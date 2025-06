Karol G utilizó frase del video viral en TikTok ‘Felipe’ para una de sus canciones en ‘Tropicoqueta’

Usuarios de redes debaten sobre el uso de la voz viral del pequeño Felipe en el nuevo disco de la artista - crédito @karolg/Instagram - @cherryruizp/TikTok

Karol G sorprendió al mundo musical con el lanzamiento de su nuevo álbum Tropicoqueta, una producción que fusiona ritmos latinos, referencias virales y colaboraciones de alto nivel.

Uno de los temas más comentados del disco incluye una referencia directa de un video viral de TikTok: el clip en el que un payaso, conocido como Filito, pregunta a un niño su nombre y este responde con ternura: “Fe-li-pe”.

El animador, en ese momento, entona la frase que se volvió icónica: “Mirá cómo mueve los hombritos”. Este fragmento, que se viralizó por su simpatía y espontaneidad, fue reinterpretado por Karol G en la canción principal del álbum, donde la artista incluso entona su propio nombre al ritmo del viral: “Ca-ro-li-na”.

La cantante enfrenta críticas tras usar la voz de un niño argentino en una de las canciones de Tropicoqueta - crédito @Videocaseette/TikTok

El uso del audio de Felipe en la canción Tropicoqueta generó controversia poco después del estreno del álbum. En redes sociales, usuarios difundieron la información de que los padres del niño habrían manifestado su intención de iniciar acciones legales contra Karol G por el uso sin autorización de la voz de su hijo.

La polémica llevó a Karol G a pronunciarse en un en vivo en su cuenta de Instagram la noche del 22 de junio. Durante la transmisión, la artista explicó: “Una cosa es inspiración y otra cosa es copiarse. Que tengo samples en esa canción, tengo samples en LATINA FOREVA, Cuando me muera te olvido y en Tropicoqueta, no más. Tengo a Felipe en la canción, pero pues Felipe hace parte de la canción, él y su familia”. De este modo, la cantante aclaró que trabajó con el niño y su familia, y que no se trató de una copia ni de un uso indebido del material viral.

La controversia también abrió el debate sobre el reconocimiento de los audios virales de TikTok y la necesidad de una reglamentación clara respecto al uso de voces de menores en producciones comerciales.

La artista explicó en Instagram que contó con la colaboración del niño y su familia para incluir un icónico audio de TikTok en una de las canciones de su nuevo álbum - crédito @Natashaa _Kg/Tiktok

Algunos usuarios plantearon si corresponde pagar por el uso de la voz del niño o si este debería tener una participación en las ganancias derivadas de la canción. Hasta el momento, ni los representantes legales ni la familia de Felipe han emitido un comunicado oficial sobre el tema.

El lanzamiento de Tropicoqueta ha posicionado a Karol G como una de las artistas más influyentes del género urbano en Latinoamérica. La paisa ha explorado nuevos géneros como el vallenato y la bachata, sorprendiendo y encantando a sus seguidores.

Quién es Felipe, el niño viral en TikTok

Felipe es un niño de cinco años, nacido en Tucumán, Argentina, el 18 de marzo de 2019. Su historia trascendió fronteras gracias a un video grabado durante el cumpleaños de un alumno de su madre, donde aparece bailando con gracia y moviendo los hombros mientras el payaso Filito le pregunta su nombre.

El niño argentino que se volvió viral en TikTok por su carismática respuesta “¡Fe-li-pe!” durante una animación infantil, nació en Tucumán el 18 de marzo de 2019 y fue diagnosticado con una condición que le impedía segregar la hormona del crecimiento - crédito @Cherryruizp/TikTok

El pequeño responde con soltura: “¡Fe-li-pe!”, y el animador lo anima con frases como: “¡Mirá cómo mueve los hombritos! ¡Mirá cómo mueve los ojitos! Y cómo, y cómo, ¿y cómo se llama usted?”. Este fragmento se compartió millones de veces en TikTok y reels, por celebridades y futbolistas replicaron el gesto de Felipe, convirtiéndolo en un símbolo de ternura en redes sociales.

La historia de Felipe tiene un trasfondo conmovedor. Según relató su madre, Teresa Granero, el niño nació con una condición que le impedía segregar la hormona del crecimiento. Tras oraciones y el apoyo de su entorno, comenzó a producir la hormona antes de iniciar el tratamiento. Además, a los dos años fue operado de estrabismo bilateral. Para su familia, el impacto positivo del video fue un “milagro”, ya que la viralidad trajo alegría y reconocimiento a su hijo.