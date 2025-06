Juan Pablo Raba celebró un año de exponer que “Los hombres si lloran”

Raba celebró el primer aniversario de su proyecto - crédito @loshombres.si.lloran/Instagram

Durante su historia, Colombia ha sido un país marcado por el machismo, lo que se demuestra al recordar que no ha tenido una mujer presidenta, que las diferencias salariales entre géneros siguen vigentes y otras problemáticas que siguen siendo expuestas en el territorio nacional.

De manera directa o indirecta, esta problemática también perjudicó a los hombres, que durante décadas crecieron con creencias marcadas, entre ellas, que los hombres no tenían derecho a llorar.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Buscando terminar con estos ideales, el actor Juan Pablo Raba dejó a un lado su carrera para consolidar el pódcast Los hombres sí lloran, en el que ha entrevistado a varias celebridades.

En los diálogos, Raba y sus invitados exponen ejemplos de cómo se viven las crisis masculinas y los problemas mentales que se pueden generar por no expresar sus sentimientos.

Raba ha alternado entre su carrera y el pódcast - crédito Santiago García/cortesía

En sus redes sociales, Raba celebró que, tras 48 capítulos, en los que entrevistó a figuras como Andrés Parra, J Balvin o Tatán Mejía, un año después logró sumar más de 200.000 suscriptores en YouTube.

“Un año. Un año desde que, con un micrófono y una idea, lanzamos nuestro primer episodio con el único objetivo de brindar e intentar normalizar un tema que nos toca a todos: nuestra salud mental”, indicó el actor.

En la publicación, el actor reconoció que no tenía pensado que el pódcast creciera de esa forma, llegando al punto de convertirse en lo que describió como un “movimiento”, en el que se ha naturalizado que los hombres puedan exponer sus problemas sin temor a ser juzgados.

“Sin embargo, y sin esperarlo, como pasan la mayoría de cosas lindas en la vida, Los Hombres sí lloran, empezó a crecer y, poco a poco, empezamos a construir una familia que hoy está detrás de todo un movimiento“.

Raba ha reconocido que tuvo problemas familiares por no expresar sus emociones - crédito Premios Platino

“Gracias a cada uno de ustedes, oyentes, seguidores, partners e invitados, por regalarnos con tanta generosidad su tiempo, sus historias, sus palabras y su presencia. Por el cariño y el respeto con el que han llegado aquí, semana tras semana, a compartirnos un poco de ustedes”, indicó Raba.

En concordancia con el mensaje que entrega en cada capítulo del pódcast, Raba indicó que se ha cumplido el objetivo de pensar en los problemas de los que no se habla habitualmente; sin embargo, lamento no poder celebrar el aniversario del proyecto, señalando la realidad del país como la razón por la que prefirió no hacer un evento masivo.

“Gracias por el apoyo absoluto, siempre. Las palabras se quedan cortas para expresarles nuestra gratitud y amor. Porque los leemos, siempre. Nos han hecho pensar, reflexionar, cuestionarnos y sobre todo, nos han impulsado a hacer esto con un propósito en mente mucho mayor a nosotros mismos. Lamentablemente, el país y el mundo atraviesan momentos verdaderamente difíciles, lo cual nos arruga el corazón y nos impide celebrar por todo lo alto“.

El actor ha entrevistado a múltiples celebridades - crédito @loshombres.si.lloran/YouTube

Por último, el bogotano indicó que espera que en el futuro cercano Colombia sea un país en el que se terminen los discursos de odio y se pueda hablar con libertad de cualquier tema, sin miedo a “ser”.

“En medio del dolor, surge una oportunidad para hacernos un llamado a todos: más amor, más empatía, más presencia y más consciencia. Sigamos trabajando por un mundo en el que el pensamiento crítico pueda existir, sin necesidad de discursos de odio, temor y violencia. Por un lugar en el que todos nos sintamos empoderados de ser, existir, sentir y expresarnos, sabiendo siempre que el límite surge cuando le hacemos daño a alguien más. Los queremos con el corazón. Gracias eternas”, puntualizó Juan Pablo Raba.