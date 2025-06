Jorge Robledo asegura que Gustavo Petro “no puede incluir una pregunta sobre una Asamblea Constituyente en las elecciones de marzo de 2026”

El presidente plantea impulsar una consulta sobre asamblea nacional constituyente en la jornada electoral de 2026, mientras opositores como Jorge Robledo cuestionan la viabilidad jurídica de la propuesta - crédito Colprensa

Tras la aprobación definitiva de la reforma laboral en el Congreso, luego del proceso de conciliación legislativa, el presidente Gustavo Petro fue el primero en reaccionar públicamente. Aunque destacó el avance en materia laboral, aprovechó la ocasión para anunciar que promoverá la convocatoria de una asamblea nacional constituyente a través de una papeleta durante las elecciones presidenciales de 2026.

Frente al anuncio del presidente Petro, el exsenador Jorge Robledo cuestionó la legalidad de su propuesta y advirtió que no es posible convocar una constituyente por medio de una papeleta en las elecciones presidenciales. “Gustavo Petro no puede incluir una pregunta sobre una Asamblea Constituyente en las elecciones de marzo de 2026”, afirmó Robledo recientemente.

El exsenador Jorge Robledo criticó con firmeza la propuesta del presidente Gustavo Petro de impulsar una asamblea nacional constituyente mediante una papeleta durante las elecciones de 2026. Según Robledo, dicha iniciativa carece de fundamento jurídico y vuelve a poner sobre la mesa un mecanismo que, a su juicio, el mandatario sabe que no puede ejecutar legalmente.

Además, señaló que esta estrategia busca manipular a sus bases políticas y responsabilizó a algunos aliados del gobierno de respaldar una propuesta que considera engañosa.

“NO hay que dejarse engañar. El presidente @petrogustavo no puede incluir una pregunta sobre una Asamblea Constituyente en las elecciones de marzo de 2026, porque no se lo autoriza la Constitución ni la ley. Lo que está haciendo Petro es lo mismo del año pasado: engañar con una Constituyente que sabe que no puede hacer. Petro engaña a los sectores populares petristas y los jefes de Petro, enmermelados, le sirven de alcahuetas en su engaño (sic) ”, aseveró el político colombiano por medio de su cuenta de su cuenta en la red social X.

Junto con su mensaje en redes sociales, Jorge Robledo compartió un video en el que amplió su crítica al presidente Petro, reiterando que la propuesta de incluir una papeleta constituyente carece de sustento legal. En su intervención, enfatizó que cualquier modificación a la Constitución debe seguir el procedimiento establecido por el Congreso y no puede imponerse de forma unilateral.

“Petro no tiene autoridad legal para incluir esa pregunta y porque cualquier cambio en la Constitución, según ordena la propia Constitución, se tiene que tramitar y aprobar en el Congreso de Colombia. Lo que tenemos entonces es la repetición del engaño de Petro del año pasado. Cuando habló y habló y habló de cambiar la Constitución”, comentó el excandidato a la Alcaldía de Bogotá.

En el mismo video, Robledo cuestionó la coherencia del presidente Petro al recordar que, pese a sus repetidos llamados a una constituyente en el pasado, nunca formalizó esa intención ante el Congreso. Según el exsenador, el mandatario ha evitado el trámite legislativo porque conoce la falta de respaldo político para lograr una reforma de esa magnitud.

“Y nunca, nunca, repito, le presentó al Congreso el proyecto de ley para tramitar ese cambio. Luego jamás intentó hacerlo. Y no lo intentó porque él sabía que en el Congreso no tenía los votos suficientes para aprobar ese cambio. La misma realidad que conoce ahora”, explicó.

Al finalizar su intervención, Jorge Robledo aseguró que el anuncio del presidente Petro busca desviar la atención de la opinión pública frente a los problemas de su gobierno. Señaló que la convocatoria a una constituyente es utilizada como una estrategia política sin viabilidad real, destinada, según él, a contener las críticas y mantener el respaldo de sus bases.

“Lo que hizo Petro en 2024 y repite hoy es un cañazo, ofreciéndole supuestos cambios que no ocurrirán para que no se hable de sus gravísimos errores y fracaso. Dos verdades más. A los sectores populares petristas, Petro los engaña descaradamente. Y los jefes petristas enmermelados le sirven de alcahuetas a Petro en el engaño”, concluyó Robledo en su video cuestionando lo dicho por el primer mandatario del país.