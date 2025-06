Karol G sorprendió y deslumbró con su aparición en la Semana de la Moda de París: se reencontró con Pharrell Williams

Karol G asistió al desfile organizado por Pharrell Williams para Louis Vutton, en la Semana de la Moda de París - crédito @karolg/Instagram

Karol G estrenó hace unos días su nuevo larga duración Tropicoqueta, en el que da un vuelco significativo a su sonido para centrarse más en ritmos tradicionales latinoamericanos. Aunque las reacciones en redes sociales están divididas, la nueva producción de la Bichota figura en la cima de varios listados de Billboard cuando está por cumplirse una semana de su estreno.

A la par con la promoción del lanzamiento y mientras se espera que la cantante anuncie fechas en vivo, la cantante sorprendió con su aparición en las últimas horas durante la Semana de la Moda de París. La paisa asistió como invitada especial de la marca Louis Vuitton, que presentó la colección masculina primavera-verano 2026 en un desfile que corrió a cargo de Pharrell Williams.

El evento, que marcó la inauguración oficial de la semana de la moda en la capital francesa y se extenderá hasta el 29 de junio, reunió a figuras internacionales y fusionó la elegancia parisina con la energía vibrante de la cultura india. Nombres como Beyoncé, Jay-Z, Bradley Cooper, J-Hope, A$AP Nast. Future, el basquetbolista Victor Wembanyama o el futbolista Jules Koundé, estuvieron entre los presentes.

La presencia de Karol G en el desfile no pasó desapercibida, especialmente por el atuendo que eligió para la ocasión. Escogió un chaleco sastre blanco sin mangas de corte masculino, con un sutil estampado y un profundo escote en V, cerrado con botones.

Para complementarlo, optó por unos pantalones holgados que aportaron un aire relajado y contemporáneo al conjunto, un cinturón marrón que añadió contraste al blanco predominante, una capa de collares dorados en su cuello, unas botas blancas vaqueras,y un peinado recogido de manera elegante, con un pequeño rizo en la frente.

La marca Louis Vutton incluyó a la "Bichota" en la lista de celebridades que asistieron a su desfile, vestida especialmente para la ocasión por la mencionada marca - crédito @louisvutton/Instagram

Sin duda, uno de los aspectos que más capturó la atención fue su bolso Speedy P9 Bandoulière 40 en tono rosa caramelo, confeccionado en piel de becerro y decorado con el icónico estampado de la casa francesa.

Este accesorio, uno de los más codiciados de la temporada, se ha convertido en símbolo de estatus y exclusividad y tiene un valor de US $11.400 (más de 46 millones de pesos al cambio actual) en la tienda en línea de la prestigiosa marca.

El bolso que portó la colombiana en la Semana de la Moda de París es uno de los más codiciados de la marca - crédito @karolg/Instagram

Durante el evento, Karol G tuvo tiempo para interactuar con los fanáticos que aprovecharon para pedirle autógrafos o fotografías con ella.

La cantante firmó algunos autógrafos a sus fans, luego del evento - crédito @karolg/Instagram

También pudo interactuar con el propio Pharrell Williams, el mismo que se involucró como productor en Tropicoqueta para la canción Ivonny Bonita. Cabe señalar que en esa pista el norteamericano también contribuyó tocando bajo y batería, según consta en los créditos del LP.

La Semana de la Moda de París continúa hasta el 29 de junio, con la expectativa de nuevas sorpresas y la participación de diseñadores y celebridades de todo el mundo.

Karol G compartió con Pharrell Williams en la Semana de la Moda de París. El norteamericano se encargó de la producción de "Ivonny Coqueta", uno de los temas de 'Tropicoqueta' - crédito @bichotarecords/Instagram

Karol G reveló quién es Ivonny en ‘Tropicoqueta’

“Yo soy Ivonny, en realidad es un alterego que tuve por muchos años.En algún momento de mi vida toqué fondo y estaba muy decepcionada de mí porque a veces uno como persona se deja morir (...) me suena místico, fiera, brava y les dije a mis amigos de ahora en adelante me dicen Ivonny porque si Carolina no va a ser capaz Ivonny va a ser capaz”, confesó durante su paso por El Show de Cristina en Univisión.

Según explicó, con dicha composición buscaba retratar un complejo momento personal para agradecer y elogiar a esa Ivonny que, considera, cada uno de sus fanáticos tiene dentro y no reconocen. “Uno nunca se da el crédito y siempre es no voy a ser capaz”, manifestó en la charla.