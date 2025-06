Pipe Peláez conoció a su doble en ‘Yo me llamo’ justo el día de su eliminación: este fue el dinero que se llevó el imitador

Pipe Peláez compartió consejos con su doble en 'Yo me llamo' y lo felicitó por su imitación - crédito @yomellamofelipepelaez/Instagram

La aparición inesperada de Felipe Peláez en Yo me llamo generó uno de los momentos más recordados de la reciente emisión. El artista se reunió personalmente con el participante que lo representaba, ofreciéndole palabras motivadoras y una clase especial, según mostró la producción del programa.

La despedida del imitador de Felipe Peláez movilizó tanto a los concursantes como al público que siguió el episodio 112. La reacción dentro del “Templo de la Imitación” incluyó ovaciones, lágrimas y abrazos, reflejando el lazo emocional que este concursante logró estrechar durante su paso por la competencia.

Al salir del reality de imitación, el participante no solo se llevó los recursos económicos y la experiencia artística, sino la satisfacción de haber compartido escenario y aprendizaje con el propio Felipe Peláez, cerrando así su paso por el formato con un sueño cumplido.

Imitador de Pipe Peláez abandonó 'Yo me llamo' con jugoso premio - crédito Cortesía Caracol Televisión

“Solo agradecimiento. De cada uno de los jurados me llevo lecciones, yo tengo mis sueños y mis proyectos y quise venir a Yo me llamo a mostrarme. De los compañeros me llevo lo mejor, y hasta del lobito me llevo esa picardía”, mencionó el exparticipante al escuchar la noticia de que debía dejar la competencia.

El imitador de Felipe Peláez cerró su paso por el concurso entre los siete finalistas más destacados, acumulando un premio total de 18 millones de pesos por su sobresaliente actuación. Según el recuento de la producción, su primera consagración como Mejor de la Noche se dio en el capítulo 46 interpretando ‘La que se fue, ¡se fue!’, galardón que le permitió acceder al Muro de los Famosos y sumó 8 millones de pesos a su balance.

El segundo reconocimiento llegó en el episodio 51 gracias a su versión de ‘Después de ti’, hecho que incrementó su premio con 10 millones adicionales. A lo largo del certamen, la organización resaltó su inconfundible semejanza vocal con el autor de Tan natural y Loco, así como la intensidad demostrada en cada actuación, méritos que lo impulsaron hasta la etapa más competitiva de la temporada.

El intérprete de Pipe Peláez se despidió el concurso de 'Yo me llamo' por todo lo alto - crédito Cortesía Caracol Televisión

Así fue el encuentro entre el cantante Felipe Peláez y su doble en ‘Yo me llamo’

Al finalizar la interpretación de ‘Vestirte de amor’, los jurados de Yo Me Llamo detectaron que el imitador de Felipe Peláez no incorporó los consejos recién recibidos del propio artista. Según los jueces, aspectos como el cierre de frases y el ritmo acelerado le restaron autenticidad al homenaje, a pesar de las recomendaciones directas, informó el programa.

Aunque el imitador de Pipe Peláez cumplió el sueño de conocer en persona al artista vallenato y lo dio todo sobre el escenario, no le alcanzó para seguir en competencia - crédito @yomellamofelipepelaez/Instagram

Durante una sesión especial previa a la presentación, Felipe Peláez compartió con su doble una serie de sugerencias personales, entre las que destacó la importancia de cerrar las frases con calma y disfrutar completamente el personaje en el escenario. El músico le agradeció el tributo semanal, subrayando:

“Te doy las gracias por este homenaje tan lindo que me haces todas las semanas y por el cariño con mi música. Consejo humilde y práctico: Pipe Peláez, respira, bacílate el personaje al máximo. Eres un gran cantante. Finales pausaditos… y la sacas del estadio”.

Al regresar al escenario, no todos evaluaron su actuación con la misma perspectiva. Amparo Grisales lamentó que el participante no aplicara los tips brindados ese día. César Escola criticó la velocidad con la que abordó la canción y Aurelio Cheveroni señaló que la puesta en escena se acercó más a un karaoke. Solo Rey Ruiz optó por mostrar respaldo, destacando el nivel de dificultad del ritmo y la entrega emocional del concursante.

“Mil gracias, maestro Pipe Peláez Por permitirme interpretar tus canciones y representar nuestra música vallenata con tanto amor y alegría. Tu legado musical es un tesoro invaluable, y me siento honrado de haber podido interpretar tus canciones en Yo me llamo“, escribió el imitador en su cuenta de Instagram al finalizar el capítulo.

Esta jornada dejó en evidencia la brecha que puede existir entre el aprendizaje y la ejecución, incluso frente a la guía del propio referente musical.