Arrodillada y sonrojada, Karol G encendió las redes con la dedicatoria que hizo a Feid: “No puedo vivir sin él”

Karol G se arrodilló frente a la cámara y cantó con emoción “No puedo vivir sin él” - crédito @todaykarolg/X

Durante la noche del 21 de junio, la cantante colombiana Karol G, cuyo nombre de nacimiento es Carolina Giraldo Navarro, protagonizó un momento que generó amplio revuelo entre sus seguidores tras el lanzamiento de su nuevo álbum Tropicoqueta.

En una transmisión en vivo a través de su cuenta de Instagram, la artista decidió compartir con su audiencia la emoción de este nuevo proyecto musical, compuesto por 20 canciones, cada una con una propuesta distinta, en la que mezcló reguetón, pop urbano, ritmos tropicales y hasta vallenato. No obstante, fue una inesperada dedicatoria lo que terminó por enternecer a sus seguidores.

Durante el en vivo, que tuvo picos de audiencia elevados, Karol G se mostró espontánea, bailando y cantando todas las canciones que componen Tropicoqueta. El ambiente, relajado y festivo, cambió de tono cuando la artista interpretaba la Canción 13 o Verano Rosa, una colaboración que realizó con el también cantante de reguetón Salomón Villada Hoyos, conocido como Feid o Ferxxo.

Durante el estreno de su nuevo álbum 'Tropicoqueta', Karol G vivió un momento inesperado. Al ver a Feid conectado a su transmisión en vivo, le dedicó una canción - crédito @feid/Instagram

En medio de sus cánticos y bailes, la sorpresa se intensificó cuando Feid apareció entre los comentarios del live, lo que provocó una reacción inmediata de la reguetonera paisa.

Al notar la presencia de Feid, Karol G se sorprendió y con nerviosismo continuó con la canción, pero se intentó retirar del foco de la cámara, pero sonrojada siguió. Al terminar Verano Rosa siguió No puedo vivir sin él, un vallenato incluido en el mismo álbum, que representa una confesión abierta de amor.

En ese momento, visiblemente emocionada y con un tono más íntimo, Karol G expresó: “Voy a aprovechar que él (Feid) está conectado para dedicársela. Bebé. Ya nos sollamos Verano Rosa, entraste cuando estaba bailando, te dije que no entraras porque me daba pena, ahora sóllate esta”.

Karol G mostró una faceta más íntima durante el estreno de Tropicoqueta. La serenata digital fue una de las escenas más comentadas por sus fans - crédito @Karolg/Instagram

Lo que siguió fue una escena que se viralizó rápidamente en redes sociales: Karol G se arrodilló frente a la cámara y, entre risas, nervios y emoción, cantó los primeros versos de No puedo vivir sin él.

La letra, cargada de sentimientos, fue interpretada con evidente entrega: “Si me fueran a quitar tu amor. Que alguien me dispare al corazón, y que me quiten la vida. Yo no podría con el dolor, pa’ eso no existe doctor. Tampoco existe tanto alcohol pa’ sanar esa herida (...) Puedo vivir sin aire, pero no puedo vivir sin él. Me cuesta imaginarme sus labios en otra piel”.

Este acto, una evidente declaración de amor en toda regla, fue recibido con una oleada de reacciones por parte de los seguidores de ambos artistas. Las redes sociales se llenaron de comentarios, algunos de sorpresa y otros de admiración, al ver a Karol G compartiendo un momento tan personal y emotivo con su pareja.

La artista colombiana Karol G lanzó su nuevo álbum con una mezcla de géneros y una dedicatoria inesperada - crédito @feid/Instagram

La escena de la arrodillada, en particular, fue replicada por numerosos usuarios en distintas plataformas, consolidándose como uno de los momentos más comentados del estreno del álbum.

Los reguetoneros paisas viven su amor con su música

Aunque Karol G y Feid han mantenido una relación discreta desde hace más de tres años, esta no es la primera vez que se hacen dedicatorias musicales en público. En diciembre de 2023, durante el concierto del Tour Mañana será bonito en Medellín, la paisa interpretó junto a su pareja una versión modificada de la canción Prohibidox, y en esa ocasión también le dirigió palabras de cariño desde el escenario.

Posteriormente, en el cierre del Ferxxocalipsis Tour de Feid, también en Medellín, fue él quien recibió de Karol G la interpretación de Mi ex tenía razón, canción que muchos fans consideraron otra indirecta positiva hacia el cantante.

Karol G dedicó a Feid en vivo su tema 'Mi ex tenía razón' durante el cierre del “Ferxxocalipsis” en Medellín - crédito @conciertoscolombia.oficial y @juanjoguerrero/Instagram

Estos gestos públicos fueron entendidos por el público como una máxima expresión de amor sincera, de afecto entre los dos artistas que, si bien mantienen su relación en un bajo perfil, dejó entrever la solidez de su vínculo a través de este tipo de momentos.