego Alvira: “Tienen un deber de veracidad”

La representante dio a conocer que por segunda vez le dan la razón, luego de que varios periodistas y medios de comunicación la acusaran de querer silenciarlos - crédito @MafeCarrascal/X

Una nueva orden de rectificación pública recayó sobre el periodista Juan Diego Alvira tras una decisión judicial que favorece a la representante a la Cámara Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, que anunció que el fallo en su contra fue ratificado en segunda instancia. La noticia fue difundida por la congresista a través de sus redes sociales, en las que reiteró que los señalamientos hechos por el presentador y varios medios de comunicación deben ser corregidos por segunda vez.

El proceso se remonta a la controversia que se generó cuando Carrascal elevó un derecho de petición a la Alcaldía de Bogotá. Su solicitud buscaba establecer si existían acuerdos o convenios entre medios de comunicación y la Administración distrital respecto a la cobertura de las obras del metro de la capital.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Esta acción fue interpretada por distintos comunicadores como un intento de censura, lo que motivó fuertes críticas al interior de algunos espacios radiales y televisivos.

Nueva decisión judicial obliga a La W, Caracol Radio y Juan Diego Alvira, entre otros, a emitir una rectificación con la misma visibilidad de las afirmaciones iniciales que hicieron en contra de la representante Mafe Carrascal - crédito @mafecarrascalr/Instagram - Juan Diego Alvira/Facebook

En su pronunciamiento, Carrascal explicó que uno de los puntos que más le preocupó fue que se le adjudicara la autoría de un mensaje en X que no escribió. “Imagínense mi sorpresa cuando veo días después que varios periodistas me están atacando y acosando de una cantidad de barbaridades y fueron bastantes, en W Radio, Juan Diego Alvira le dedicó 12 minutos al tema. Luego inició su intervención adjudicándome un trino que nunca escribí. Es más, lo escribió un colega suyo de otra emisora (sic)”.

Con este nuevo fallo, una jueza de la República ordenó una rectificación completa y visible, similar en alcance y formato a las afirmaciones originales.

“La jueza le ordenó a Caracol Radio, W Radio, Caracol SA y el grupo Prisa, pero además también a Juan Diego Alvira y a Julio Sánchez Cristo que rectifiquen públicamente lo dicho al aire sobre mí, deberán hacerlo en radio, redes sociales, página web con la misma visibilidad que tuvieron sus afirmaciones iniciales”, explicó la congresista.

Mafe Carrascal espera que su buen nombre no quede manchado por noticias falsas en su contra - crédito Jesús Avilés/Infobae

La congresista señaló que, tras obtener un fallo favorable en primera instancia, la rectificación que realizaron los medios no cumplió con los criterios establecidos por la justicia. Indicó que esta fue difundida únicamente en una plataforma digital, en un horario poco visible, lo que —según sus palabras— evidenció una falta de compromiso con lo ordenado por el juzgado.

“Se pretendió dar cumplimiento al primer fallo, pues en ella persistió en sus acusaciones sin sustento, lo que implica un desconocimiento total del fallo judicial, sin contar con que solo la publicaron en Instagram, La W Radio a las 10 de la noche, para que nadie la viera”, aseguró.

Ahora, con el segundo fallo se especifica los puntos clave que deben ser aclarados públicamente: primero, reconocer que el post en cuestión no existe; segundo, dejar claro que el derecho de petición no contenía ninguna acusación, sino una solicitud de información; tercero, publicar o leer completo dicho documento; y cuarto, especificar que las declaraciones emitidas fueron opiniones personales de los periodistas y no reflejan los hechos ni el contenido del escrito.

El proceso comenzó cuando Carrascal solicitó a la Alcaldía información sobre posibles convenios con medios por cobertura del metro de Bogotá - crédito Mafe Carrascal/Facebook

“La jueza fue contundente en su argumentación. Los periodistas, los comunicadores, los medios de comunicación tienen derecho a opinar, pero tienen un deber de veracidad”, expresó Carrascal, que insistió en que su intención no fue censurar, sino ejercer sus derechos constitucionales sin ser objeto de desinformación o ataques personales.

Aunque la decisión podría ser impugnada, hasta el momento de su pronunciamiento, la congresista indicó que no se le había notificado ninguna acción de apelación: “Sé que esta es una decisión en primera instancia y que los accionados pueden impugnar. Sin embargo, a esta hora y a punto de vencerse el plazo para presentar impugnación, no hemos sido notificados de alguna, pero de todo corazón que no incurran en un desacato”.

Carrascal también hizo referencia al deber ético y democrático que debe regir la labor periodística, y se mostró firme en su decisión de no permitir que se difunda información falsa sobre ella o su gestión legislativa.

La jueza ordenó a medios y periodistas que reconozcan que un mensaje de Mafe Carrascal citado no existe y que las declaraciones emitidas fueron opiniones, no hechos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

“No presenté esta tutela para silenciar a nadie. Lo hice porque no estoy dispuesta a quedarme callada, no nuevamente, cuando se miente sobre mí en los medios de comunicación. Lo hice porque creo fervientemente que una prensa libre es una prensa responsable”.