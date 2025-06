Karol G enciende los rumores sobre una nueva gira mundial tras el éxito de ‘Tropicoqueta’

El lanzamiento del quinto disco de la artista ha impulsado rumores sobre una nueva gira, mientras la propia Karol G deja abierta la puerta a presentaciones en vivo - crédito @karolg/Instagram

El lanzamiento de Tropicoqueta, el quinto álbum de estudio de Karol G, ha generado una ola de entusiasmo entre sus seguidores en todo el mundo.

La artista antioqueña presentó este nuevo proyecto el 20 de junio, sorprendiendo tanto a fanáticos como a críticos con una propuesta musical renovada que incluye nuevos ritmos, colaboraciones inesperadas y canciones en inglés.

El éxito del disco en las plataformas de streaming fue inmediato, lo que intensificó las peticiones de sus seguidores para que anuncie una nueva gira internacional.

Tras el cierre de su anterior gira, Mañana Será Bonito World Tour, la cantante mantuvo un perfil bajo en redes sociales, lo que hizo que el lanzamiento de Tropicoqueta resultara aún más sorpresivo para su base de fans.

La 'Bichota' pasó por Bogotá con el 'Mañana será bonito Tour' con dos fechas que llenaron el estadio El Campín - crédito @karolg/Instagram

Recientemente, la cantante paisa se pronunció sobre una nueva gira en una entrevista en el programa Show de Cristina, en la que mencionó su interés en llevar el repertorio de Tropicoqueta a los escenarios.

Durante la conversación, Karol G expresó que está aprendiendo a incorporar nuevos bailes y estilos para sus futuros espectáculos: “Yo me dejo llevar por la música, la verdad para este álbum he estado aprendiendo a bailar otros géneros, porque obviamente si voy a hacer un tour, si voy a hacer un show, quiero que la gente vea otro ámbito más sabroso de Karol”.

La artista añadió que los seguidores podrán ver una evolución en sus actuaciones en vivo.

En otro diálogo con Universal en Francia, la cantante reiteró que tiene presente la idea de un tour para presentar las nuevas canciones: “Cuando estemos en el tour va a ser una fiesta”. Aunque no hay anuncio oficial ni fechas confirmadas, Karol G dejó claro que su equipo podría estar trabajando en organizar una próxima gira.

La artista colombiana Karol G lanzó su nuevo álbum con una mezcla de géneros y una dedicatoria inesperada - crédito @feid/Instagram

El éxito de ‘Tropicoqueta’ en las plataformas digitales ha sido contundente. Desde su lanzamiento, el álbum ha acumulado millones de reproducciones, consolidando a Karol G como una de las voces más relevantes de la música latina contemporánea.

La apuesta por nuevos ritmos y la inclusión de colaboraciones internacionales han ampliado su alcance, permitiéndole conectar con audiencias de diferentes partes del mundo.

Karol G revela planes de convertirse en madre y abuela junto a Feid

Karol G abordó públicamente su relación con Feid y compartió detalles sobre sus planes personales y familiares junto al reguetonero durante la primera emisión del regreso de El Show de Cristina.

La cantante paisa afirmó que ambos se identifican con una visión tradicional de familia y expresó que se imagina compartiendo no solo la maternidad, sino también la experiencia de ser abuela junto a él. Las declaraciones reavivaron rumores sobre un posible embarazo y generaron amplia reacción en redes sociales.

En la entrevista, Karol G confesó que ha pensado en la cantidad de hijos que espera tener con Feid y admitió que esa cifra ha cambiado con los años. “Cuando empecé a decir que quería hijos, decía que quería un equipo de futbol y ya voy en menos, yo creo que con dos o uno estaría como bien, pero con todo lo que se ve ahora uno piensa en traer ojos al mundo”, comentó la artista.

Sin embargo, aclaró que antes de dedicarse completamente a la maternidad, aún tiene varios proyectos pendientes como Carolina, nombre de pila con el que se refirió a su faceta más personal y profesional: “En sí no me he dado esa oportunidad, todavía me debo cosas al trabajo que he hecho como Carolina, me debo cosas que todavía quiero hacer antes de dedicarme 100 % a ser mamá, entonces lo estoy tomando con calma”.

Karol habló del futuro de su relación con Feid - crédito @feid/Instagram

El regreso de Cristina Saralegui a la televisión, luego de quince años de ausencia, tuvo como invitada principal a Karol G, quien eligió este espacio para lanzar su nuevo álbum Tropicoqueta.

Durante la conversación, la cantante destacó la importancia de sus raíces culturales en este nuevo trabajo discográfico, que incorpora ritmos latinos, colaboraciones internacionales y diversos elementos musicales. Karol G relató el proceso creativo del álbum y subrayó su intención de rendir homenaje a la identidad latina en cada canción.