Así se defendió Melissa Gate de las críticas que recibió por su desacertado debut musical: “Hice lo que pude”

Melissa Gate se pronunció sobre la vergüenza que pasó en los premios Ícono durante su lanzamiento como cantante - crédito @alexpaz1927/Tiktok

Melissa Gate justificó su falta de experiencia sobre la tarima después de los malos comentarios que recibió por su debut musical en los Premios Ícono donde quedó en evidencia su uso del playback y falta de ensayo.

“Yo nunca me había enfrentado a un escenario así“, fue lo primero que expuso la segunda finalista de La casa de los famosos Colombia 2025 refiriéndose al show que presentó junto al artista paisa Meysan con el que grabó el tema Reales, éxito en plataformas digitales con el que no le fue muy bien en vivo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Melissa Gate cantó por primera vez el tema 'Reales', tema que grabó al lado del artista paisa Meysan - crédito @alexpaz1927/Tiktok

Las redes sociales alimentaron el debate tras la participación de Melissa Gate durante la gala en Medellín, Antioquia. En videos difundidos en distintas plataformas, se observó a la artista desplazando el micrófono mientras proseguía la interpretación musical.

Según comentarios recogidos durante la velada, la posibilidad de que la cantante recurriera al playback generó opiniones divididas. Una parte del público expresó dudas sobre la autenticidad del show, al notar que la voz continuaba sonando pese a los movimientos del micrófono. Al mismo tiempo, otra parte valoró que la artista asumiera el reto de presentarse en un evento de tal magnitud, subrayando la presión y el riesgo que implica cada aparición en estos escenarios.

“A los que me están criticando y diciendo yo no soy cantante, yo estoy aprendiendo apenas. Creo que si uno estudia (...) lo puede lograr“, explicó Melissa en un en vivo que hizo a través de sus redes sociales.

A su vez, la creadora de contenido atribuyó a su encierro en La casa de los famosos Colombia 2025, el hecho de no haber tenido el suficiente tiempo para preparar su espectáculo, pese a que contó con el máximo apoyo del cantante que la acompañó en tarima.

Melissa Gate habló del mal momento que pasó en vivo durante su lanzamiento como cantante en los premios Ícono en los que cantó 'Reales', su colaboración junto a Meysan - crédito @alexpaz1927/Tiktok

“Yo no sabía que de la casa iba a salir a un escenario. Hice lo mejor que pude. De todas maneras, gracias a los que me apoyaron, a los que me entienden“, concluyó.

Melissa Gate lanzó pulla a Karina García durante la gala de los Premios Ícono

La influencer paisa que se estrenó como artista musical se consolidó como una de las figuras más destacadas de la segunda edición de La casa de los famosos 2025, luego de quedarse con el segundo lugar en una final cargada de emoción, competencia feroz y votaciones muy cerradas.

Melissa Gate y Marcela Reyes se conocieron en los Premios Ícono 2025 - crédito @marcelareyes/IG

La antioqueña logró conectar con la audiencia gracias a su carácter frontal y su personalidad genuina, lo que le permitió ganarse un lugar especial entre los televidentes a lo largo de toda la temporada.

Durante la ceremonia de los premios, Melissa Gate subió al escenario y terminó lanzando una cruda pulla en contra de Karina García, que también estaba en el lugar. La exparticipante del reality aseguró que triunfaría, sin importar lo que le costaría. Allí fue cuando soltó unas palabras, muy similares a las que dio en el formato, afirmando que su colega había hecho cosas indebidas para poder ganar.

“Porque voy a triunfar… acuésteme… digo, cuésteme lo que me cueste. ¿Con cuántos era que había que acostarse para ganar el reality?”, mencionó con el micrófono en mano, mientras recibía el galardón.

La finalista del ‘reality’ explicó que las deducciones y costos durante su participación dejaron su cuenta bancaria en ceros, a pesar del pago semanal recibido por su desempeño en el programa - crédito cortesía del Canal RCN

A pesar de que nunca se dieron nombres, algunas personas recordaron el tipo de ataques que hubo entre ambas, especialmente de Melissa Gate en contra de la modelo.

“En el otro de pronto me lo gano”, agregó, haciendo movimientos indecentes.

El silencio y las reacciones se apoderaron del sitio, por lo que muchos la aplaudieron y otros evitaron demostrar gestos. En redes sociales sucedió lo mismo, observándose apoyo y críticas en su contra.