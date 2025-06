Usuarios critican a los padres de Karol G por no apoyar a su hermana en una premiación: “Se escucha triste”

Hermana de Karol G se separó del papá de su hija Sophia - crédito @verogiraldonavarro/IG

El reciente lanzamiento del quinto álbum de estudio de Karol G, titulado Tropicoqueta, el viernes 20 de junio de 2025, coincidió con una controversia familiar que se robó la atención de miles de usuarios en redes sociales, que han criticado abiertamente a los padres de la artista por no acompañar a su otra hija Verónica Giraldo, durante la ceremonia de los Premios Ícono.

La fecha elegida para el debut del álbum no fue casual, ya que coincidió con la celebración de los Premios Ícono, un evento de tres días que tuvo lugar en Medellín del 17 al 19 de junio, dedicado a exaltar el talento musical y digital en el país.

Durante la edición de 2025 de los Premios Ícono, se llevaron a cabo conferencias, showcases y una gala final en la que se entregaron galardones a creadores e influencers.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La familia Giraldo enfrenta cuestionamientos en redes sociales tras priorizar el lanzamiento musical de Karol G sobre el reconocimiento público de Verónica, lo que ha generado reacciones de solidaridad y críticas en redes - crédito @V.mar3/TikTok

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, fue reconocida con el ‘Premio Icono de Honor’, un título que destaca su trabajo y presencia en el ámbito digital. El momento en que Verónica subió al escenario para recibir el premio se tornó especialmente emotivo y, a la vez, polémico, debido a las palabras que eligió para su discurso de agradecimiento.

En su intervención, Verónica Giraldo expresó: “Le quiero dar las gracias a Dios por esto, por darme el talento que tengo, esto se lo quiero dar a mis colegas, a las mamás que si podemos seguir después de todo y nada, también a mi familia que en este momento no están presentes porque están en el lanzamiento del álbum de mi hermana, pero nada de verdad muchas gracias por este premio.”

La sinceridad de sus palabras, sumada a la mención explícita de la ausencia de su familia, provocó una ola de reacciones en redes sociales. El video del discurso se viralizó rápidamente, y los usuarios no tardaron en manifestar su descontento y empatía hacia Verónica.

Durante su discurso, Verónica agradeció el reconocimiento, pero subrayó que sus padres estaban en el lanzamiento del álbum de su hermana Karol G - crédito @yegiraldo_/Instagram

“Los papás siempre van a estar con el hijo que más factura acompañándolos en todo”; “Así como hay amigos convenientes, así mismo hay padres convenientes, que están donde árbol que más sombra les da”; “Los papás se hubiesen dividido. La mamá acompaña a una hija y el papá a otra”; “Ellos anda con la gallina de los huevos de oro”; “Y así siguen insistiendo en que la Karol es esa good vibes que pinta. Por qué no dejo otra fecha, así sea unos diitas más, sabiendo que venia un logro de su hermana y también merece sentirse apoyada por todos”, son algunas reacciones.

La reacción de los usuarios no se limitó a la crítica, también incluyó muestras de solidaridad hacia Giraldo: “Se escucha triste y decepcionada”; “A uno como hijo siempre les duele esas cosas”; “Bendiciones Verónica G te amamos mucho gracias por amar demasiado a tu hermanita Karol y a nuestra Karol G🧡👑“; ”Obvio le duele, si no le doliera, no lo hubiera dicho 😥“.

Verónica Giraldo reveló las dificultades que tuvo en su negocio de belleza

Verónica Giraldo, hermana mayor de la cantante Karol G, compartió abiertamente con sus seguidores las dificultades que ha enfrentado en su negocio de belleza y cuidado facial, revelando los motivos detrás de las recientes caídas de su emprendimiento.

Verónica Giraldo hermana de Karol G contó por qué no ha funcionado su negocio - crédito @verogiraldonavarro/Instagram

La empresaria antioqueña, conocida también por su trabajo como creadora de contenido de maquillaje, utilizó las historias de su cuenta de Instagram para explicar los desafíos que han marcado el rumbo de su empresa.

En su relato, Verónica Giraldo detalló que los problemas con promotores y el incumplimiento de las ventas proyectadas han generado importantes pérdidas económicas.

A pesar de estos obstáculos, la empresaria ha optado por mantener una actitud resiliente y reflexiva, compartiendo con su audiencia la importancia de persistir y confiar en las propias ideas. “Así como se gana, se tiene que aprender a perder”, expresó, dejando ver una perspectiva madura frente a las adversidades.

Verónica Giraldo, hermana de Karol G, reveló qué pasará con su empresa luego de dura caída - crédito @verogiraldonavarro/Instagram

Durante la conversación con sus seguidores, Verónica Giraldo profundizó en las lecciones que le ha dejado este proceso empresarial. Aunque reconoció que su marca no prosperó como esperaba, destacó que la experiencia adquirida y el crecimiento personal han sido invaluables.

“No quiere decir que perdí, porque obviamente obtuve experiencia. Gané en el hecho de sentirme útil en muchas cosas, disfruté sentirme productiva y dándole trabajo a mucha gente. Entonces, no, no es que haya perdido, simplemente no funcionó, es un tema que sí me duele, porque ya decidimos qué hacer con el lote que quedó, quedaron muy poquitos productos para la venta. Pero nada, la vida continúa, quizás Dios no tiene preparados para otras cosas”, afirmó la empresaria.