“Usted es un atrevido y un desleal. No crea la gente es estúpida”: Catherine Juvinao a Petro por proponer constituyente

Cathy Juvinao se pronunció con dureza en contra del presidente luego de derogar la consulta popular, pero convocar a una constituyente en elecciones de 2026 - crédito Germán Forero

Catherine Juvinao, congresista del Partido Alianza Verde,ha utilizado diversas plataformas para criticar duramente al presidente Gustavo Petro por su nueva apuesta política: incluir una papeleta en las próximas elecciones para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

La legisladora calificó la propuesta como “temeraria” y lanzó varios señalamientos directos contra el mandatario.

“Usted es un atrevido, usted es un desleal. Para usted nada va a ser suficiente”, afirmó Juvinao, citada por Semana, a la vez que acusó al presidente de querer incendiar al país con fines electorales.

Otra de las críticas de Juvinao al presidente, tras la aprobación de la reforma laboral - crédito @CathyJuvinao/X

Recordó que el Senado aprobó la reforma laboral en los términos que el Gobierno deseaba, lo cual —según ella— se había pactado como condición para retirar la idea de una consulta popular. Sin embargo, Petro cambió de rumbo y anunció que ya no buscará una consulta, sino una constituyente.

“Acabamos de aprobar la conciliación. Usted se comprometía a derogar el decreto de la consulta popular y a restablecer la calma en este país. Entonces ahora salga con que ya no habrá consulta sino constituyente para 2026”, cuestionó la congresista.

Juvinao rechazó la intención de modificar la Constitución de 1991, asegurando que “la Constitución es lo que le permitió llegar al poder”. Además, advirtió que la propuesta busca polarizar aún más al país.

Cathy Juvinao se pronunció en contra del presidente de la República tras proponer una asamblea nacional constituyentes en 2026 - crédito redes sociales/X

“Yo sé perfectamente lo que usted quiere, y es que ahora se armen dos bloques en este país, los que quieren acabar con la Constitución del 91 y los que no”, dijo.

En tono tajante, le pidió al jefe de Estado que “no crea que la gente es estúpida. Esto le va a salir muy mal. Y la ciudadanía se lo va a demostrar”.

En otras declaraciones, difundidas en redes sociales también le solicitó al mandatario que no creyera que los colombianos eran “tontos”.

Incluso, en una intervención que realizó en las instalaciones del Congreso de la República, afirmó que la propuesta de Petro también habría parecido ser una propuesta del personaje de comedia mexicano Cantinflas, tal como lo había dicho el anterior ministro de Educación Alejandro Gaviria.

La reacción de Alejando Gaviria a una posible constituyente

En la misma línea, las críticas del exministro del Gobierno Petro, pero ahora contradictor, Alejandro Gaviria, no se hicieron pasar.

Luego de que el primer dignatario afirmara sus intenciones, Gaviria escribió en sus redes sociales que el jefe de Estado “ya perdió completamente la vergüenza. No hace ni siquiera el más mínimo esfuerzo o intento por razonar lógicamente. Ahora dice que Colombia necesita una nueva constitución para que la actual se cumpla. Una mezcla extraña de Cantiflas y Montealegre”, escribió.

Por su parte, Juvinao le siguió la corriente y escribió:

“Tuve que citar a @agaviriau: la propuesta de ‘papeleta’ constituyente parece una idea de Cantinflas con Montealegre. Da risa, pero a la vez susto: Petro está tan desesperado por encontrar una estrategia electoral que ya uno no sabe hasta dónde pueda llegar”.

Agregó a las palabras del exministro que el presidente “no es capaz de por lo menos un día tener una agenda tranquila, de darse el tiempo de celebrar sus propios triunfos como la reforma laboral, por ejemplo. No: Petro no sabe sobrevivir en la tranquilidad ni como gobernante sensato. Solo le sirve es el caos. Es adicto a la confrontación, al incendio, a la agitación. Qué triste y patética manera de terminar un gobierno", anotó.

Aún así, lo que pretende el presidente puede ser confuso, ya que plantearía una asamblea constituyente para “aplicar la Constitución del 91″, pero a la vez, realizarle algunas reformas.

Gustavo Petro afirmó que la constituyente no sería para derogar la Carta Magda del 1991, pero sí tendría ajustes - crédito Karen Toro/Reuters

El mismo mandatario le explicó a un usuario en redes que “la próxima asamblea nacional constituyente no derogaría la constitución de 1991. Yo no votaría por eso, pero sí para quitarle algunas contra reformas lesivas, pondría temas que no se estudiaron como la crisis climática, pero sobre todo volvería práctica la constitución de 1991, volviéndola realidad. Volver realidad cotidiana el estado social de derecho, el equilibrio con la naturaleza y la paz. Hoy no se aplica la constitución de 1991″.