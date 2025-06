Feid le respondió a Karol G con romántico video tras la dedicatoria en la que la paisa se arrodilló

La reacción del artista se volvió tendencia rápidamente - crédito ferxxo444 / TikTok

La cantante Karol G sacudió la escena musical tras el lanzamiento de su más reciente álbum Tropicoqueta, en el que sorprendió a sus seguidores con una incursión en diferentes géneros, uno de ellos es el vallenato, con el que se alejó completamente de su repertorio urbano. El fenómeno musical que representa la paisa es claro, pues sus temas han sido recibidos con críticas y halagos por el público.

Esta faceta versátil ha sorprendido a aquellos que la siguen desde sus inicios. En este trabajo se destaca la canción No puedo vivir sin él, que es una de las favoritas por su estilo romántico y su sonido vallenato, además de la dedicatoria oficial que hizo la paisa para su novio Feid a través de un live, en el que sorprendió al arrodillarse para dirigirse a él.

La relación sentimental entre Karol G y Feid, cuyo nombre real es Salomón Villada Hoyos, sigue llevándose la atención mediática por lo románticos que son y esto se reforzó con su interpretación de la letra en vivo: “Si me fueran a quitar tu amor. Que alguien me dispare al corazón, y que me quiten la vida. Yo no podría con el dolor, pa’ eso no existe doctor. Tampoco existe tanto alcohol pa’ sanar esa herida (...) Puedo vivir sin aire, pero no puedo vivir sin él. Me cuesta imaginarme sus labios en otra piel”.

Feid no dudó en responder

La reacción de Feid ante el vallenato interpretado por su novia no tardó en viralizarse. A través de su perfil oficial en TikTok, el cantante compartió un video en el que aparece cantando el mismo tema, dejando ver una expresión cargada de sentimiento y acompañó el video con el texto: “Yo aquí pensando que tampoco puedo vivir sin ella”. Karol G reaccionó a este video y lo publicó en sus historias con el mensaje: “Canciones con nombre y apellido”, resaltando que el tema es para él.

La publicación de Feid generó una avalancha de reacciones en la plataforma. Los comentarios de los seguidores no solo elogiaron la muestra de cariño, también manifestaron el deseo de vivir una relación similar a la de los dos artistas colombianos.

Entre los mensajes más recurrentes, se destacan: “Todas las chicas merecemos tener un Feid en nuestra vida”, “Necesito pasar rápido de los Anuel a los Feid” y “Cuando me vas a mandar mi Feid, Diosito”.

El álbum de Karol G sigue dando de qué hablar

El impacto de Tropicoqueta va más allá de la música, pues su decisión de Karol G de incluir géneros como el vallenato y la cumbia en su repertorio ha sido vista como una apuesta por la diversidad y la innovación. La canción No puedo vivir sin él se ha convertido en un himno para aquellos que celebran el amor y la autenticidad en las relaciones, al igual que ella y Feid.

La acogida del álbum y la reacción de la pareja generaron un efecto en las redes sociales, donde los seguidores siguen hablando de la historia de amor entre Karol G y Feid.

Y es que la reacción amorosa de Feid al tema que le dedicó su pareja no solo ha sido celebrada por sus seguidores, sino que sirvió para reafirmar la autenticidad de su relación.

La historia de Karol G y Feid continúa impactando a sus seguidores que están a la espera de cualquier muestra de cariño y cada colaboración musical para volver el momento viral. El éxito de Tropicoqueta y la respuesta positiva de Feid siguen consolidado a la pareja como una de las más queridas y seguidas del panorama musical colombiano, demostrando que la combinación de talento, autenticidad y amor puede conquistar tanto los escenarios como los corazones del público.