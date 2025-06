Pasaportes en Colombia: este es el documento con el que Luis Gilberto Murillo se defendió de las acusaciones de Laura Sarabia

La relación entre el excanciller Luis Gilberto Murillo y la actual ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, parece fracturada por el tema de los pasaportes - crédito Luisa González/REUTERS

En medio del fuerte cruce de señalamientos por las dificultades en la implementación del nuevo modelo de pasaportes en Colombia, entre Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, el exministro de Relaciones Exteriores del Gobierno Petro salió en defensa de su gestión en uno de los temas más polémicos de la actual administración. Con un documento en el que resumió en detalle el paso a paso de este proceso, se sacudió de los señalamientos hechos por su sucesora.

De acuerdo con el documento al que tuvo acceso Infobae Colombia, el hoy precandidato presidencial detalló el cronograma que se elaboró por parte de su despacho para que entrara en vigencia un nuevo sistema, y que, según él, no se continuó por parte de Sarabia, que fue posesionada el 29 de enero de 2025 como canciller. En esta especie de fact sheet de este plan para cambiar la manera en que se lleva a cabo esta metodología actualmente en el territorio nacional.

Murillo ha cuestionado la decisión de la Cancillería de decretar urgencia manifiesta en el tema de los pasaportes en Colombia - crédito Colprensa

En octubre de 2024, su despacho desarrolló un nuevo modelo de expedición de pasaportes, en un proceso que busca fortalecer la participación estatal, modernizar los trámites y proteger los datos personales de los ciudadanos. El plan se desarrolló luego de la controversia en el proceso de licitación para la producción del documento con la firma Thomas Greg & Sons, lo que provocó una reforma estructural en la gestión de este documento esencial para la ciudadanía.

En efecto, el plan de Murillo surgió tras un fallido proceso de contratación en 2023 a cargo de su antecesor, Álvaro Leyva Durán, que dejó sin proveedor a la producción de libretas de pasaporte. Y que, de hecho, provocó que la firma perjudicada en su momento interpusiera una demanda por 117.000 millones de pesos contra el Estado, por considerar que se había vulnerado la posibilidad de que fuera la adjudicataria de la licitación en mención, por medio billón de pesos.

Esta es la respuesta del excanciller Luis Gilberto Murillo a la actual ministra Laura Sarabia, en relación con el tema de los pasaportes - crédito @LuisGMurillo/X

“Desde el 17 de enero se acordó el empalme y comenzó el 23. Hubo 14 reuniones formales entre nuestro equipo y el de la nueva canciller. Cinco de esas reuniones fueron exclusivamente sobre pasaportes. Todo consta en las actas oficiales”, había indicado en sus redes sociales el exministro, que además cumplió funciones como embajador de Colombia en los Estados Unidos durante la primera parte del Gobierno Petro; antes de la suspensión de Leyva.

Luis Gilberto Murillo se defendió de dardos de Sarabia: estos son sus argumentos

Para resolver la emergencia, Murillo recordó que recurrió a acuerdos internacionales, e invitó a varios países a presentar propuestas. Finalmente, en octubre de 2024, Colombia y Portugal firmaron un memorando de entendimiento como base legal para suscribir contratos futuros, en un proyecto que estableció que la Casa de la Moneda de ese país, en colaboración con la Imprenta Nacional, asumiría la producción, personalización y transferencia tecnológica necesaria.

A su vez, en diciembre de 2024, las condiciones del contrato principal entre los gobiernos de Colombia y Portugal fueron acordadas, aunque la autorización final del Ministerio de Finanzas de Portugal solo se obtuvo hasta febrero de 2025, momento en el que Murillo ya no era el canciller, sino Sarabia. En ese punto, el exministro explicó que entre el 4 y 7 de marzo de 2025 el contrato estaba listo para firmarse; sin embargo, acusó a Sarabia de suspender el proceso.

“Se acudió a un modelo contractual basado en las normas de derecho internacional público, por medio del cual se suscriben convenios de cooperación internacional entre los Estados para la prestación de algunos servicios esenciales”, se leyó en el documento, al señalar que esta estrategia permitió al país buscar aliados estratégicos en el exterior, abriendo la puerta a una colaboración inédita con el estado portugués.

El país está a la espera de conocer cómo se implementará el nuevo modelo en la expedición de pasaportes - crédito Cancillería de Colombia

De acuerdo con su versión, la ministra no expuso razones a su juicio contundentes para la determinación, con lo que se postergó la integración de la nueva infraestructura tecnológica y administrativa. En defensa de su gestión, explicó que a partir del 3 de octubre de 2024, en la denominada fase 2 o fase de empalme, comenzó a funcionar un sistema renovado para la expedición de pasaportes y visas, con una serie de mejoras de las que se consideró vitales.

Entre los cambios clave estuvieron el lanzamiento de un sistema digital de agendamiento de citas, la opción de renovar el pasaporte en línea y una disminución del 12% en el valor de los trámites. Asimismo, también se amplió el horario de atención y se habilitaron nuevos puntos de expedición en Cades (Centros de Atención Distrital Especializados) y Supercades de Bogotá para mejorar y agilizar el servicio de expedición del documento de identificación internacional.

Este es el modelo que Luis Gilberto Murillo diseñó para la adjudicación de pasaportes, que Laura Sarabia habría desechado

El modelo que promovió el excanciller estructura en tres fases. La fase 1, implementada entre octubre de 2023 y octubre de 2024, correspondió a un contrato con un operador privado que gestionó la mayoría de los procesos; mientras que la fase 2, de empalme, abarca del 3 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2025 y representa, según Murillo y su equipo, un cambio fundamental: la Cancillería asume directamente la formalización y captura de datos.

Con ello, remarcó el exministro, transfiere el control sobre la información personal de los ciudadanos al Estado y desplaza a empresas privadas que antes centralizaban este manejo. La personalización y el transporte de pasaportes debían recaer en la Imprenta Nacional, que recibiría asistencia técnica y tecnológica desde Portugal; por lo que también se suscriben acuerdos para instalar plantas de impresión y fortalecer capacidades estatales.

Entretanto, la fase 3 estaba programada para iniciar el 1 de septiembre de 2025, cuando Colombia debía asumir, de forma plena, la personalización, distribución y control de calidad de los documentos, y consolidar así la independencia operativa tras una década de cooperación con el gobierno portugués. Al término del convenio, la infraestructura instalada se transferiría a Colombia como donación, según lo establecido con el Gobierno lusitano.

Este es el modelo de pasaportes que diseñó el exministro Luis Gilberto Murillo y que se expuso en un documento que resumió todo el proceso - crédito suministrado a Infobae Colombia

Entre los hitos más destacados de este cronograma, Murillo destacó la capacitación de personal en septiembre de 2024, que permitió que la captura de datos fuese responsabilidad exclusiva de la Cancillería desde ese mismo mes. Y es que, además de firmarse el memorando con Portugal, entró en vigor el sistema digital de citas, la formalización directa por la Cancillería y la primera expedición del pasaporte en línea, inicialmente solo en la capital de la República.

La reforma propuesta por el exfuncionario pretendía eliminar intermediarios y tramitadores, ampliar horarios en oficinas y organizar jornadas móviles a nivel nacional para facilitar el acceso al pasaporte a más ciudadanos; aspectos que se habrían cumplido como parte de la preparación hacia un nuevo sistema. En ese orden de ideas también remarcó cómo desde noviembre de 2024 el pasaporte en línea se ofreció para entrega en cualquier parte del mundo.

El contrato definitivo, tras la revisión de autoridades portuguesas, aguardaba la aprobación final del Ministerio de Finanzas de ese país; no obstante, Murillo culpó a Sarabia de que esto no hubiera ocurrido y la solución que se planteó en principio fue la de prorrogar un año más el contrato con Thomas Greg & Son. No obstante, tras las declaraciones públicas de Petro, que insistió que esta compañía no seguirá al frente, ahora el reto es para la canciller.

El presidente Gustavo Petro insistió en su reciente Consejo de Ministros en señalamientos al excanciller Álvaro Leyva, que fracasó en la licitación de pasaportes - crédito Jesús Aviles/Infobae

El mandatario hizo estas declaraciones tras conocerse que el Ministerio de Relaciones Exteriores prepararía una nueva urgencia manifiesta para prorrogar por once meses el contrato de expedición de pasaportes con la empresa Thomas Greg & Sons. "No van a seguir porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta”, expresó el primer mandatario, durante el Consejo de Ministros del martes 24 de junio en la Casa de Nariño.

Así pues, Sarabia indicó que el nuevo modelo de expedición de pasaportes representa, en su parecer, “un fortalecimiento del Estado colombiano” y en esa dirección seguiría trabajando. “A partir del 1 de septiembre, sin ninguna afectación en el servicio, se implementará una nueva etapa transitoria en la que la gobernanza de los datos pasará a estar bajo control de la Cancillería, mientras la imprenta consolida sus capacidades para asumir esta nueva responsabilidad”, puntualizó.

