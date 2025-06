‘Fico’ Gutiérrez calificó de amenaza de Petro presencia de jefes de bandas criminales en evento de La Alpujarra

A person holds a book with the image of Colombian President Gustavo Petro on it, during the "A Pact for Urban Peace" event in Medellin, Colombia June 21, 2025. REUTERS/Juan David Duque

El presidente de la República, Gustavo Petro, abrió una nueva polémica en Medellín con la presencia de los jefes de algunas de las bandas criminales en el evento que se denominó como 'Un pacto por la paz urbana’ en la icónica plaza de La Alpujarra, a donde acudieron masivamente sus seguidores durante la tarde del sábado 21 de junio.

Desde la Cárcel de Itagüí fueron trasladados hasta el centro de la capital antioqueña ‘Douglas’, ‘Tom’, ‘Lindolfo’ y ‘Carlos Pesebre’ que están privados de la libertad, luego de que fueran judicializados por varios delitos, pero que para este encuentro del mandatario estuvieron en primera fila, informaron en el periódico regional El Colombiano.

La presencia de los señalados delincuentes se dio precisamente porque forman parte de la mesa de la paz urbana con la que el Gobierno nacional adelanta un proceso para el cese de la violencia dentro de su política de paz total.

No obstante, este gesto no fue de buen recibo para el mandatario en esa ciudad, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, que incluso llegó a calificarlo como una “amenaza” por parte del jefe de Estado.

Federico Gutiérrez acusa al presidente Petro de usar el poder para intimidar a sus opositores y Petro lanza fuerte mensaje - crédito Colprensa - Presidencia

“Como Alcalde de Medellín: El acto de la vergüenza de hoy, lo recibo como una amenaza directa. Solicito a estas entidades tomar nota de lo sucedido hoy en Medellín @FiscaliaCol @PGN_COL @PoliciaColombia @FuerzasMilCol @COL_EJERCITO. Que Dios nos proteja [sic]”, afirmó en su cuenta oficial de la red social X.

En otra publicación, Gutiérrez aseguró que el mandatario les había puesto “una lápida” luego de que llegara a “juntarse con los jefes de la mafia” que ellos lograron poner tras las rejas para intimidarlos.

“Mientras yo los combato, él los premia. Petro es el único responsable si algo me pasa [sic]”, aseveró.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla en una manifestación para conseguir apoyo para un referendo sobre la reforma laboral en Cali, Colombia, el miércoles 11 de junio de 2025. (AP Foto/Santiago Saldarriaga)

‘Fico’ incluso llegó a decir que lo normal era que los criminales lo intentaran constreñir, pero no quien se supone que debe garantizar la seguridad en el país.

“Yo siempre he estado acostumbrado a que me amenazaran los delincuentes. A lo que sí no estaba acostumbrado es a que me amenazara un Presidente al lado y del lado de los delincuentes [sic]”, agregó.

En El Colombiano detallaron que en el evento estuvieron presentes José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas; Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom; Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre; Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo; Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio; Wálter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre o Ramón Chaqueta; Juan Camilo Rendón Castro, alias El Saya; Alber Antonio Henao Acevedo, alias Albert y Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23.

Cabecillas condenados fueron trasladados en bus hasta La Alpujarra - crédito @DenunciasAntio2/X

Incluso ‘Vallejo’ llegó a señalar al mandatario medellinense de provocar problemas para los procesos de cese de la violencia que adelantan con el Gobierno nacional.

“Su situación lo hace más vulnerable a los ataques y el saboteo permanente del alcalde de Medellín y de su entorno en el Concejo de la ciudad. A ellos y otros grupos de poder no le interesa que la salidas a la violencia sean dialogadas y civilizadas. Se arman de tretas y mentiras de todo tipo para desinformar y para atacar a los boyeros y sus familias”, afirmó el señalado criminal en la tarima junto al presidente Petro.

Condenados que están recluidos en la cárcel de Itagui asistieron al evento de La Alpujarra - crédito Montaje Infobae (EFE/VerdadAbierta)

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se solidarizó con ‘Fico’ y reprochó que en el evento con el presidente se hubiera trasladado a los jefes criminales de las bandas que atemorizan en la capital antioqueña.

“En lugar de subir a la tarima a jefes de organizaciones delincuenciales activas, lo que Colombia necesita es que rodeemos a las instituciones y apoyemos a los organismos de seguridad, a los jueces y a los fiscales en la lucha contra la delincuencia [sic]”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.