Exfiscal Francisco Barbosa criticó a Petro tras proponer eliminar requisitos para ser embajador: “Promover la ignorancia es una tragedia”

Francisco Barbosa manifestó que la propuesta de Petro envía un mensaje equivocado sobre las competencias necesarias para representar a Colombia en el escenario internacional - crédito Colprensa

Durante el Consejo de Ministros realizado en la noche del martes 17 de junio de 2025, el presidente Gustavo Petro reiteró que se deben cambiar la forma en que se nombran a los funcionarios diplomáticos de Colombia.

El mandatario hizo esta solicitud a la ministra de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, al mencionar que es una petición que había hecho con dos meses de anterioridad, es decir, desde el mes de abril de 2025.

“Señora canciller (Laura Sarabia), esto lo he dicho ya hace dos meses: no debe haber requisitos para nombrar embajadores y embajadoras de Colombia. Cualquier hijo de obrero puede ser embajador, no les gusta, pues este es el Gobierno del cambio. Un hijo obrero puede trabajar más en las relaciones internacionales que un embajador que se va a rascar la panza porque tiene un apellido ilustre”, afirmó el jefe de Estado colombiano.

El presidente Gustavo Petro insistió a la canciller Laura Sarabia para que se supriman los requisitos para ser embajador en Colombia - crédito Presidencia de la República

Las declaraciones del presidente Petro se deben a la reciente decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que anuló el nombramiento de Armando Benedetti como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), al igual que el de Guillermo Reyes como embajador en Suecia, al considerar que no poseían el requisito del dominio del idioma inglés.

Las palabras del primer mandatario de los colombianos generó todo tipo de reacciones en varios sectores del país. Mientras que algunos consideraron que es una decisión favorable para mejorar las relaciones internacionales, otros consideran que es una forma para desacreditar a aquellos que cumplen con dicho requisito.

Es el caso del exfiscal general, Francisco Barbosa, que calificó la propuesta como “una tragedia” para el país. “Presidente Petro, el hecho que usted –a pesar de sus oportunidades– no hable otro idioma ni haya terminado ninguna de las maestrías o el doctorado que empezó, no le da derecho a despreciar a quienes sí han estudiado relaciones internacionales o se han formado para la carrera diplomática”, afirmó el extitular del ente acusatorio en las redes sociales.

El exfiscal calificó la propuesta de Petro como una tragedia - crédito @FBarbosaDelgado/X

Además, Barbosa consideró que la eliminación del inglés como requisito no solo representa un retroceso, sino que envía un mensaje equivocado sobre las competencias necesarias para representar a Colombia en el escenario internacional.

“Promover la ignorancia como modelo de liderazgo es una tragedia. Colombia necesita premiar el estudio, el esfuerzo y el mérito. En 10 años debemos ser un país mayoritariamente bilingüe”, manifestó.

Finalmente, el exfiscal Francisco Barbosa expresó su preocupación por el rumbo que podría tomar la política exterior colombiana si se flexibilizan los estándares de formación y competencia lingüística para ser representante de Colombia ante el mundo.

“El desarrollo no se logra con subsidios a delincuentes, sino formando talento humano para competir en el mundo”, concluyó.

Para el exfiscal General Francisco Barbosa, la eliminación del inglés como requisito representa un retroceso para el país - crédito @Asobancaria/X

Críticas de nueve excancilleres a la propuesta de Petro

Además de Francisco Barbosa, ocho excancilleres de Colombia enviaron una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, en la que manifestaron su inconformidad con la propuesta dada por el mandatario nacional frente a los pasos a cumplir para ser embajador en el país.

En la misiva, los exfuncionarios advierten sobre lo que consideran un “sistemático debilitamiento del servicio exterior y la Cancillería, materializado en instrucciones como la impartida por usted (Gustavo Petro) para suprimir los requisitos legales”.

Además, detallan cuatro puntos que los firmantes consideran especialmente graves, como la reglamentación vigente del servicio exterior, la violación de los requisitos mínimos en los nombramientos, el incumplimiento del voto programático y el desprestigio de las relaciones exteriores.

Hay cuatro puntos que preocupan porque se quitaron los requerimientos para elegir embajadores de Colombia - crédito @ricarospina/X

“Su enfoque actual debilita nuestras instituciones, socava la memoria institucional, que debería ser el hilo conductor de una política exterior estratégica de largo plazo, y deslegitima el Servicio Exterior, afectando la confianza de la ciudadanía y de la comunidad internacional”, se lee en el documento.

Entre los firmantes de la carta destacan figuras con amplia trayectoria en la diplomacia colombiana como Claudia Blum, María Ángela Holguín, María Consuelo Araujo y Marta Lucía Ramírez, que han ocupado la Cancillería en diferentes gobiernos y representan diversas corrientes políticas.

Nueve excancilleres firmaron la carta contra la decisión de suprimir los requisitos para nuevos embajadores - crédito @ricarospina/X