Viaje de Gustavo Petro a Ecuador para posesión de Daniel Noboa le costó al país una millonada, según revelador informe

Gustavo Petro estuvo en el acto de posesión de Daniel Noboa en Ecuador, pese a que no reconoció su triunfo en los comicios presidenciales

A un mes de su viaje oficial a Ecuador, en el que asistió a la posesión de su homólogo Daniel Noboa, se conocieron el martes 24 de junio de 2025 reveladores detalles de lo que le costó este desplazamiento a los colombianos. La agenda presidencial incluyó desplazamientos y gastos no previstos en la programación oficial, entre ellos visitas a ciudades ecuatorianas como Manta y Esmeraldas, de las que no se informó en su momento por parte de su despacho.

De acuerdo con el informe de Blu Radio, el desplazamiento del jefe de Estado al país vecino costó más de 118 millones de pesos. Esta presencia, desde su anuncio, levantó ciertas sospechas, pues Petro no reconoció de manera pública la victoria del reelegido mandatario, que en la segunda vuelta presidencial del 13 de abril de 2025 derrotó a Luisa González, apoyada por el exmandatario Rafael Correa.

En esta polémica visita quedó registrado el incómodo momento entre el presidente Gustavo Petro y su homóloga peruana, Dina Boluarte

De hecho, el jefe de Estado había instruido a la Cancillería a no reconocerlo hasta tanto se presentaran las actas electorales, pues salió a desautorizar el mensaje que había puesto sobre el particular la jefe de cartera, Laura Sarabia. Sin embargo, en la mañana del 24 de mayo Petro aterrizó en Quito alrededor de las 11:00 a. m., en cumplimiento de una actividad diplomática considerada inesperada tanto en Bogotá como en el ambiente político ecuatoriano.

Así fue la visita de Gustavo Petro a Ecuador

La ceremonia protocolaria se desarrolló en la Asamblea Nacional, a la que asistieron jefes de Estado y delegaciones de la región, aunque Petro llegó con un retraso estimado de 40 minutos, según publicó El Diario de Ecuador. Tras el acto oficial, participó en el almuerzo de recepción ofrecido a los mandatarios y comitivas y pese a que tenía prevista una reunión bilateral con Noboa, finalmente ese encuentro no se llevó a cabo, debido a motivos de tiempo.

Según el citado medio radial, la estancia del primer mandatario en Ecuador fue programada para tres días, pero pronto se advirtió la falta de información pública sobre sus movimientos posteriores al acto de posesión. El domingo 25 de mayo, el mandatario no tuvo agenda registrada y, aunque para el lunes 26 de mayo se anunciaron actividades protocolares, estas no se concretaron, pues Petro solo habría regresado al territorio nacional en horario nocturno.

Con este mensaje en su perfil de X, Gustavo Petro no reconoció a Daniel Noboa como presidente de Ecuador

Durante ese periodo, medios ecuatorianos como Ecuavisa y Teleamazonas reportaron que el presidente tuvo una escala en la ciudad costera de Manta, en la provincia de Manabí, en donde habría alquilado una propiedad de alto costo. También se indicó una visita a la ciudad de Esmeraldas, pero ninguna de estas escalas ni los motivos de las mismas ha sido comunicada de manera oficial por la Presidencia, pues no se han revelado detalles sobre su agenda privada.

¿Cuánto costó la visita de Gustavo Petro a Ecuador? Así se especificaron los gastos

Según documentos internos de Casa Militar a los que tuvo acceso Blu Radio, solo los gastos vinculados al presidente ascendieron a 24.040 dólares, es decir, aproximadamente 97 millones de pesos, sin incluir viáticos. De ellos, 6.440 dólares fueron destinados para alojamiento ($26 millones), 5.750 en alimentación ($23 millones) y 11.850 en transporte ($48 millones), en cifras que desataron una fuerte polémica en las plataformas digitales.

La comitiva acompañante estuvo integrada por seis personas, cuyos viáticos también fueron consignados: el jefe de Protección Presidencial y el jefe de Casa Militar recibieron 990 dólares cada uno, mientras que otros funcionarios de soporte recibieron diferentes montos que, sumados, representaron 5.083 dólares adicionales; el equivalente a poco más de 20 millones de pesos para dos días y medio de estadía del primer mandatario en suelo ecuatoriano.

Gustavo Petro asistió este 24 de mayo a la Asamblea Nacional de Ecuador para acompañar a Daniel Noboa en su posesión

Pese a los recursos invertidos y la logística involucrada, no se sabe cuáles fueron los resultados y beneficios para Colombia tras esta visita. Y todo porque no se informó de acuerdos, reuniones bilaterales o logros concretos, y desde la Presidencia tampoco se entregó reporte alguno sobre los asuntos tratados en privado por el mandatario en el país fronterizo, pese a que la visita a ciudades como Manta y Esmeraldas sí implicó costos y movilización no informadas.

“Ecuador necesita diálogo nacional, Colombia también, Venezuela también, el diálogo nacional es la base fundamental de la paz y la democracia”, fue uno de los mensajes que dio a conocer el presidente tras la posesión de Noboa, y que fue recogido por la prensa nacional e internacional. Es por ello que esta falta de información alimentó especulaciones sobre los objetivos reales del viaje y generó cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos públicos.