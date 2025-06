Alejandra Borrero recordó la entrevista en la que reveló su orientación sexual: “No lo volví a ver”

Alejandra Borrero explicó los hechos que se consideran micro violencia y por qué los 'piropos' son considerados abuso - crédito cortesía prensa Casa E Borrero

Durante su paso por Desnúdate Con Eva, el programa de entrevistas de Eva Rey, la actriz Alejandra Borrero recordó uno de los momentos más sonados de su vida pública, cuando anunció en 1998 que era lesbiana.

En varias oportunidades la payanesa explicó que se vio motivada a dar a conocer su orientación sexual luego del ejemplo que impuso Ellen DeGeneres cuando “salió del armario” en la comedia de situación Ellen, un año antes.

En la charla con la española, Borrero reconoció que sintió miedo de que su carrera actoral hubiese terminado luego de revelar su orientación sexual, por lo mal visto que era esto en la sociedad colombiana de entonces. Sin embargo, aseguró que más que dejar de recibir papeles, fue ella quien se alejó del medio.

“Más allá de que el gremio no me aceptara o no me diera un personaje, fui yo misma la que dijo ‘no merezco nada’”, expresó.

La actriz mencionó las implicaciones que tuvo "salir del armario" en una sociedad que no estaba acostumbrada a abordar la homosexualidad - crédito @des_coneva/Instagram

Acto seguido, Eva le pasó un mensaje de voz de Dario Arizmendi, periodista hoy retirado al que le concedió la entrevista en la que reveló su orientación sexual y generó una polémica de alto alcance mediático. En el audio, Arizmendi le enviaba sus mejores deseos y manifestó que se acordaba “perfectamente” de la entrevista.

Ante esto, Borrero respondió “Tiene que acordarse perfectamente porque fue un gran escándalo. Además, fue un momento muy difícil, porque era una entrevista con un periodista serio con el que decidí hacerla y decir la verdad y poner mi verdad por delante”, expresó.

Darío Arizmendi fue el responsable de realizarle la entrevista a Alejandra Borrero en la que anunció que era lesbiana - crédito pantallazo entrevista Sin Carreta

Según recordó Borrero, le pidió que no hubiese censura de ningún tipo en el momento en que da a conocer su homosexualidad. “Si algo le dije fue ‘No digas nada. Ni una palabra. Quiero que esto lo vea la gente y diga: Dijo, ¿cierto?, ¿Será que lo dijo?’“. Y como en esa época no se podía devolver... Hubiera sido muy lindo y muy interesante ver qué sucedía. Pero, bueno, fue lo que fue”, expresó.

Borrero aseguró que siempre abordó su sexualidad de un modo positivo, pero lamentó que todavía hoy sigue siendo un tema difícil de asimilar para un sector de la población. “Yo siempre manejé este tema con mucha luz y sin darle ninguna trascendencia oscura ni fea, pero para la gente todavía sigue siendo un tema tabú. Que pesar”, comentó.

Cuando Eva le preguntó si alguna vez se volvió a encontrar con Darío Arizmendi luego de esa entrevista, respondió que no. “Nunca. Y me impresiona mucho porque no lo volví a ver. Y esto fue en el 98. Nunca me llamó“, reveló.

Alejandra Borrero habló de su cercanía con Margarita Rosa de Francisco

El testimonio de Margarita Rosa de Francisco en el Ficci abrió la puerta a la conversación sobre el despertar de la consciencia, la muerte y la memoria - crédito @andresreinafotografo/Instagram

En la parte final de la entrevista, la actriz participó de la dinámica de preguntas y respuestas rápidas. Entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe escogió “ninguno” y añadió que es “petrista arrepentida”. Entre María Fernanda Cabal y Vicky Dávila volvió a escoger “ninguna”, y esto se repitió con Abelardo de la Espriella o Germán Vargas Lleras.

Más adelante tomó partido por Sergio Fajardo en vez de Claudia López, y por María José Pizarro por encima de Gustavo Bolívar. Entre Shakira y Karol G afirmó “¡Las dos! ¡Ambas son reinas!”, pero, en cambio, sorprendió a Eva al asegurar que no escogía entre Esperanza Gómez y Amparo Grisales. Cuando escogió a Margarita Rosa de Francisco por encima de Marbelle, Alejandra reveló que crecieron y estudiaron juntas con Sandro Romero Rey, hoy director del teatro de Cali.

“Es una mujer maravillosa. Estudiamos juntas con el mismo director de teatro”, relató. Cuando Eva le recordó que ambas se besaron con Carlos Vives, Alejandra entre risas contó que “Margara estaba casada con Carlos cuando yo hice la novela, así que era bastante aburridor que yo me besara con él”.